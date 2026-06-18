Ce qui distingue réellement le POCO M7 des autres smartphones d'entrée de gamme à ce tarif est la présence simultanée d'une batterie de 7000 mAh et d'une charge inversée filaire à 18 W. Concrètement, cela signifie que le POCO M7 peut servir de batterie externe pour recharger un autre appareil (écouteurs, smartwatch, autre smartphone) via un câble USB-C, sans accessoire supplémentaire. À 119 €, cette fonction est extrêmement rare dans cette gamme de prix et représente une vraie polyvalence pour les voyages ou les journées chargées loin d'une prise. La certification IP64 contre la poussière et les éclaboussures complète ce profil endurant, en ajoutant une résistance aux accidents du quotidien rarement proposée à ce niveau de tarif.