Avec Ulys, les vacances sont synonymes de bon plan. Il est encore temps de vous équiper avec votre pass Ulys Classic pour circuler cet été. Profitez dès maintenant d’une offre immanquable sur le télépéage Ulys !
Votre pass Ulys Classic vous accompagne sur les autoroutes françaises, et vous permet également de faciliter votre paiement dans plus de 1000 parkings équipés.
Avec 12 mois OFFERTS sur les frais de gestion en ce moment, profitez du code promo disponible pour faire de belles économies, et bénéficier, au besoin, d’options pour circuler chez nos voisins espagnols, italiens et portugais.
Les points forts du pass Ulys Classic :
- Livraison rapide par La Poste
- Offre sans engagement
- Gratuit les mois non utilisés
Prenez la route sans vous prendre la tête
Ulys vous accompagne sur autoroute, et bien plus encore
La route des vacances est synonyme de bonne organisation, surtout si vous êtes amené à fréquenter des axes facilement saturés, comme l’A7, ou encore l’A9. Ulys vous aide, avec son pass, à rendre votre déplacement plus fluide.
Et cela, tout d’abord, en amont de votre trajet. En effet, avec l’application Ulys, disponible sur votre smartphone sous Android, comme sous iOS, vous pouvez facilement planifier votre prochain trajet.
Ulys tient compte de l’état de la circulation, vous fait connaître les barrières de péage rencontrées et leur tarification, ainsi que les bornes de recharge pour les véhicules électriques.
Une fois à bord, votre application Ulys continue de vous accompagner tout au long de votre trajet, y compris en cas de problème. Vous pouvez signaler un désagrément à partir de la fonctionnalité de borne d’appel d’urgence.
Du côté de votre badge de télépéage, celui-ci est facile à installer sur votre pare-brise. A l’approche de chaque barrière de péage rencontrée, vous pouvez compter sur lui pour fluidifier votre passage.
Cela, tout d’abord, au niveau du franchissement, avec des voies réservées, incarnées par un « t » orange sur les autoroutes françaises. Sur les voies équipées, une détection du pass, jusqu’à la vitesse de 30 km/h, vous évite également un arrêt.
Optimisez vos paiements et la gestion de vos déplacements
Votre pass Ulys Classic vous permet également d’automatiser le paiement de vos franchissements des barrières de péage. En bref, tout est fait pour vous aider à passer un trajet plus confortable.
Dans l’application Ulys, vous pouvez également retrouver un suivi minutieux des trajets effectués. Cela est particulièrement pratique si votre badge vous sert pour vos trajets professionnels et personnels.
Vous pouvez ainsi distinguer vos déplacements, avec une facture précise référençant le badge utilisé, le jour du trajet, les gares de péage d’entrée et de sortie rencontrées, ou encore la somme payée. En somme, Ulys prépare pour vous vos justificatifs.
Une offre adaptée à tous les budgets
Cette offre promotionnelle estivale vous permet de compter sur des frais de gestion offerts pour vos 12 premiers mois d’utilisation de votre pass Ulys Classic, hors frais de péage.
Votre pass Ulys Classic fonctionne sur toutes les autoroutes françaises, ainsi que dans plus de 1000 parkings équipés du dispositif de détection du badge.
Une fois cette première année achevée, vous pouvez conserver votre badge de péage Ulys Classic pour seulement 2,20 € par mois utilisé. Votre badge reste gratuit les mois où vous ne le sollicitez pas, avec un maximum de 14 mois consécutifs de non-utilisation .
Des options pour circuler en Espagne-Portugal, mais aussi en Italie, peuvent également être ajoutées à votre guise. Un abonnement spécifique, pour les règlements par chèque ANCV, est également proposé par Ulys.
Votre pass vous est envoyé par La Poste contre la somme de 4,90 € en France métropolitaine. La facture électronique est gratuite. Enfin, votre abonnement est sans engagement, et donc, résiliable selon votre souhait.
Avec ses nombreuse offres, le service de télépéage Ulys est particulièrement complet et flexible. L'application mobile développée accompagne les conducteurs dans tous leurs trajets. En plus de faciliter votre passage aux télépéages, l'appli sert à trouver les bornes de recharge électriques à proximité, des places de parking, les aires de jeux pour les jeunes enfants ou encore les services et enseignes disponibles sur les aires d'autoroute. Elle vous permet également de suivre vos dépenses liées au télépéage, parking, etc., pour vous aider à gérer votre budget.