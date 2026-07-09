La route des vacances est synonyme de bonne organisation, surtout si vous êtes amené à fréquenter des axes facilement saturés, comme l’A7, ou encore l’A9. Ulys vous aide, avec son pass, à rendre votre déplacement plus fluide.

Et cela, tout d’abord, en amont de votre trajet. En effet, avec l’application Ulys, disponible sur votre smartphone sous Android, comme sous iOS, vous pouvez facilement planifier votre prochain trajet.

Ulys tient compte de l’état de la circulation, vous fait connaître les barrières de péage rencontrées et leur tarification, ainsi que les bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Une fois à bord, votre application Ulys continue de vous accompagner tout au long de votre trajet, y compris en cas de problème. Vous pouvez signaler un désagrément à partir de la fonctionnalité de borne d’appel d’urgence.