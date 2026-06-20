Marre de passer vos week-ends à nettoyer la piscine ou à observer ce robot vieillissant faire semblant de travailler ? Les Aiper Scuba S1 2026 et Scuba V3 sont en mode promo pour le Prime Day 2026. Et tant qu’à alléger la charge mentale, rayez aussi de la liste la corvée d’arrosage. Le système d’irrigation intelligent Aiper IrriSense 2 s’occupe du jardin à votre place.
Gain de temps, d’énergie… et surtout un résultat impeccable : telle est la promesse d’un robot de piscine. À condition, évidemment, de choisir un modèle efficace. Mais ces appareils représentent un certain investissement. Pour s’équiper sans exploser son budget, il est toujours bon d’attendre un événement shopping comme le Prime Day.
Et justement, Aiper sort le grand jeu avec de belles réductions sur ses robots de piscine Aiper Scuba S1 2026 et Scuba V3, deux modèles qui vont vous faire oublier l’épuisette et le balai-brosse.
Aiper Scuba S1 2026 : un rapport qualité-prix imbattable
Trouver un robot de piscine sans fil à la fois performant et proposé à un tarif raisonnable n’est pas toujours évident. C’est pourtant ce que propose Aiper avec son Scuba S1 2026.
Ce modèle est capable de réaliser un nettoyage complet du bassin, aussi bien le fond que les parois, les escaliers et la ligne d’eau.
Une navigation optimisée pour tous les bassins
Pour y parvenir, il s’appuie sur des chenilles crantées qui améliorent son adhérence, ainsi que sur onze capteurs associés à un algorithme afin d’optimiser les trajectoires. Cette combinaison lui permet de s’adapter à différents types de piscines, qu’elles soient rectangulaires, arrondies ou en forme de haricot, mais aussi à la plupart des revêtements, du liner au carrelage, en passant par l’enduit béton.
Avec une autonomie pouvant atteindre 270 minutes, le Scuba S1 2026 est conçu pour les grands bassins, jusqu’à 150 m² de surface. Il associe une aspiration puissante avec un système de filtration double couche : un filtre standard de 180 µm complété par un filtre ultra-fin remplaçable de 3 µm. De quoi capturer la plupart des saletés, aussi bien les feuilles que le sable, les algues ou les particules plus fines.
Le Scuba S1 2026 mise également sur la simplicité d’utilisation pour se démarquer. Il se contrôle depuis une application mobile qui permet de lancer un cycle, de sélectionner la zone à nettoyer (fond, parois ou nettoyage intégral), de suivre la progression ou encore de définir des programmes.
Le Scuba S1 2026 en réduction pour le Prime Day
L’Aiper Scuba S1 2026 est l’une des références les plus convaincantes dans le segment des robots de piscine sans fil à moins de 500 €. Il offre un niveau de prestation et une palette de fonctionnalités habituellement réservés à des modèles bien plus onéreux.
Aiper Scuba V3 : le robot de piscine boosté à l’IA
Vedette de la gamme, le Scuba V3 inaugure le mode AI Navium : plutôt que de balayer le bassin au petit bonheur, sa caméra détecte les débris et redirige le robot vers les zones les plus sales.
Baptisée VisionPath et entraînée sur plus de 200 piscines d'après le fabricant, cette navigation couvre le fond, les parois et la ligne d'eau ; une fois le travail terminé, l'appareil rejoint sa station et en informe l'utilisateur via l'application : fini le repêchage à la perche.
Une piscine nettoyée par l’IA
La caméra frontale et le capteur ToF (Time of Flight) détectent plus de 20 types d’objets et de débris différents. Cette vision, couplée à des algorithmes d’intelligence artificielle, lui permet d’évaluer l’état du bassin et d’identifier les zones qui sont très sales afin d’intervenir.
Le nettoyage du bassin s’appuie sur des brosses à l’avant comme à l’arrière du robot, ainsi que sur une aspiration puissante. Et pour la ligne d’eau, le système JetAssist assure un traitement efficace de cette zone difficile à traiter. Mais ce n’est pas tout, puisqu’il intègre aussi deux lampes LED afin de fonctionner de nuit.
Léger et sans fil
Avec ses 8,25 kg, il reste facile à manipuler. La filtration reprend le double étage maison de la marque : un panier 180 µm complété par le filtre ultrafin MicroMesh, qui descend jusqu'à 3 microns. Nous l'avions justement vu venir à bout d'une eau trouble lors de notre essai du Scuba X1.
Rassurant à l'heure des caméras embarquées : le traitement par l'IA se fait en local, directement sur l'appareil. Côté surface, la fiche technique vise les bassins allant jusqu'à 150 m². Dévoilée au CES 2026, la série Scuba V3 y avait d'ailleurs vu sa déclinaison Ultra distinguée par un CES Innovation Award.
IrriSense 2 : l’arrosage automatique entre en scène
Aiper signe avec l'IrriSense 2 un système d'irrigation connecté 3-en-1, proposé en ce moment à 399 € au lieu de 499 € sur sa boutique officielle. Conçu pour les espaces extérieurs allant jusqu'à 445 m², il prend en charge jusqu'à 10 zones d'arrosage que vous configurez selon vos besoins.
Ses technologies EvenRain et WeatherSense adaptent l'arrosage en temps réel aux conditions météorologiques, permettant ainsi d'économiser jusqu'à 40 % d'eau.
Fini la surveillance constante de votre jardin : tout fonctionne en mode automatique et optimisé. L'application dédiée vous laisse programmer les cycles d'arrosage, modifier les zones et consulter l'état de votre installation à tout moment. Côté mise en route, comptez seulement 15 minutes avant que le système soit opérationnel.
Que vous soyez en vacances ou simplement à la recherche d'un gain de temps au quotidien, l'IrriSense 2 vous aide à conserver un jardin verdoyant sans effort, tout en allégeant votre consommation d'eau jour après jour.