À l’occasion du Prime Day, Dreame dégaine une série d’offres particulièrement attractives sur de nombreux appareils. Robots aspirateurs, aspirateur laveur, robot tondeuse… Découvrez cinq références pensées pour vous faire gagner un temps précieux au quotidien.
À l’occasion de sa campagne « Prime Your Home with Dreame », le constructeur met à l’honneur une sélection de produits conçus pour simplifier les corvées de notre quotidien, améliorer le confort à la maison et libérer du temps pour ce qui compte vraiment.
À la clé, des réductions pouvant atteindre 600 € sur une large sélection de produits de la marque.
Dreame Matrix10 Ultra : le nettoyage domestique passe en mode pilote automatique
Avec le Matrix10 Ultra, Dreame propose un robot-aspirateur doté d’un système automatique de changement de serpillières multiples, lui permettant d’adapter son nettoyage selon les surfaces rencontrées, sans la moindre intervention humaine.
Sa puissance d’aspiration Vormax de 30 000 Pa lui permet de capturer efficacement poussières, miettes et poils d’animaux, tandis que sa navigation IA 3D VersaLift analyse l’environnement avec précision pour optimiser chaque déplacement, et que le système Multi-Mop adapte le nettoyage à tous les types de sols.
La station PowerDock complète l’expérience en prenant en charge pratiquement toutes les opérations d’entretien, à commencer par le lavage et le séchage des serpillières à 100°C, la gestion automatique de l’eau et du détergent, mais aussi la vidange du bac à poussière avec jusqu’à 100 jours d’autonomie. Via un kit de raccordement à l’eau, le Matrix10 Ultra peut même assurer le remplissage et la vidange automatiques.
Dans le cadre du Prime Day, le Dreame Matrix10 Ultra est affiché à 899 € au lieu de 1 299 € (soit 400 € d’économie).
Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete : des sols impeccables sans laisser de traces
Le Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete mise sur une approche différente du lavage des sols avec sa technologie AquaRoll. Son rouleau intégré (de 26 cm) est nettoyé en continu pendant l’utilisation afin d’éviter de redistribuer la saleté sur les surfaces déjà traitées.
La technologie AutoSeal protège également les tapis de toute humidité indésirable en isolant efficacement la zone de lavage lorsque nécessaire.
Pour maintenir des performances optimales dans le temps, Dreame a également intégré la technologie ThermoHub, cette dernière assurant un auto-nettoyage du rouleau à 100°C.
Associée à l’aspiration Vormax de 30 000 Pa, cette combinaison permet de traiter efficacement aussi bien les poussières fines que les salissures plus tenaces. Via la technologie SideReach, la marque promet même une couverture à 100 % des bords et des coins.
Un Dreame Aqua10 Ultra Roller Complet qui s’affiche à 799 € au lieu de 1 199 € (soit 400 € d’économie).
Dreame L10s Ultra Gen 3 : la solution idéale plus accessible
Pensé pour ceux qui souhaitent automatiser le ménage sans exploser leur budget estival, le Dreame L10s Ultra Gen 3 rassemble l’essentiel des technologies qui ont fait le succès de la gamme.
On retrouve notamment une puissance d’aspiration Vormax de 25 000 Pa associée au système DuoScrub, chargé de frotter efficacement les sols grâce à deux serpillières rotatives. Les coins et les zones difficiles d’accès profitent également d’une meilleure couverture grâce à un système de double bras pour ne pas oublier le moindre recoin.
On retrouve là aussi une station PowerDock qui assure automatiquement le nettoyage des serpillières et la gestion de la poussière (et toujours un séchage à l’air chaud), avec un réservoir d’eau propre de 4,5L et de 4L pour l’eau sale. Son système d’élévation automatique des serpillières de 10,5 mm lui permet par ailleurs de préserver les tapis lorsqu’il passe d’une surface à l’autre.
Côté autonomie, la marque annonce pas moins de 231 minutes de fonctionnement et 156 m² de nettoyage en mode aspiration silencieuse, via la batterie de 5 200 mAh (laquelle prend en charge la recharge en heures creuses).
Proposé habituellement à 499 €, le Dreame L10S Ultra Gen 3 est proposé à 379 € pendant l’offre Prime Day, soit 120 € d’économie.
Dreame A3 AWD 3500 : la tonte intelligente pour les grands jardins
Dreame ne se limite pas à l’entretien intérieur et propose également toute une gamme de produits taillés pour l’extérieur, et notamment son robot tondeuse A3 AWD 3500.
Un modèle qui se distingue par sa transmission à quatre roues motrices (AWD), qui lui permet de franchir des pentes allant jusqu’à 80 %, ainsi que des obstacles de 5,5 cm. La technologie EdgeMaster 2.0 permet de son côté de tondre au plus près des bordures (avec des disques qui s’étendent vers l’extérieur), la tonte étant assurée par un système à doubles lames flottantes de 40 cm.
Grâce à son système OmniSense 3.0, qui combine un LiDAR 3D à 360° et une vision assistée par intelligence artificielle, le robot est en mesure de cartographier le terrain avec précision, et d’évoluer de manière autonome tout en détectant et en évitant plus de 300 types d’obstacles.
Le tout se pilote depuis une application mobile Dreamehome, offrant un contrôle simple et complet des cycles de tonte, y compris en ce qui concerne la hauteur de coupe, paramétrable entre 3 et 10 cm, avec une autonomie en mesure d’assurer jusqu’à 5 000 m2 (en mode “Rapide”) en une seule journée.
Là encore, l’offre Prime Day permet de réaliser une économie de 600 €, avec un tarif de 1 999 € au lieu de 2 599 € habituellement.
Dreame H15 Pro Heat : l’allié des nettoyages les plus exigeants
Dernier produit de cette sélection, le H15 Pro Heat est un aspirateur laveur qui s’adresse aux utilisateurs à la recherche d’un nettoyage manuel particulièrement efficace.
Sa principale innovation repose sur la technologie ThermoRinse, qui projette de l’eau chauffée à 85°C directement sur le sol afin de décoller plus facilement les graisses, résidus alimentaires et autres types de taches incrustées.
Son moteur développe de son côté une puissance d’aspiration de 22 000 Pa, tandis que le système TangleCut (qui découpe les poils et les cheveux emmêlés lors de l’aspiration) promet de limiter les enchevêtrements dans la brosse.
Côté entretien, Dreame mise sur le système ThermoTub, qui lave automatiquement la brosse à 100°C puis la sèche en seulement cinq minutes à 90 °C pour garantir une hygiène optimale entre deux utilisations.
Dans le cadre du Prime Day, le Dreame H15 Pro Heat voit son prix chuter à 429 €, contre 599 € habituellement (soit 130 € d’économie).
Jusqu’à 600 € de réduction chez Dreame du 23 au 26 juin
Avec cette opération Prime Day, Dreame entend rendre ses technologies les plus avancées accessibles au plus grand nombre.
Que l’on souhaite automatiser le nettoyage de sa maison, simplifier l’entretien de ses sols ou déléguer la tonte du jardin, la marque propose des remises significatives sur plusieurs de ses références phares.