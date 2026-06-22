Avec le T90 Pro Omni Care kit , Ecovacs entend démocratiser les fonctionnalités habituellement réservées au haut de gamme. Et grâce à une remise de 29 % lors du Amazon Prime Day, le robot est actuellement proposé à 599 € au lieu de 849 €.
Passer l'aspirateur, laver les sols, recommencer quelques jours plus tard… Pour beaucoup d’entre nous, l'entretien de la maison reste une tâche incontournable certes, mais rarement appréciée. Aussi, nous sommes (très) nombreux à lorgner du côté des robots aspirateurs laveurs, jadis inabordables, mais qui deviennent aujourd'hui beaucoup plus accessibles.
Parmi les prinicipaux acteurs du marché, Ecovacs continue d'étoffer son catalogue avec notamment ce T90 Pro Omni Care kit qui s'adresse justement aux utilisateurs qui souhaitent profiter d'une expérience premium, sans nécessairement investir dans les références les plus coûteuses du marché.
Et avec une promotion pour le Prime Day, faisant chuter son prix de 849 € à 599 €, il y a clairement de quoi transformer une simple curiosité en un achat immédiat qui pourrait bien révolutionner notre manière de faire (ou plutôt « ne pas faire ») le ménage.
Un nettoyage automatisé pour gagner du temps au quotidien
L'objectif d'un robot aspirateur laveur est simple, à savoir prendre en charge une partie importante de l'entretien domestique afin de libérer du temps pour des activités autrement plus agréables.
Le T90 Pro Omni Care kit n’est pas qu'un simple aspirateur (dont la puissance atteint 30 000 Pa), et grâce à sa combinaison aspiration et lavage, il peut assurer un entretien régulier des sols sans intervention permanente de l'utilisateur. Il se distingue notamment par la présence de l’OZMO ROLLER 3.0, associé à la technologie de lavage TruEdge 3.0, qui optimise le nettoyage des sols et améliore la précision le long des bords et des plinthes.
Comme tout bon robot moderne qui se respecte, une fois programmé, le robot se charge de parcourir les différentes pièces du logement en suivant un itinéraire optimisé.
En réalisant des passages réguliers, le robot permet de maintenir un niveau de propreté constant tout au long de la semaine, sans que l'utilisateur ait besoin de sortir systématiquement l'aspirateur et/ou la serpillière. Et il faut bien reconnaître qu'il y a quelque chose de particulièrement agréable à rentrer chez soi après une longue journée et découvrir un sol déjà impeccable.
Une navigation intelligente pensée pour les intérieurs modernes
Pour se déplacer, le T90 Pro Omni Care kit s'appuie sur des technologies de cartographie avancées lui permettant de comprendre l'agencement du logement et d'optimiser ses va-et-vient. L'appareil identifie les différentes pièces, adapte son parcours et évite autant que possible les passages inutiles.
Cette intelligence de navigation permet également de contourner les obstacles rencontrés au quotidien. De cette manière, tous les obstacles sont pris en compte, afin de limiter les blocages et les interruptions. De plus, le système intelligent Triple Lift s'adapte automatiquement à la situation, en soulevant le patin sur les tapis et moquettes, en soulevant les brosses en cas d'éclaboussures de liquides ou encore en rétractant la brosse latérale lorsqu'il rencontre des gros débris.
Bien sûr, l’application mobile maison vient compléter l'expérience en offrant un contrôle précis du nettoyage. Les utilisateurs peuvent notamment personnaliser les zones à traiter, définir des horaires spécifiques ou ajuster certains paramètres selon les besoins de chaque pièce. Une flexibilité très appréciable pour adapter le fonctionnement du robot au rythme de vie de toute la famille.
La station Omni, l'atout qui change l'expérience utilisateur
L’autre bonne nouvelle concernant ce robot-laveur, c’est qu’au-delà du simple rechargement, la station d’accueil Omni participe activement à l'automatisation du nettoyage, grâce à la technologie PowerBoost.
Le robot peut ainsi gérer une partie de son entretien sans nécessiter une intervention constante de son propriétaire, le système Fresh-Flow Power Washing se chargeant de fournir de l'eau propre jusqu'à 75°C à travers 32 jets de précision, garantissant ainsi que l'eau sale n'est pas réutilisée.
Pour les utilisateurs qui souhaitent déléguer une grande partie des tâches ménagères tout en conservant un budget raisonnable, le T90 Pro Omni Care kit apparaît comme une solution équilibrée, et avec un tarif Prime Day fixé à 599€ au lieu de 849€ (soit une remise de 29 % !) ce modèle se montre particulièrement attractif sur le segment des robots aspirateurs laveurs équipés d'une station d'entretien complète.
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