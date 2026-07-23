Pour connaître au mieux votre consommation en cours, l’application Ulys est un atout de choix. En effet, téléchargez-la sur votre smartphone, qu’il soit sous Android, ou iOS.

Vous pouvez retrouver chaque trajet effectué. Notamment, avec le numéro de badge indiqué, les barrières de péage d’entrée et de sortie, la somme acquittée, et la date du trajet.

Ces données sont très pratiques pour justifier d’un déplacement sur le plan professionnel. Pour un trajet personnel, cela vous permet également de tenir votre budget avec précision.

Votre application Ulys vous permet également de contacter les secours et vous évite de nécessairement rechercher une borne d’appel d’urgence en cas de problème.

Enfin, votre application Ulys vous aide à préparer votre trajet en le simulant. Vous pouvez, concrètement, connaître la tarification des barrières de péage que vous allez rencontrer. Ulys vous fournit un état de la circulation en temps réel. Vous pouvez ainsi faire une pause en attendant qu’un embouteillage se dissipe.