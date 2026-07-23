Faire baisser le prix de vos trajets autoroutiers tout en les fluidifiant, c’est possible avec ce pass télépéage. Découvrez l’offre à saisir pour économiser durant la prochaine année.
Ulys vous offre l’accès aux voies de télépéage sur les autoroutes françaises pendant les 12 prochains mois avec son offre Ulys Classic, assortie du code promo ULYS2612.
Ce sont également plus de 1000 parkings dans lesquels votre pass Ulys Classic peut être utilisé. Alors, profitez de cette campagne promotionnelle estivale pour fluidifier vos trajets, tout en automatisant vos paiements.
Pourquoi choisir l’offre Ulys Classic :
- 12 mois de frais de gestion offerts en ce moment
- Pass gratuit les mois sans utilisation
- Utilisable sur les véhicules de classe 1, 2 ou 5
Un service avancé pour un trajet optimisé
Installez votre badge Ulys sur votre pare-brise, et faites la route ensemble !
Prendre l’autoroute a un coût. Et si le franchissement des barrières de péage reste à votre charge, Ulys vous donne un coup de pouce avec cette offre sur votre pass Ulys Classic, dont l’utilisation vous est offerte pendant 1 an.
La première bonne nouvelle, c’est que votre badge est prêt à vous être livré par voie postale, une fois votre commande passée. Son installation est toute simple. Vous fixez le support adhésif sur le pare-brise du véhicule de classe 1, 2 ou 5 de votre choix.
Votre pass Ulys Classic reste amovible. Laissez les détecteurs des barrières de péage en France, et dans plus de 1000 parkings équipés, faire le reste du travail. Vous roulez ainsi plus tranquillement, sans avoir à préparer de moyen de paiement, ou encore, à chercher votre ticket.
Tout est automatisé avec votre pass Ulys Classic. Par ailleurs, vous pouvez en apprendre encore plus sur ce boitier discret et efficace en lisant l’avis indépendant de Clubic sur Ulys.
Anticipez votre trajet, fluidifiez-le en temps réel avec l’application Ulys
Pour connaître au mieux votre consommation en cours, l’application Ulys est un atout de choix. En effet, téléchargez-la sur votre smartphone, qu’il soit sous Android, ou iOS.
Vous pouvez retrouver chaque trajet effectué. Notamment, avec le numéro de badge indiqué, les barrières de péage d’entrée et de sortie, la somme acquittée, et la date du trajet.
Ces données sont très pratiques pour justifier d’un déplacement sur le plan professionnel. Pour un trajet personnel, cela vous permet également de tenir votre budget avec précision.
Votre application Ulys vous permet également de contacter les secours et vous évite de nécessairement rechercher une borne d’appel d’urgence en cas de problème.
Enfin, votre application Ulys vous aide à préparer votre trajet en le simulant. Vous pouvez, concrètement, connaître la tarification des barrières de péage que vous allez rencontrer. Ulys vous fournit un état de la circulation en temps réel. Vous pouvez ainsi faire une pause en attendant qu’un embouteillage se dissipe.
Il est encore temps de profiter de cette campagne promotionnelle d’Ulys
Pour en profiter, souscrivez à l’offre Ulys Classic en renseignant votre code promo ULYS2612. Une fois votre première année achevée, vous pouvez conserver votre pass Ulys Classic contre 2,20 € par mois d’utilisation. Votre badge demeure gratuit les mois où vous ne le sollicitez pas.
Si vous prévoyez de voyager à l’étranger, des options mensuelles, pour circuler en Espagne-Portugal, ou en Italie, sont disponibles. Au cas où vous disposeriez de chèques ANCV, un abonnement spécifique vous est proposé par Ulys.
Contre 4,90 €, Ulys vous envoie votre badge par voie postale en France métropolitaine. Par défaut, votre facture est électronique. Si vous souhaitez néanmoins la recevoir en version papier par La Poste, un supplément vous sera demandé. Faites attention à bien utiliser votre badge, au-delà de 14 mois d’inemploi, des frais s’appliquent.
Avec ses nombreuse offres, le service de télépéage Ulys est particulièrement complet et flexible. L'application mobile développée accompagne les conducteurs dans tous leurs trajets. En plus de faciliter votre passage aux télépéages, l'appli sert à trouver les bornes de recharge électriques à proximité, des places de parking, les aires de jeux pour les jeunes enfants ou encore les services et enseignes disponibles sur les aires d'autoroute. Elle vous permet également de suivre vos dépenses liées au télépéage, parking, etc., pour vous aider à gérer votre budget.
- Un service de télépéage flexible et complet
- Plus de 30 000 bornes de recharge listées
- Plus de 500 stationnements listés
- Application de suivi des abonnements télépéage
- Reste un coût supplémentaire en sus du télépéage
- Support client pas toujours réactif