La RED Box Fibre à 22,99 € par mois reste l’une des offres les plus agressives du marché, et l’option à 1 € pour passer sur la Box 8 avec Wi‑Fi 6 et débit doublé la rend encore plus intéressante pour les foyers connectés.
Sur le marché des box Internet, beaucoup d’offres jouent sur un prix d’appel très bas, puis appliquent une hausse automatique au bout de 6 ou 12 mois, ce qui rend la facture finale bien moins attractive que prévu.
RED by SFR a choisi une approche différente avec sa RED Box Fibre à 22,99 € par mois, sans condition de durée et sans engagement. Pour les utilisateurs les plus exigeants, une option à 1 € seulement permet en plus de profiter de la Box 8 avec Wi‑Fi 6 et d’un débit descendant doublé jusqu’à 2 Gbit/s partagés, ce qui place le rapport performances/prix à un niveau très difficile à battre en 2026.
L'offre RED Box Fibre en bref :
- Internet très haut débit jusqu’à 2 Gbit/s en téléchargement et WiFi 6 avec la Box 8
- Appels illimités vers les mobiles en France et vers les fixes de plus de 100 pays.
- 35 chaînes TV incluses via l’application RED TV (sur smartphone, tablette, PC), avec possibilité d’ajouter un décodeur et plus de chaînes en option.
- Sans engagement, résiliable à tout moment, avec des frais de mise en service de 39 € souvent offerts selon les opérations en cours.
L’option à 1 € : Box 8, Wi‑Fi 6 et débit doublé !
Là où la RED Box devient vraiment intéressante, c’est avec l’option facturée 1 € par mois qui permet de passer de la SFR Box 7 à la SFR Box 8, tout en faisant évoluer l’abonnement vers l’option Débit+ / Débit boosté :
- Débit descendant doublé, passant de 1 Gbit/s à 2 Gbit/s partagés en téléchargement.
- Jusqu’à 1 Gbit/s en débit montant, suffisant pour l’upload de gros fichiers, le télétravail intensif ou le cloud gaming.
- Passage du Wi‑Fi 5 au Wi‑Fi 6 bi‑bande complet, via la Box 8, avec une meilleure stabilité, des débits plus élevés en Wi‑Fi et une gestion plus efficace des nombreux appareils connectés.
Au total, l’abonnement passe donc à 23,99 € par mois, soit seulement 1 € de plus que la formule de base, tout en rivalisant avec des offres concurrentes souvent plus chères pour des caractéristiques équivalentes.
RED Box Fibre Wifi 6
sans engagement
En option
Appels vers les fixes
2Gb/s
23,99€
Mise en service de 39€ offerte !
Engagement
sans engagement
Opérateur
SFR
Technologie
Fibre
Débit descendant
2Gb/s
Décodeur TV
En option
Appels inclus
Appels vers les fixes
Engagement
sans engagement
Opérateur
SFR
Technologie
Fibre
WiFi
WiFi 6
Débit descendant
2Gb/s
Débit montant
1Gb/s
Décodeur TV
En option
Chaînes
35 chaînes
Appels inclus
Appels vers les fixes
Nombre de destinations
100 pays
Frais de résiliation
49€
A qui s'adresse cette offre fibre ?
La RED Box Fibre à 22,99 € (ou 23,99 € avec l’option Box 8) s’adresse en priorité :
- Aux foyers qui veulent une box fibre stable à prix fixe, sans explosion de tarif après 12 mois.
- Aux télétravailleurs, joueurs en ligne ou familles nombreuses qui ressentent déjà les limites du gigabit et du Wi‑Fi 5, et qui profiteront réellement du débit doublé et du Wi‑Fi 6.
- A celles et ceux qui comparent sur 2 ou 3 ans et constatent que, même sans promo éphémère, la RED Box reste souvent plus économique que des offres concurrentes affichées moins chères la première année.
Notre verdict sur cette offre
Avec un tarif 22,99 € par mois sans condition de durée, des appels illimités, une fibre jusqu’à 1 Gbit/s et une option à 1 € pour passer sur la Box 8 avec Wi‑Fi 6 et 2 Gbit/s partagés, la RED Box tient clairement son rang de box fibre parmi les moins chères et les plus cohérentes du marché en 2026. Pour les foyers qui cherchent un abonnement Internet performant, sans engagement et sans mauvaises surprises tarifaires, il s’agit d’un bon plan solide à étudier de près, à condition bien sûr d’être éligible au réseau fibre de SFR/RED.
Le TOP des bons plans services en ligne en mars 2026
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- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
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