L’architecture Blackwell apporte des évolutions réelles, à condition de bien comprendre où elles s’expriment. Dans son test de la GeForce RTX 5070, la rédaction a mesuré des gains de 13% à 42% en 1440p par rapport à la RTX 4070 selon les jeux, avec une note générale de 7/10.

Le DLSS 4 et sa Multi-Frame Generation sont les vrais accélérateurs de fluidité de cette génération : sur des titres exigeants comme Cyberpunk 2077, la différence avec la génération précédente devient significative dès l’activation de cette technologie.

Côté format, la Shadow 2X OC mesure 231 × 126 × 50 mm pour seulement 724 g, ce qui en fait une des cartes RTX 5070 les plus adaptées aux boîtiers SFF ou Micro-ATX compacts. L’alimentation requise de 650 W (connecteur 16 broches) est raisonnable pour un TGP de 250 W.