Pour y parvenir, il s’appuie sur des chenilles crantées qui améliorent son adhérence, ainsi que sur onze capteurs associés à un algorithme afin d’optimiser les trajectoires. Cette combinaison lui permet de s’adapter à différents types de piscines, qu’elles soient rectangulaires, arrondies ou en forme de haricot, mais aussi à la plupart des revêtements, du liner au carrelage, en passant par l’enduit béton.

Avec une autonomie pouvant atteindre 270 minutes, le Scuba S1 2026 est conçu pour les grands bassins, jusqu’à 150 m² de surface. Il associe une aspiration puissante avec un système de filtration double couche : un filtre standard de 180 µm complété par un filtre ultra-fin remplaçable de 3 µm. De quoi capturer la plupart des saletés, aussi bien les feuilles que le sable, les algues ou les particules plus fines.

Le Scuba S1 2026 mise également sur la simplicité d’utilisation pour se démarquer. Il se contrôle depuis une application mobile qui permet de lancer un cycle, de sélectionner la zone à nettoyer (fond, parois ou nettoyage intégral), de suivre la progression ou encore de définir des programmes.