La génération Blackwell de NVIDIA commence à trouver des prix de marché plus raisonnables, et cette MSI RTX 5070 Shadow 2X OC à 599 € en est une illustration concrète. Avant de craquer, quelques éléments méritent d’être pesés sérieusement.
Les cartes graphiques de la série RTX 50 ont fait parler d’elles depuis leur annonce au CES 2025, souvent davantage pour leur tarif que pour leurs performances nettes. La MSI GeForce RTX 5070 12G Shadow 2X OC se positionne comme le modèle entrée de gamme de cette nouvelle génération, affichant aujourd’hui 599 € contre un prix conseillé de 709,99 €, soit 16% de remise.
Elle s’adresse avant tout aux joueurs 1440p qui souhaitent intégrer l’architecture Blackwell sans exploser leur budget, et aux amateurs de configs compactes grâce à son format SFF. Pour vous faire une idée rapide, jetez un œil à l’offre du moment sur Amazon avant qu’elle n’évolue.
Pourquoi choisir cette carte graphique ?
- Prix actuel : 599 € contre 709,99 € conseillés, soit une remise de 16%
- GPU NVIDIA Blackwell RTX 5070, 6 144 cœurs CUDA, 12 Go GDDR7 à 28 Gb/s, architecture 2,5 slots, 231 mm de long, SFF Ready
- Boost à 2 557 MHz en mode OC via MSI Center, DLSS 4 avec Multi-Frame Generation, 3x DisplayPort 2.1b + 1x HDMI 2.1b
Une carte pensée pour le 1440p fluide et les boîtiers compacts
L’architecture Blackwell apporte des évolutions réelles, à condition de bien comprendre où elles s’expriment. Dans son test de la GeForce RTX 5070, la rédaction a mesuré des gains de 13% à 42% en 1440p par rapport à la RTX 4070 selon les jeux, avec une note générale de 7/10.
Le DLSS 4 et sa Multi-Frame Generation sont les vrais accélérateurs de fluidité de cette génération : sur des titres exigeants comme Cyberpunk 2077, la différence avec la génération précédente devient significative dès l’activation de cette technologie.
Côté format, la Shadow 2X OC mesure 231 × 126 × 50 mm pour seulement 724 g, ce qui en fait une des cartes RTX 5070 les plus adaptées aux boîtiers SFF ou Micro-ATX compacts. L’alimentation requise de 650 W (connecteur 16 broches) est raisonnable pour un TGP de 250 W.
Face au marché : où se situe vraiment cette RTX 5070 ?
La promesse d’une carte aux performances d’une RTX 4090 pour moitié prix, martelée par Jensen Huang, s’avère largement surestimée en jeu natif selon Clubic, la RTX 4090 conservant encore 40 à 75% de performances supplémentaires en 1440p hors DLSS.
Face à une RTX 4070 Super, les gains en raster pur sont modestes : environ 1% en moyenne en 1440p selon certains benchmarks comparatifs, et la RTX 4070 Super se révèle même plus rapide dans quelques titres en ray tracing. C’est bien le DLSS 4 qui crée l’écart, pas la puissance brute.
✅ Les points forts
- Nouveau cycle de vie garanti avec l’architecture Blackwell et le support DLSS 4 / Multi-Frame Generation natif
- Format ultra-compact (231 mm, 2,5 slots, SFF Ready), idéal pour les petits boîtiers
- Boost OC usine à 2 557 MHz via MSI Center, sans manipulation nécessaire
- Mémoire GDDR7 à 28 Gb/s pour une bande passante de 672 Go/s, favorable aux résolutions élevées
- Connectique complète : 3x DP 2.1b + HDMI 2.1b, jusqu’à 4 écrans simultanés
- Ventilateurs TORX 5.0 avec mode 0 RPM au repos, pour un silence appréciable en navigation
❌ Les limites
- Performances en raster pur quasi identiques à une RTX 4070 Super, sans DLSS 4
- Résultats en ray tracing parfois décevants : des baisses de 12 à 17% vs une RTX 4070 Super ont été mesurées sur Black Myth Wukong et Cyberpunk 2077
- Seulement 12 Go de VRAM, ce qui pourrait montrer ses limites sur les textures ultra-haute résolution ou les usages IA intensifs
- Aucun câble d’alimentation 16 broches inclus dans la boîte
- La RTX 4070 Super reste disponible à des prix significativement inférieurs pour des performances similaires en raster
La MSI GeForce RTX 5070 12G Shadow 2X OC à 599 € s’adresse en priorité à deux profils : le joueur 1440p qui bâtit une nouvelle configuration et veut une carte avec plusieurs années de support DLSS 4 devant elle, et celui qui joue dans un boîtier compact où peu de références tiennent dans un tel encombrement.
En revanche, si vous disposez déjà d’une RTX 4070 Super et espériez un saut de génération spectaculaire en natif, la déception risque d’être au rendez-vous : les gains bruts ne justifient pas le budget seuls.
La RTX 5070 a été élue meilleure carte graphique 2025 par la rédaction ; à 599€, elle se rapproche enfin d’un rapport valeur/prix défendable. Reste à savoir si vous êtes prêt à miser sur le DLSS 4 comme argument central de votre expérience de jeu.
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