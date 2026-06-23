L'été est (presque) là, les journées s'allongent, le soleil met les lames de la pergola à rude épreuve, et les week-ends prennent naturellement des airs de vacances. Pourtant, cette période de l'année apporte aussi son lot de petites contraintes, avec une pelouse qui pousse à vitesse grand V, des vitres qui se couvrent rapidement de traces, sans oublier la piscine, qui réclame de son côté un entretien régulier pour rester accueillante.