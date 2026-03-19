Sur le marché des box Internet, beaucoup d’offres jouent sur un prix d’appel très bas, puis appliquent une hausse automatique au bout de 6 ou 12 mois, ce qui rend la facture finale bien moins attractive que prévu.

RED by SFR a choisi une approche différente avec sa RED Box Fibre à 22,99 € par mois, sans condition de durée et sans engagement. Pour les utilisateurs les plus exigeants, une option à 1 € seulement permet en plus de profiter de la Box 8 avec Wi‑Fi 6 et d’un débit descendant doublé jusqu’à 2 Gbit/s partagés, ce qui place le rapport performances/prix à un niveau très difficile à battre en 2026.