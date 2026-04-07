Le Amazon Fire TV Stick 4K Select tombe à 28,99 € au lieu de 54,99 € sur Amazon, soit 47% de réduction sur la première clé de la gamme Fire TV à tourner sous Vega OS, le nouvel OS maison basé sur Linux, avec prise en charge du 4K60, HDR10+, Dolby Atmos et décodage AV1.
Lancé fin 2025 à 54,99 €, le Fire TV Stick 4K Select est la porte d'entrée de la gamme 4K chez Amazon : une clé HDMI compacte qui transforme n'importe quel téléviseur en plateforme de streaming complète avec accès à Netflix, Prime Video, Disney+, myCanal, YouTube et des centaines d'autres applications. À 28,99 €, il passe sous la barre des 30 € pour la première fois depuis son lancement, ce qui en fait l'offre la plus accessible du marché pour s'équiper en streaming 4K.
Pourquoi choisir le Fire TV Stick 4K ?
- 4K Ultra HD jusqu'à 60 images par seconde avec rendu des couleurs soigné, support HDR10+ dynamique scène par scène, HLG et décodage AV1 pour les contenus compressés de nouvelle génération comme les flux YouTube 4K.
- Dolby Atmos en passthrough pour restituer le son surround immersif via une barre de son ou un ampli compatible, sans dégradation du signal audio.
- Processeur quad-core 1,7 GHz, 8 Go de stockage, Wi-Fi 5 double bande et Bluetooth 5.0 pour une connectivité stable dans la majorité des foyers.
- Alexa intégré à la télécommande vocale pour lancer un film, régler le volume, contrôler les appareils domotiques compatibles ou chercher du contenu en disant simplement ce qu'on veut regarder.
Fire TV Stick 4K Select : ce qu'il faut savoir avant d'acheter
Le Fire TV Stick 4K Select fait quelques concessions assumées pour rester sous les 55 € : pas de Dolby Vision (contrairement au Fire TV Stick 4K classique à 69,99 €), Wi-Fi 5 au lieu du Wi-Fi 6 sur les modèles supérieurs, et pas de support des fréquences de rafraîchissement variables (VRR). Pour un usage streaming pur (films, séries, sport en direct, TV gratuite) ces limites sont totalement invisibles au quotidien. Seuls les utilisateurs disposant d'un téléviseur premium OLED compatible Dolby Vision auront intérêt à regarder vers le Fire TV Stick 4K classique à 69,99 €.
Le Fire TV Stick 4K Select à -47% !
Sorti à 54,99 €, le Fire TV Stick 4K Select n'avait encore jamais été aussi bas. À 28,99 €, il coûte moins cher que le Fire TV Stick HD 1080p à son tarif habituel, tout en offrant la 4K, le HDR10+ et le Dolby Atmos, un rapport qualité/prix que ses concurrents directs ne peuvent pas égaler sur cette tranche de prix. Le Chromecast avec Google TV 4K s'affiche régulièrement au-dessus des 60 € et la clé Roku 4K dépasse les 40 € sans les raccourcis Prime Video et Amazon intégrés.
Que pensez de ce bon plan ?
À 28,99 € avec 47% de remise, le Fire TV Stick 4K Select est aujourd'hui la clé streaming 4K la plus abordable du marché pour transformer un téléviseur basique en Smart TV complète : 4K60, HDR10+, Dolby Atmos, Vega OS et Alexa intégré, à un prix sans concurrent direct sous les 30 €.
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