Passer l'aspirateur puis sortir la serpillière, c'est la routine que beaucoup cherchent désormais à remplacer. Et c'est précisément la promesse des aspirateurs laveurs nouvelle génération Tineco, capables d'aspirer et de laver les sols en un seul passage.
Comme beaucoup de Français, vous songez sans doute (et de plus en plus) à confier la propreté de vos sols à un aspirateur-laveur. Depuis quelques années déjà, avec sa gamme Floor One, Tineco équipe de nombreux foyers, et propose plusieurs modèles aux philosophies différentes. Du nettoyage premium à la chasse aux saletés les plus tenaces, voici comment choisir celui qui correspond réellement à vos besoins.
Entre le Floor One S9 Artist Steam Pro, le Floor One S9 Artist et le Floor One S7 Stretch Ultra, chaque appareil répond à des usages spécifiques. Nettoyage à la vapeur, confort d'utilisation, accès sous les meubles ou recherche de performances premium à un tarif abordable… On fait le tour de ces trois modèles.
Floor One S9 Artist Steam Pro : le choix premium pour un nettoyage en profondeur
Pour les utilisateurs qui souhaitent profiter de ce que Tineco propose de plus avancé, le Floor One S9 Artist Steam Pro constitue le modèle le plus complet de cette sélection. A l'occasion du Prime Day, il s'affiche à 699,99 € au lieu de 849 €, soit une remise de 18%.
Sa particularité est d’associer les fonctions d'aspiration et de lavage à la puissance de la vapeur. Une combinaison particulièrement intéressante dans les foyers où les sols sont soumis à rude épreuve : cuisine familiale, passages fréquents, présence de jeunes enfants, d'animaux…
L'utilisation de la vapeur (technologie HyperSteam 160°) permet de s'attaquer plus efficacement aux tâches incrustées et aux salissures tenaces, tout en offrant une sensation de propreté et d’hygiène renforcée. Là où certains résidus nécessitent habituellement plusieurs passages, le Steam Pro mise sur un nettoyage plus intensif dès la première utilisation.
Côté autonomie, la marque promet jusqu’à 90 min en mode calme, jusqu’à 75 min en mode automatique. Côté entretien, le mode FlashDry assure un nettoyage rapide (avec un gain de temps clé pour les foyers occupés), tandis que le mode SilentDry fonctionne à un faible niveau sonore (≤ 45 dB) pour un nettoyage serein.
Ce modèle s'adresse donc avant tout aux utilisateurs exigeants, qui souhaitent limiter les efforts tout en obtenant un résultat proche d'un nettoyage approfondi. Bien sûr, il conviendra également aux personnes très sensibles à l'hygiène des sols et à celles qui recherchent un appareil capable de gérer les situations les plus compliquées au quotidien.
En résumé, si votre priorité est la performance maximale et que vous souhaitez bénéficier de la technologie vapeur en complément du lavage classique, le Floor One S9 Artist Steam Pro représente le choix le plus ambitieux de la gamme.
Floor One S9 Artist : l'équilibre parfait entre performances et confort
Avec le Floor One S9 Artist, Tineco conserve une grande partie de l'ADN premium du modèle Steam Pro tout en se concentrant sur l'essentiel : un nettoyage efficace, intelligent et particulièrement agréable au quotidien.
Ce modèle vise les foyers qui utilisent régulièrement un aspirateur laveur et qui souhaitent bénéficier d'une expérience haut de gamme sans nécessairement avoir besoin de la fonction vapeur HyperSteam, avec une remise Prime Day de 37%, pour un tarif final de 439,99 € au lieu de 699 €.
L'appareil se distingue notamment par son approche orientée confort d'utilisation. Gestion intelligente de la puissance (22 000 Pa), entretien simplifié, maniabilité soignée et nettoyage simultané des sols… Tout est pensé pour réduire au maximum les contraintes liées aux tâches ménagères Son design ultra-fin et son aplatissement à 180° réduisent son encombrement à seulement 12,85 cm.
Le S9 Artist apparaît ainsi comme le choix le plus polyvalent pour de nombreux utilisateurs. Côté entretien, le système autonettoyant FlashDry utilise de l’eau propre chauffée pour dissoudre efficacement les tâches du tuyau au rouleau de la brosse, puis de l’air chaud à 85°C pour sécher efficacement toutes les parties de l’appareil.
C'est également celui qui séduira les utilisateurs à la recherche d'un appareil moderne et efficace sans forcément avoir besoin d'investir dans les technologies les plus spécialisées.
Floor One S7 Stretch Ultra : l'expert des zones difficiles d'accès
Tous les foyers n'ont pas les mêmes contraintes. Entre les lits, les canapés, les meubles bas ou certains espaces étroits, certaines zones restent traditionnellement compliquées à nettoyer. C'est précisément là que le Floor One S7 Stretch Ultra entend faire la différence.
Plus accessible que les deux S9, avec une offre Prime Day à 279,99 € au lieu de 499 €, ce modèle s'adresse en priorité aux utilisateurs qui accordent une grande importance à la maniabilité et à la capacité de nettoyage sous les meubles.
Comme son nom le suggère, ce modèle a été conçu pour offrir une flexibilité maximale lors du nettoyage. Sa conception 180° Lay-Flat Design lui permet d'atteindre plus facilement les espaces difficiles d'accès, souvent négligés lors de l'entretien quotidien.
Le S7 Stretch Ultra facilite ainsi l'accès aux zones habituellement compliquées à atteindre, tout en conservant les fonctions de lavage et d'aspiration (et l’autonettoyage complet avec séchage à air chaud 85°) qui font le succès de la gamme Floor One.
Trois modèles mais la même quête d’un sol impeccable
Si ces trois appareils partagent la même ambition, à savoir simplifier l'entretien des sols grâce au lavage et à l'aspiration simultanés, chacun possède sa propre personnalité.
Le Floor One S9 Artist Steam Pro cible les utilisateurs les plus exigeants avec sa fonction vapeur dédiée au nettoyage intensif.
LeFloor One S9 Artist se positionne quant à lui comme le modèle premium le plus équilibré pour un usage quotidien, tandis que le Floor One S7 Stretch Ultra mise avant tout sur sa flexibilité, son accessibilité et sa capacité à atteindre les zones les plus difficiles d'accès.