Vous rechargez facilement vos appareils partout avec un format compact. La remise actuelle rend ce modèle accessible pour les déplacements ou le quotidien.
La batterie externe INIU 10000 mAh tombe à 18,99 € chez Amazon, soit le prix le plus bas jamais vu pour ce modèle. Ce chargeur portable fournit une recharge rapide pour smartphone, tablette ou écouteurs, où que vous soyez. Il s'utilise au bureau, en voyage ou en déplacement, sans souci d'autonomie.
Une batterie externe compacte tient facilement dans un sac. Elle recharge un téléphone moderne rapidement grâce à la technologie USB-C et s'adapte aussi aux petits appareils comme des écouteurs sans fil. Ce format vise un usage mobile sans contrainte, même lors de journées bien chargées.
- Charge rapide jusqu'à 22,5 W grâce aux technologies PD 3.0 et QC 4.0
- Capacité de 10 000 mAh permettant de recharger un smartphone jusqu'à 2 fois
- Support de téléphone intégré pour une utilisation mains libres
- Compatibilité étendue : iPhone, Samsung, iPad, AirPods, montres connectées
- Garantie fabricant de 3 ans avec soutien technique à vie
- Recharge simultanée de plusieurs appareils limitée à la puissance totale de 22,5 W
- Peut convenir moins à ceux qui cherchent une autonomie supérieure à deux jours
- Le support de téléphone intégré ne s'adapte pas à tous les formats de coques épaisses
Une autonomie rassurante au quotidien
Une batterie externe simplifie la recharge de vos appareils lors de vos déplacements, que ce soit pour une journée de travail ou un week-end en train. Elle s'adresse à ceux qui veulent éviter la panne de batterie en fin de journée ou pendant un trajet, sans devoir chercher une prise libre. Le support intégré permet de regarder une vidéo ou de passer un appel vidéo tout en rechargeant le téléphone, ce qui change un peu le confort d'utilisation.
La puissance de charge rapide limite l'attente, même quand on partage l'énergie avec un casque ou une montre connectée. On peut trouver que ce format compact rassure, car il se glisse dans une poche ou un sac sans se faire remarquer. Il devient vite un accessoire du quotidien, qu'on oublie presque tant il dépanne souvent.
Un prix bas chez Amazon pour une batterie polyvalente
Amazon affiche la batterie externe INIU 10000 mAh à 18,99 €. Son format compact et son support de téléphone intégré en font un accessoire pensé pour les déplacements. La puissance de 22,5 W assure une recharge rapide et fiable.
Ce modèle s'adresse à celles et ceux qui cherchent une solution simple pour rester connectés toute la journée, sans multiplier les câbles ou les accessoires. La garantie de trois ans complète l'ensemble pour un usage quotidien sans stress.
Les meilleurs deals services en ligne de décembre
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 799 € au lieu de 2097 € (-62%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €