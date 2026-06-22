Aspiration puissante, lavage intensif, navigation intelligente, serpillière auto-nettoyante… Ajoutez à cela un tarif ultra compétitif. Le Narwal Flow coche toutes les cases !
Vous cherchez un robot capable d’aspirer et laver le sol en profondeur avec une navigation intelligente, le tout sans exploser le budget ? Oui, ça existe… et vous êtes au bon endroit pour le découvrir.
Le Narwal Flow passe à 699 € au lieu de 1 299 €. Non, vous ne rêvez pas, cela représente bien une économie immédiate de 600 € ! On parle ici d’un modèle haut de gamme accessible à un tarif de milieu de gamme, c’est rare, et ça ne durera pas.
Mais avant de dégainer la carte bleue, voici tout ce qu’il faut savoir sur cette machine : les différentes fonctionnalités et points importants afin de découvrir s’il correspond à vos besoins. Parce qu’un bon plan, ça se choisit aussi avec la tête.
Une aspiration puissante : 22 000 Pa
C’est la première qualité qu’on attend d’un robot aspirateur… Et le Narwal Flow ne déçoit pas. Avec 22 000 Pa de puissance, il se positionne clairement dans le haut du panier. Une aspiration d’autant plus efficace qu’il embarque une brosse anti enchevêtrement complétée par des brosses latérales qui limitent l’accumulation de cheveux et de débris.
Mais ce qui fait vraiment la différence, c’est son intelligence embarquée. Le robot détecte les particules au sol et ajuste en temps réel sa puissance ainsi que sa vitesse de déplacement. Chaque surface est ainsi traitée avec l’intensité adéquate, sans gaspillage d’énergie.
Il dispose également d’un mode CarpetFocus spécialement conçu pour les tapis. La pression s’ajuste afin de concentrer le flux d’air et aller chercher la poussière en profondeur entre les fibres.
Un lavage sans compromis
Sur certains robots, les serpillières relèvent presque du gadget marketing. Ici, clairement, ce n’est pas le cas.
Le Narwal Flow est équipé d’une serpillière rouleau qui exerce une pression conséquente de 12 N afin de décoller les saletés incrustées. Et pour éviter de nettoyer avec une serpillière sale, seize buses pulvérisent de l’eau chaude pour la rincer en continue, tandis qu’un grattoir se charge d’éliminer les résidus accumulés.
Les eaux usées sont ensuite redirigées vers un réservoir dédié, séparant clairement propre et sale pour un résultat plus hygiénique. En complément, le robot peut déployer sa serpillière sur les côtés afin d’aller chercher la saleté le long des murs ou au plus près des meubles, là où la poussière a tendance à s’accumuler.
Navigation intelligente et entretien automatisé
L’efficacité d’un robot repose aussi sur sa capacité à se repérer dans l’espace, et Narwal l’a bien compris. Le Flow s’appuie sur une double caméra RVB qui lui permet de réaliser une cartographie 3D du logement, puis de se déplacer avec une grande précision.
Son intelligence artificielle reconnaît les obstacles en temps réel et optimise ses trajets pour éviter les collisions tout en assurant un nettoyage efficace, pièce après pièce. Qui plus est, avec seulement 95 mm de hauteur et la capacité de franchir des obstacles jusqu’à 4 cm, il peut se faufiler sous de nombreux meubles et passer des seuils sans difficulté.
L’entretien est, lui aussi, entièrement automatisé. La station multifonction assure le lavage de la serpillière à l’eau chaude puis son séchage. Elle récupère les poussières dans un sac de 2,5 litres, offrant jusqu’à 120 jours d’autonomie. De quoi garder le robot prêt à l’emploi sans intervention quotidienne.