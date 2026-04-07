Lancés en septembre 2025 à 249 €, les Apple AirPods Pro 3 descendent à 209 € sur Amazon, soit leur meilleur prix depuis leur sortie. Puce H2, réduction de bruit qui supprime jusqu'à deux fois plus de bruits parasites que la génération précédente, suivi de fréquence cardiaque et 8 heures d'autonomie ANC activée : c'est la référence des écouteurs sans fil premium à prix réduit.
Unanimement salués par les testeurs depuis leur sortie en septembre 2025, les AirPods Pro 3 s'imposent comme la nouvelle référence des écouteurs intra-auriculaires premium. Clubic et Frandroid confirme que la réduction de bruit active est "la nouvelle référence du marché", une véritable bulle de silence difficile à percer. À 209 € au lieu de 249 € sur Amazon, soit 40 € de remise sur un produit lancé il y a moins de 7 mois, c'est leur plus bas prix observé et une fenêtre rare.
Pourquoi choisir les Apple AirPods Pro 3 ?
- Une réduction de bruit active de nouvelle génération qui supprime jusqu'à deux fois plus de bruits parasites que les AirPods Pro 2, avec 10 dB d'atténuation supplémentaire dans les hautes fréquences, classée meilleure ANC du marché.
- Un capteur de fréquence cardiaque intégré directement dans les écouteurs, une première chez Apple, qui permet de surveiller sa fréquence cardiaque en temps réel pendant le sport sans montre connectée.
- Une certification IP57 qui offre une résistance à l'immersion dans l'eau jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes, soit le niveau de protection le plus élevé jamais atteint sur des AirPods Pro.
AirPods Pro 3 : quelles innovations par rapport à la génération précédente
Les AirPods Pro 3 embarquent la puce H2 d'Apple avec une nouvelle architecture acoustique multiport et un angle d'inclinaison du driver révisé, ce qui se traduit par des basses plus pleines, des voix mieux définies et une scène sonore élargie. L'autonomie passe à 8 heures ANC activée, soit 2 heures de plus que les AirPods Pro 2, avec 24 heures au total avec le boîtier. Les écouteurs pèsent 5,6 grammes et fonctionnent en Bluetooth 5.3, avec le mode transparence amélioré, la Conversation Awareness et la traduction en temps réel des conversations en langue étrangère via l'iPhone.
La réduction de bruit, là où les AirPods Pro 3 écrasent la concurrence
Là où les AirPods Pro 3 prennent une longueur d'avance décisive sur tous les concurrents à ce prix, c'est sur leur réduction de bruit active. La technologie ANC supprime jusqu'à deux fois plus de bruits parasites que la génération précédente selon Apple, avec une efficacité particulièrement remarquée sur les basses fréquences : bruits de ventilation, grondements de transport en commun et bruits de fond urbains deviennent quasi imperceptibles. Ils gèrent bien les changements de pression soudains et n'occasionnent aucun bruit de fond ni pression lors de l'activation de l'ANC, ce qui les démarque des Sony WF-1000XM5 et Bose QuietComfort Ultra Earbuds sur ce point précis.
Notre avis sur ce deal Apple chez Amazon
Lancés à 249 € en septembre 2025 et stables à ce tarif depuis leur sortie, les AirPods Pro 3 reviennent à 209 € sur Amazon, soit leur plus bas prix depuis le lancement et 40 € de remise directe. À titre de comparaison, les Sony WF-1000XM5 s'affichent entre 220 et 280 € selon les enseignes pour une réduction de bruit jugée inférieure sur les derniers tests comparatifs, et les Bose QuietComfort Ultra Earbuds dépassent les 250 €. À 209 €, les AirPods Pro 3 offrent le meilleur rapport performances/prix du segment premium en ce moment, en particulier pour les utilisateurs dans l'écosystème Apple.
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