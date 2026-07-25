Si vous cherchez à acquérir un nouveau logiciel, notamment de Microsoft, vous avez certainement remarqué que les prix pratiqués sur la boutique en ligne de la firme de Redmond sont pour le moins onéreux.
Avec Keysfan, obtenez ces logiciels comme neufs sans en payer le prix fort. Avec des licences obtenues à tarifs négociés, Keysfan vous permet d’obtenir de belles réductions, accompagnées, en plus, de codes promos. Les suites bureautiques Microsoft Office sont moins chères avec l’ajout du code promo CLUB62, impliquant une réduction de - 62 % sur le tarif pratiqué par Keysfan.
Avec le code promo CLUB50, vous obtenez une réduction de - 50 % sur les systèmes d’exploitation Windows, sur la boutique en ligne de Keysfan.
Votre achat est reçu par mail, à l’adresse indiquée par vos soins préalablement. Vérifiez donc bien l’orthographe avant de la valider, et éventuellement vos spams ensuite, surtout en cas de premier achat chez Keysfan.com.
Au besoin, le service client de Keysfan répond à vos sollicitations 24h/24, 7j/7, à l'adresse support@keysfan.com.
Les offres à ne pas manquer chez Keysfan :
Microsoft Office est encore meilleur accompagné de Windows
Pour vous faire gagner du temps, notamment en cas de mise à niveau avancée de votre ordinateur, vous pouvez, d’emblée, opter pour un pack sur la boutique en ligne de Keysfan.
Ce bundle inclut aussi bien une suite bureautique Microsoft Office, qu’un système d’exploitation Windows. Pensez bien à vérifier les prérequis imposés par Microsoft pour une installation en bonne et due forme de vos logiciels, qui vous sont rappelés dans la description produit par Keysfan.
Enfin, ajoutez bien le code promo CLUB62 avant de procéder au paiement :
Optimisez votre OS sur la boutique en ligne de Keysfan
Parmi les différents logiciels mis en vente, les systèmes d’exploitation sont en bonne place chez Keysfan.
Que ce soit pour une mise à niveau de votre ordinateur, ou encore pour installer un OS sur votre nouvel ordinateur livré sans système d’exploitation, vous êtes à la bonne adresse.
Tous les OS de Microsoft profitent du code promo CLUB50, pour une réduction de - 50 % sur les tarifs affichés sur la boutique en ligne de Keysfan :
- 1 clé Windows 10 Professional dès 8 €
- 1 clé Windows 11 Professional dès 13 €
- 1 clé Windows 11 Entreprise LTSC (2024) dès 15 €
Trouvez la suite bureautique Microsoft Office idéale
Seule ou en pack, votre clé d’activation profite du code promo disponible
Keysfan vous propose différentes versions de Microsoft Office, pour s’adapter à tous les budgets, ou presque.
Pour un achat encore plus malin, profitez des packs comportant plusieurs licences d’une même suite. En effet, cela vous permet d’obtenir un tarif dégressif par rapport à des achats à l’unité.
Sondez donc vos proches pour un achat optimisé. Toutes ces suites bureautiques Microsoft Office bénéficient du code promo CLUB62 :
- 1 clé Microsoft Office Pro Plus (2024) dès 16,99 €
- 1 clé Microsoft Office Pro Plus (2019) dès 25 €
- 1 clé Microsoft Office Pro Plus (2021) dès 31 €
- 3 clés Microsoft Office Pro Plus (2021) dès 82 €
Un Mac avec une suite Microsoft Office ? C’est livré rapidement par Keysfan
Puisque vous avez la possibilité de disposer de Microsoft Office sous macOS, pourquoi vous en priver ? Cela peut être très utile, notamment du côté professionnel.
Et à de si petits prix, cela est encore plus appréciable. Une réduction de - 62 % s’applique avant de conclure votre achat en renseignant le code promo CLUB62 :
Basé à Hong Kong, KeysFan fait partie des plateformes de revente plébiscitée sur les forums et sites d’avis consommateur. Les rabais pratiqués défient toute concurrence, atteignant jusqu’à -90% sur les logiciels les plus récents de la suite Office. Le choix est vaste et répond à tous les types de profils, personnel, famille et professionnel. La livraison des clés par mail est quasi instantanée, et le service client réactif en cas de problème. On regrette cependant le manque de transparence du revendeur qui ne précise jamais d’où proviennent exactement les clés qu’il fournit. On ajoute également que la grande majorité des produits revendus sont des licences OEM et que la TVA ne s’applique pas aux commandes passées sur le sol européen.
- Fiable
- Service client réactif
- Offres intéressantes
- Paiements PayPal acceptés
- Origine non précisée des licences
- Beaucoup de licences OEM
- N’applique pas la TVA