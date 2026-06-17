Ce qui distingue le H12 Pro Ultra des autres modèles de la gamme Dreame est son écran LCD intégré qui affiche en temps réel le niveau de batterie, l'état des réservoirs et le mode de nettoyage actif. L'appareil propose plusieurs niveaux d'aspiration et de débit d'eau ajustables selon le type de sol et le degré de salissure, avec une détection automatique qui adapte la puissance en fonction de la surface détectée. Son système d'auto-nettoyage de la brosse, activable directement depuis l'appareil, rince et essore la brosse roulante en moins de 30 secondes après chaque usage, ce qui évite les odeurs de moisissure et prolonge la durée de vie de la brosse, un point souvent négligé sur les modèles concurrents à ce prix.