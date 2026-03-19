La RED Box Fibre à 22,99 € par mois reste l’une des offres les plus agressives du marché, et l’option à 1 € pour passer sur la Box 8 avec Wi‑Fi 6 et débit doublé la rend encore plus intéressante pour les foyers connectés.

box fibre red by sfr

Sur le marché des box Internet, beaucoup d’offres jouent sur un prix d’appel très bas, puis appliquent une hausse automatique au bout de 6 ou 12 mois, ce qui rend la facture finale bien moins attractive que prévu.

RED by SFR a choisi une approche différente avec sa RED Box Fibre à 22,99 € par mois, sans condition de durée et sans engagement. Pour les utilisateurs les plus exigeants, une option à 1 € seulement permet en plus de profiter de la Box 8 avec Wi‑Fi 6 et d’un débit descendant doublé jusqu’à 2 Gbit/s partagés, ce qui place le rapport performances/prix à un niveau très difficile à battre en 2026.

Voir l'offre RED Box Fibre dès 22,99 €/mois

L'offre RED Box Fibre en bref :

  • Internet très haut débit jusqu’à 2 Gbit/s en téléchargement et WiFi 6 avec la Box 8
  • Appels illimités vers les mobiles en France et vers les fixes de plus de 100 pays.
  • 35 chaînes TV incluses via l’application RED TV (sur smartphone, tablette, PC), avec possibilité d’ajouter un décodeur et plus de chaînes en option.
  • Sans engagement, résiliable à tout moment, avec des frais de mise en service de 39 € souvent offerts selon les opérations en cours.

L’option à 1 € : Box 8, Wi‑Fi 6 et débit doublé !

Là où la RED Box devient vraiment intéressante, c’est avec l’option facturée 1 € par mois qui permet de passer de la SFR Box 7 à la SFR Box 8, tout en faisant évoluer l’abonnement vers l’option Débit+ / Débit boosté :

  • Débit descendant doublé, passant de 1 Gbit/s à 2 Gbit/s partagés en téléchargement.
  • Jusqu’à 1 Gbit/s en débit montant, suffisant pour l’upload de gros fichiers, le télétravail intensif ou le cloud gaming.
  • Passage du Wi‑Fi 5 au Wi‑Fi 6 bi‑bande complet, via la Box 8, avec une meilleure stabilité, des débits plus élevés en Wi‑Fi et une gestion plus efficace des nombreux appareils connectés.

Au total, l’abonnement passe donc à 23,99 € par mois, soit seulement 1 € de plus que la formule de base, tout en rivalisant avec des offres concurrentes souvent plus chères pour des caractéristiques équivalentes.

RED Box Fibre Wifi 6

RED Box Fibre Wifi 6

sans engagement

En option

Appels vers les fixes

Jusqu'à

2Gb/s

Fibre

23,99€

Mise en service de 39€ offerte !

Voir l'offre
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Offre

Engagement

sans engagement

Opérateur

SFR

Technologie

Fibre

Débit descendant

2Gb/s

Décodeur TV

En option

Appels inclus

Appels vers les fixes

Conditions

Engagement

sans engagement

Internet

Opérateur

SFR

Technologie

Fibre

WiFi

WiFi 6

Débit descendant

2Gb/s

Débit montant

1Gb/s

Télévision

Décodeur TV

En option

Chaînes

35 chaînes

Téléphonie

Appels inclus

Appels vers les fixes

Nombre de destinations

100 pays

Frais de service

Frais de résiliation

49€

A qui s'adresse cette offre fibre ?

La RED Box Fibre à 22,99 € (ou 23,99 € avec l’option Box 8) s’adresse en priorité :

  • Aux foyers qui veulent une box fibre stable à prix fixe, sans explosion de tarif après 12 mois.
  • Aux télétravailleurs, joueurs en ligne ou familles nombreuses qui ressentent déjà les limites du gigabit et du Wi‑Fi 5, et qui profiteront réellement du débit doublé et du Wi‑Fi 6.
  • A celles et ceux qui comparent sur 2 ou 3 ans et constatent que, même sans promo éphémère, la RED Box reste souvent plus économique que des offres concurrentes affichées moins chères la première année.
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Notre verdict sur cette offre

Avec un tarif 22,99 € par mois sans condition de durée, des appels illimités, une fibre jusqu’à 1 Gbit/s et une option à 1 € pour passer sur la Box 8 avec Wi‑Fi 6 et 2 Gbit/s partagés, la RED Box tient clairement son rang de box fibre parmi les moins chères et les plus cohérentes du marché en 2026. Pour les foyers qui cherchent un abonnement Internet performant, sans engagement et sans mauvaises surprises tarifaires, il s’agit d’un bon plan solide à étudier de près, à condition bien sûr d’être éligible au réseau fibre de SFR/RED.

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