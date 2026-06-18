Le Xiaomi POCO M7 dans sa version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est proposé à 119 € au lieu de 193 € sur Amazon, soit 74 € de remise dans le cadre des offres en avant-première du Prime Day. Pour ce prix, vous obtenez un smartphone avec un écran FHD+ 6,9 pouces à 144 Hz, une batterie de 7000 mAh et une certification IP64, ce qui en fait l'une des affaires les plus concrètes du moment dans l'entrée de gamme.
À 119 €, le POCO M7 256 Go ne ressemble pas à ce que l'entrée de gamme proposait il y a encore quelques années. Un grand écran fluide à 144 Hz, une batterie XXL qui dure plusieurs jours, 256 Go de stockage extensible et une résistance aux éclaboussures IP64 : ces caractéristiques étaient réservées à des gammes bien plus chères il y a peu. Cette offre en avant-première du Prime Day permet de l'acheter à un prix vraiment cassé, sans faire de compromis rédhibitoires sur les usages du quotidien.
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Pourquoi choisir le smartphone POCO M7 ?
- 74 € de remise en avant-première du Prime Day, soit 38% de réduction sur le prix de référence.
- Batterie de 7000 mAh, pour une autonomie de plusieurs jours en usage courant.
- 256 Go de stockage extensible, pour ne jamais manquer de place photos, vidéos et applications.
Un smartphone aux performances surprenantes pour son prix
À 119 €, le POCO M7 256 Go affiche une fiche technique qui dépasse largement ce que l'entrée de gamme proposait habituellement à ce prix. Le processeur Snapdragon 685 gravé en 6 nm, associé à 8 Go de RAM, assure une navigation fluide dans les applications courantes, les réseaux sociaux et le streaming sans ralentissement perceptible. L'écran FHD+ de 6,9 pouces à 144 Hz avec un taux d'échantillonnage tactile de 288 Hz améliore la réactivité perçue au quotidien. Les 256 Go de stockage interne extensibles via microSD jusqu'à 2 To permettent de ne jamais arbitrer entre ses photos, ses applications et ses téléchargements hors ligne. Pour ce niveau de prix, c'est une configuration difficile à battre sur le marché actuel.
La batterie 7000 mAh avec charge inversée : le différenciant inattendu à ce prix
Ce qui distingue réellement le POCO M7 des autres smartphones d'entrée de gamme à ce tarif est la présence simultanée d'une batterie de 7000 mAh et d'une charge inversée filaire à 18 W. Concrètement, cela signifie que le POCO M7 peut servir de batterie externe pour recharger un autre appareil (écouteurs, smartwatch, autre smartphone) via un câble USB-C, sans accessoire supplémentaire. À 119 €, cette fonction est extrêmement rare dans cette gamme de prix et représente une vraie polyvalence pour les voyages ou les journées chargées loin d'une prise. La certification IP64 contre la poussière et les éclaboussures complète ce profil endurant, en ajoutant une résistance aux accidents du quotidien rarement proposée à ce niveau de tarif.
À 119 € au lieu de 193 €, le Xiaomi POCO M7 256 Go est une affaire difficile à ignorer pour celles et ceux qui cherchent un smartphone endurant, avec un grand écran fluide et un stockage généreux, sans dépasser un budget serré. La remise de 74 € en avant-première du Prime Day, combinée à une batterie 7000 mAh avec charge inversée et une certification IP64, en fait l'une des meilleures offres du moment dans l'entrée de gamme.
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