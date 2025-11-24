La tablette s'adapte à toutes les situations, que vous soyez en déplacement ou installé à votre bureau. Elle démarre en quelques secondes et permet de basculer facilement entre la prise de notes à la main, la rédaction de documents ou la consultation de contenus multimédias. La présence d'un écran OLED assure un contraste marqué et un confort visuel constant, peu importe la luminosité ambiante. On peut trouver pratique de profiter d'une connectivité Wi-Fi 7 rapide pour télécharger des fichiers lourds ou participer à des visioconférences sans coupure. Certains diront que la compacité apporte un vrai plus dans un sac déjà bien rempli, surtout lors des journées où l'on enchaîne les rendez-vous.

Le format 2-en-1 évite d'avoir à multiplier les appareils. Vous pouvez facilement détacher le clavier pour passer du mode portable à la tablette tactile. Les applications optimisées par l'IA Copilot+ vous aident à organiser vos tâches, à résumer des documents ou à préparer une présentation sans perdre de temps. La gestion de la batterie s'ajuste en fonction de votre usage, ce qui allonge l'autonomie sur une journée active. Il y a aussi cet aspect durable : le chargeur n'est pas inclus, une démarche qui vise à limiter les accessoires inutiles dans vos tiroirs et à réduire le gaspillage électronique.