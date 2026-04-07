Là où les AirPods Pro 3 prennent une longueur d'avance décisive sur tous les concurrents à ce prix, c'est sur leur réduction de bruit active. La technologie ANC supprime jusqu'à deux fois plus de bruits parasites que la génération précédente selon Apple, avec une efficacité particulièrement remarquée sur les basses fréquences : bruits de ventilation, grondements de transport en commun et bruits de fond urbains deviennent quasi imperceptibles. Ils gèrent bien les changements de pression soudains et n'occasionnent aucun bruit de fond ni pression lors de l'activation de l'ANC, ce qui les démarque des Sony WF-1000XM5 et Bose QuietComfort Ultra Earbuds sur ce point précis.