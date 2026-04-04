Voilà une promotion qui tombe au bon moment pour celles et ceux qui veulent sécuriser une pièce de vie, une entrée ou surveiller un animal pendant une absence. La Ring Pan-Tilt Indoor Camera est un modèle d’intérieur filaire, pensé pour être piloté à distance depuis l’application mobile, avec une tête motorisée capable de couvrir largement l’espace.

À 39,99 €, soit près de 43% de moins que son prix conseillé, elle devient plus abordable qu’à l’ordinaire pour un produit de cette catégorie. Si vous voulez vérifier l’offre du jour, vous pouvez consulter la Ring Pan-Tilt Indoor Camera à 39,99 € sur Amazon.