Le Google Pixel 10a débarque dans un contexte concurrentiel particulièrement dense : à 549 € à son lancement, il doit tenir tête à des références chinoises ambitieuses, tout en capitalisant sur les points forts qui ont fait la réputation de la gamme Pixel depuis plusieurs années. Sa version Noir Volcanique 128 Go est actuellement disponible à 499 € chez Amazon, soit 50 € de moins que le tarif officiel, une première fenêtre d'achat à considérer sérieusement avant les grandes promotions de l'été.

Ce bon plan s'adresse en priorité aux utilisateurs qui cherchent un smartphone Android avec un suivi logiciel irréprochable, une autonomie confortable sur deux jours et l'écosystème Google au complet, sans dépasser la barre symbolique des 500 €.