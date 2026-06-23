Tondre la pelouse, nettoyer la piscine, entretenir les vitres… Ecovacs profite du Prime Day Amazon pour réduire le prix de plusieurs de ses plus populaires robots, et dans le même temps, la charge mentale qui accompagne ces tâches parfois ingrates.
L'été est (presque) là, les journées s'allongent, le soleil met les lames de la pergola à rude épreuve, et les week-ends prennent naturellement des airs de vacances. Pourtant, cette période de l'année apporte aussi son lot de petites contraintes, avec une pelouse qui pousse à vitesse grand V, des vitres qui se couvrent rapidement de traces, sans oublier la piscine, qui réclame de son côté un entretien régulier pour rester accueillante.
Depuis plusieurs années, Ecovacs s'est donné pour mission d'automatiser ce qui constitue pour certains des corvées du quotidien, grâce à une gamme de robots toujours plus spécialisés. Et à l'occasion du Prime Day Amazon, plusieurs références bénéficient actuellement de remises particulièrement intéressantes.
Au programme : un robot tondeuse avec fonction rotofil intégrée, un robot laveur de vitres conçu pour simplifier le nettoyage des surfaces vitrées et un robot de piscine qui prend en charge le fond et les parois du bassin. Avec des réductions pouvant atteindre 44%, l'opération mérite clairement un coup d’œil.
Ecovacs GOAT A1600 Lidar Pro : la pelouse parfaite, avec fonction rotofil incluse
Depuis quelques semaines déjà, avec le retour du beau temps, la pelouse ne tarde pas à reprendre ses droits, et forcément, les séances de tonte se multiplient au fil des semaines.
Avec le GOAT A1600 Lidar Pro, Ecovacs propose une solution destinée à automatiser entièrement cette tâche. Durant le Prime Day, ce modèle est affiché à 899 € au lieu de 1 599 €, soit une remise particulièrement généreuse de 44%.
L'un des principaux atouts de ce robot tondeuse réside dans sa technologie de navigation basée sur le LiDAR. Contrairement aux anciennes générations qui nécessitaient souvent l'installation de câbles périphériques complexes, le GOAT signé Ecovacs cartographie son environnement avec précision et optimise automatiquement ses déplacements. Cela permet non seulement une installation simplifiée, mais aussi une couverture plus efficace du terrain (y compris dans les conditions de faible luminosité).
Capable de gérer différentes configurations de jardin, le robot évolue de manière autonome entre les obstacles, adapte ses trajectoires et entretient la pelouse de façon régulière afin de conserver un rendu homogène tout au long de la saison. Un modèle qui permet de régler la hauteur de tonte de 3 à 9 cm, doté qui plus est d’un pratique coupe-bordures TruEdge, visant à remplacer le rotofil manuel.
Le pack « Care Kit » permet de profiter en bonus de 48 lames supplémentaires, d’une brosse de coupe de rechange, sans oublier 4 fils de coupe et 2 capots.
Ecovacs W3 OMNI : adieu la corvée des vitres !
Les grandes baies vitrées font souvent partie des éléments les plus appréciés d'une maison durant l'été. Elles laissent entrer la lumière, ouvrent l'espace sur le jardin et offrent une agréable sensation de continuité entre intérieur et extérieur. Le revers de la médaille, c'est qu'elles se salissent également très (très) vite...
Poussière, traces de pluie, empreintes, traces de doigt, pollen… Les surfaces vitrées nécessitent un entretien régulier pour conserver toute leur transparence, une tâche souvent fastidieuse, voire ingrate… Et c'est précisément là qu'intervient le W3 OMNI, proposé à 585 € au lieu de 699 € pendant le Prime Day.
Ce robot laveur de vitres a été conçu pour se déplacer automatiquement sur les surfaces vitrées (d'au moins 30 × 40 cm) afin d'assurer un nettoyage homogène sans effort particulier. Une fois positionné sur la vitre (la puissance d’aspiration grimpe à 8 000 Pa), il analyse la surface à traiter, adapte son parcours et nettoie méthodiquement l'ensemble de la zone. Pour l'utilisateur, il n’y a rien de particulier à faire, si ce n’est superviser l'opération à distance.
Particulièrement utile dans les habitations modernes dotées de larges ouvertures, le W3 OMNI permet de réduire considérablement le temps consacré à une tâche que l’on a tous tendance à repousser jusqu'au dernier moment, voire à négliger totalement.
Plusieurs modes de fonctionnement sont disponibles, permettant d'ajuster le nettoyage selon le niveau de salissure ou la zone concernée, via une pulvérisation à trois jets. La technologie TruEdge complète l'ensemble avec là aussi une brosse capable de s'abaisser automatiquement afin d'améliorer le nettoyage le long des bords et dans les zones difficiles d'accès. Le W3 Omni se charge même de nettoyer automatiquement ses tampons en une petite minute.
Ecovacs Ultramarine P1 : le robot qui entretient votre piscine à votre place
Posséder une piscine implique une réalité bien connue, à savoir un entretien presque aussi important que la baignade elle-même. Avec son robot piscine Ultramarine P1, Ecovacs entend simplifier cette routine indispensable, avec un modèle qui bénéficie actuellement d'une réduction Prime Day de 27%, passant de 549 € à 399 €.
Son rôle est de parcourir automatiquement le fond du bassin afin de récupérer les débris et les impuretés avant qu'ils ne s'accumulent. Cela grâce à une aspiration de 300L/min, un filtre à maillage externe 180 μm et interne 3 μm, permettant de récupérer feuilles, brindilles, insectes, sable, pollen… L'intérêt est évident pour les utilisateurs qui souhaitent conserver une eau propre sans devoir intervenir quotidiennement avec un aspirateur manuel.
Grâce à ses déplacements autonomes et à sa conception pensée pour les environnements aquatiques, le P1 prend en charge une grande partie du nettoyage courant de la piscine. Côté autonomie, alimenté par batterie lithium 5 200 mAh, l'Ecovacs Ultramarine P1 promet jusqu’à 180 minutes de fonctionnement, et se charge de nettoyer le fond (y compris les pentes), ainsi que les parois.
Des remises qui tombent à pic pour l'été
Entre le jardin, les vitres et la piscine, les occasions de consacrer du temps à l'entretien de la maison ne manquent pas durant la saison estivale qui débute tout juste.
Avec ses trois offres Prime Day, le GOAT A1600 Lidar Pro (en version Care Kit) à 899 €, le laveur de vitres W3 OMNI à 599 € et le robot piscine Ultramarine P1 à 399 €, Ecovacs met très habilement en avant des solutions modernes conçues pour automatiser une partie de ces tâches souvent fastidieuses.
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