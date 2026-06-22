Vous cherchez un robot capable d’aspirer et laver le sol en profondeur avec une navigation intelligente, le tout sans exploser le budget ? Oui, ça existe… et vous êtes au bon endroit pour le découvrir.

Le Narwal Flow passe à 699 € au lieu de 1 299 €. Non, vous ne rêvez pas, cela représente bien une économie immédiate de 600 € ! On parle ici d’un modèle haut de gamme accessible à un tarif de milieu de gamme, c’est rare, et ça ne durera pas.

Mais avant de dégainer la carte bleue, voici tout ce qu’il faut savoir sur cette machine : les différentes fonctionnalités et points importants afin de découvrir s’il correspond à vos besoins. Parce qu’un bon plan, ça se choisit aussi avec la tête.