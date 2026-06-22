Le T90 Pro Omni Care kit n’est pas qu'un simple aspirateur (dont la puissance atteint 30 000 Pa), et grâce à sa combinaison aspiration et lavage, il peut assurer un entretien régulier des sols sans intervention permanente de l'utilisateur. Il se distingue notamment par la présence de l’OZMO ROLLER 3.0, associé à la technologie de lavage TruEdge 3.0, qui optimise le nettoyage des sols et améliore la précision le long des bords et des plinthes.

Comme tout bon robot moderne qui se respecte, une fois programmé, le robot se charge de parcourir les différentes pièces du logement en suivant un itinéraire optimisé.