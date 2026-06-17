Le Dreame H12 Pro Ultra, aspirateur laveur sol sans fil, est proposé à 159 € au lieu de 299 € sur Amazon, soit 140 € de remise et 47% de réduction. Une offre en avant‑première du Prime Day qui place cet aspirateur laveur parmi les meilleures affaires du moment pour celles et ceux qui veulent simplifier et accélérer l'entretien de leurs sols.
Aspirer puis laver ses sols en deux passages distincts prend du temps et mobilise deux appareils différents. Un aspirateur laveur comme le Dreame H12 Pro Ultra permet de combiner les deux étapes en une seule passe, en aspirant les poussières et résidus tout en nettoyant le sol simultanément. À 159 €, cette remise de 47% en avant‑première du Prime Day rend ce type d'appareil accessible à un prix qu'il serait difficile d'ignorer pour quiconque cherche à simplifier son quotidien ménager.
Pour profiter du Prime Day, n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.
Pourquoi choisir l'aspirateur Dreame H12 Pro Ultra ?
- 47% de remise sur un aspirateur laveur performant, soit 140 € d'économie par rapport au tarif habituel.
- Aspiration et lavage simultanés, pour nettoyer ses sols en une seule passe sans changer d'appareil.
- Un modèle haut de gamme de la gamme Dreame, connu pour ses aspirateurs robots et ses appareils sol polyvalents.
Un aspirateur laveur pensé pour les foyers avec sols durs et passage fréquent
Le Dreame H12 Pro Ultra s'adresse directement aux personnes qui passent l'aspirateur et la serpillière plusieurs fois par semaine sur des sols carrelés, en parquet stratifié ou en vinyle. Sa brosse roulante auto-humidifiée aspire les débris solides et lave simultanément la surface, ce qui supprime l'étape du lavage séparé. Les réservoirs d'eau claire et d'eau sale sont distincts et totalisant environ 900 ml de capacité combinée, ce qui permet de couvrir une surface d'environ 200 m² en une seule charge d'eau sans repasser de l'eau sale sur le sol. Pour les foyers avec enfants, animaux ou cuisine très sollicitée, cela représente un gain de temps réel à chaque session d'entretien.
Un écran LCD et une gestion intelligente des modes
Ce qui distingue le H12 Pro Ultra des autres modèles de la gamme Dreame est son écran LCD intégré qui affiche en temps réel le niveau de batterie, l'état des réservoirs et le mode de nettoyage actif. L'appareil propose plusieurs niveaux d'aspiration et de débit d'eau ajustables selon le type de sol et le degré de salissure, avec une détection automatique qui adapte la puissance en fonction de la surface détectée. Son système d'auto-nettoyage de la brosse, activable directement depuis l'appareil, rince et essore la brosse roulante en moins de 30 secondes après chaque usage, ce qui évite les odeurs de moisissure et prolonge la durée de vie de la brosse, un point souvent négligé sur les modèles concurrents à ce prix.
À 159 € au lieu de 299 €, le Dreame H12 Pro Ultra est une opportunité difficile à ignorer pour celles et ceux qui cherchent à simplifier et accélérer le nettoyage de leurs sols durs. La remise de 47% en avant‑première du Prime Day permet d'accéder à un appareil bien équipé, notamment grâce à son système d'auto‑nettoyage de la brosse, à un tarif rarement vu sur ce modèle.
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