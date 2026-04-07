Sorti à 54,99 €, le Fire TV Stick 4K Select n'avait encore jamais été aussi bas. À 28,99 €, il coûte moins cher que le Fire TV Stick HD 1080p à son tarif habituel, tout en offrant la 4K, le HDR10+ et le Dolby Atmos, un rapport qualité/prix que ses concurrents directs ne peuvent pas égaler sur cette tranche de prix. Le Chromecast avec Google TV 4K s'affiche régulièrement au-dessus des 60 € et la clé Roku 4K dépasse les 40 € sans les raccourcis Prime Video et Amazon intégrés.