Le Dyson V8 Advanced s'affiche aujourd'hui à 234 € sur Amazon, soit une baisse de 41 % par rapport au prix moyen. C'est le prix le plus bas jamais enregistré pour ce modèle, à l'occasion du Black Friday. Ce balai sans fil combine aspiration puissante, autonomie solide et maniabilité pour nettoyer toutes les pièces sans effort.

Le moteur numérique Dyson V8 assure des performances constantes, même sur la durée. Les accessoires fournis facilitent le passage d'un sol à l'autre, sans se poser de questions sur la compatibilité. Certains diront qu'on gagne vraiment du temps sur le ménage, surtout quand on a peu de place pour ranger un aspirateur classique.