L'utilisation de la vapeur (technologie HyperSteam 160°) permet de s'attaquer plus efficacement aux tâches incrustées et aux salissures tenaces, tout en offrant une sensation de propreté et d’hygiène renforcée. Là où certains résidus nécessitent habituellement plusieurs passages, le Steam Pro mise sur un nettoyage plus intensif dès la première utilisation.

Côté autonomie, la marque promet jusqu’à 90 min en mode calme, jusqu’à 75 min en mode automatique. Côté entretien, le mode FlashDry assure un nettoyage rapide (avec un gain de temps clé pour les foyers occupés), tandis que le mode SilentDry fonctionne à un faible niveau sonore (≤ 45 dB) pour un nettoyage serein.