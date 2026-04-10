Ce PC portable premium de Samsung s’appuie sur le Snapdragon X Elite X1E-80-100 de Qualcomm, une puce ARM taillée pour l’IA et certifiée Copilot+ par Microsoft, couplée à 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage eUFS. À 699 €, la remise de 61% par rapport au prix conseillé d’origine de 1799 € est spectaculaire, même si le prix pratiqué ces 30 derniers jours était déjà descendu à 799 €.

Ce modèle s’adresse avant tout aux professionnels mobiles, aux créatifs légers et aux utilisateurs en quête d’un ultrabook Windows fin, léger et endurant, sans passer par la case Apple. Vous pouvez consulter l’offre complète directement sur la fiche Amazon du produit.