Le Samsung Galaxy Book4 Edge 14” n’était jusqu’ici accessible qu’aux acheteurs prêts à débourser près de 1 800 € : le voilà aujourd’hui affiché à 699 € sur Amazon, soit plus de 1 100 € sous son prix conseillé d’origine. On a épluché ses caractéristiques et les tests de la rédaction pour vous aider à y voir clair.
Ce PC portable premium de Samsung s’appuie sur le Snapdragon X Elite X1E-80-100 de Qualcomm, une puce ARM taillée pour l’IA et certifiée Copilot+ par Microsoft, couplée à 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage eUFS. À 699 €, la remise de 61% par rapport au prix conseillé d’origine de 1799 € est spectaculaire, même si le prix pratiqué ces 30 derniers jours était déjà descendu à 799 €.
Ce modèle s’adresse avant tout aux professionnels mobiles, aux créatifs légers et aux utilisateurs en quête d’un ultrabook Windows fin, léger et endurant, sans passer par la case Apple. Vous pouvez consulter l’offre complète directement sur la fiche Amazon du produit.
L'essentiel en bref :
- Le prix : 699 € au lieu de 1 799 € (prix conseillé à la sortie), soit -61% ; le prix le plus bas observé sur les 30 derniers jours était de 799 €, ce qui représente encore une économie immédiate de 100 €.
- La puce : le Snapdragon X Elite X1E-80-100 à architecture ARM, gravé en 4 nm, propulse aussi le Microsoft Surface Laptop 7 ; selon notre test Clubic de la version 16 pouces, ce processeur surclasse les puces x86 Intel et AMD sur les tâches CPU courantes.
- L’écran : une dalle AMOLED tactile de 14 pouces, 2 880 x 1 800 pixels en 16:10 à 120 Hz, technologie identique à celle testée par Clubic sur le modèle 16 pouces et notée 9/10 pour la qualité d’image.
Un ultrabook ARM pensé pour la mobilité et la productivité
Le Galaxy Book4 Edge 14” ne pèse que 1,16 kg pour une épaisseur contenue, ce qui en fait l’un des ultraportables Windows les plus légers de sa catégorie. Son écran AMOLED offre un contraste infini, une couverture DCI-P3 supérieure à 100% et un taux de rafraîchissement de 120 Hz : une dalle que la rédaction Clubic avait qualifiée d’« excellente » lors du test du Galaxy Book4 Edge 16 pouces, avec une note de 9/10.
Le Snapdragon X Elite X1E-80-100 gère sans difficulté la bureautique intensive, les visioconférences, le multitâche poussé et les tâches d’IA locales via le NPU Hexagon (45 TOPS), qui alimente les fonctionnalités Copilot+ de Windows 11. Sa connectivité Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.3 complète un port HDMI 2.1, deux USB-C (USB 4.0), un USB-A 3.2, une prise jack et un lecteur microSD.
Face aux alternatives : un positionnement inédit à ce tarif
À 699 €, le Galaxy Book4 Edge 14” se retrouve seul dans sa catégorie : aucun concurrent direct ne propose actuellement un ultrabook OLED 120 Hz sous Snapdragon X Elite à ce prix sur le marché neuf.
Il ne remplace pas un PC gamer ou une station de montage vidéo lourde, et les utilisateurs très attachés à un écosystème logiciel Windows spécifique devront vérifier la compatibilité de leurs applications avec l’architecture ARM.
✅ Les points forts
- Design et finitions premium : châssis entièrement en aluminium, 1,16 kg seulement, solidité saluée dans les tests professionnels, esthétique sobre et élégante.
- Écran AMOLED 14” / 120 Hz / tactile : qualité d’image remarquable, noirs profonds, 120 Hz fluidifiants, format 16:10 généreux pour la productivité.
- Performances CPU solides : le Snapdragon X Elite X1E-80-100 surpasse les puces Intel Core Ultra récentes sur les benchmarks CPU multi-cœurs selon le test Clubic.
- Certifié Copilot+ PC : NPU intégré à 45 TOPS, compatible avec toutes les fonctionnalités IA de Windows 11 (Recall, Live Captions, effets vidéo en temps réel…).
- Connectivité Wi-Fi 7 : standard le plus récent, avec des débits bien supérieurs au Wi-Fi 6E.
- Autonomie ARM : l’architecture ARM de Qualcomm garantit une gestion énergétique plus efficiente qu’en x86 ; le modèle 16 pouces affichait 12 à 13 heures d’autonomie dans notre test.
❌ Les limites
- Évolutivité inexistante : RAM, stockage eUFS et modem Wi-Fi sont tous soudés à la carte mère, ce que la rédaction Clubic pointait comme un défaut majeur sur le modèle 16 pouces.
- Stockage eUFS : plus lent qu’un SSD M.2 PCIe Gen 4 classique, c’est une concession notable sur un produit d’origine premium.
- Performances graphiques limitées : le GPU Adreno X1-85 ne convient pas au jeu vidéo sous Windows en émulation ; Clubic relevait seulement 25 FPS sur Shadow of the Tomb Raider en FHD/Moyen.
- Compatibilité ARM : certaines applications Windows professionnelles non portées en natif ARM nécessitent l’émulation x86, avec un impact potentiel sur les performances.
- Trackpad et clavier : le test Clubic du modèle 16 pouces qualifiait le trackpad de « passablement raté » et le clavier de surprenant pour les habitués d’une frappe plus moelleuse.
- Autonomie 14” à surveiller : le format plus compact implique une batterie plus petite que le 16 pouces ; certains tests anglophones signalent une endurance plus modeste que prévue sur la version 14”.
Notre verdict
À 699 €, le Samsung Galaxy Book4 Edge 14” réalise un exploit rare : celui de mettre un ultrabook OLED haut de gamme, certifié Copilot+, à portée d’un budget qui touchait jusqu’ici les PC d’entrée de gamme. Il s’adresse particulièrement aux professionnels mobiles, aux étudiants en école supérieure et aux utilisateurs très ancrés dans l’écosystème Microsoft, qui travaillent majoritairement avec des applications web, Office ou des outils compatibles ARM.
Pour les inconditionnels des logiciels Windows lourds non portés, les joueurs PC ou ceux qui souhaitent faire évoluer leur machine dans le temps, les limites de l’architecture ARM et l’absence totale d’évolutivité constituent des freins réels. Mais pour tous les autres, cette fenêtre de prix est probablement la meilleure opportunité d’accéder à ce niveau de machine sans hypothéquer son budget.
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