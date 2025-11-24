Le Dyson V8 Advanced chute à un niveau inédit pour le Black Friday : 234 € sur Amazon. Une offre rare sur un modèle apprécié pour sa puissance et sa maniabilité.
Le Dyson V8 Advanced s'affiche aujourd'hui à 234 € sur Amazon, soit une baisse de 41 % par rapport au prix moyen. C'est le prix le plus bas jamais enregistré pour ce modèle, à l'occasion du Black Friday. Ce balai sans fil combine aspiration puissante, autonomie solide et maniabilité pour nettoyer toutes les pièces sans effort.
Le moteur numérique Dyson V8 assure des performances constantes, même sur la durée. Les accessoires fournis facilitent le passage d'un sol à l'autre, sans se poser de questions sur la compatibilité. Certains diront qu'on gagne vraiment du temps sur le ménage, surtout quand on a peu de place pour ranger un aspirateur classique.
L'aspirateur balai garde une puissance d'aspiration élevée même sur tapis ou moquette. La brosse motorisée limite les nœuds de cheveux, ce qui évite les blocages. Les accessoires s'adaptent facilement à différents recoins, du canapé au dessous du lit, sans effort particulier.
- Puissance d'aspiration de 130 airwatts, adaptée aux sols, tapis et moquettes
- Autonomie jusqu'à 40 minutes sans baisse de régime
- Brosse Motorbar auto-démêlante pour limiter les bourrages de cheveux
- Deux niveaux de puissance pour ajuster selon le type de sol ou la saleté
- Station murale incluse pour un rangement facile et charge pratique
- Réservoir de poussière de 0,54 litre, à vider fréquemment pour de grandes surfaces
- Fonctionnement optimal surtout sur surfaces lisses, moins performant sur tapis très épais
Une autonomie confortable pour un ménage sans contrainte
L'aspirateur sans fil simplifie les sessions de nettoyage. Il tient jusqu'à 40 minutes en mode classique, ce qui laisse le temps de passer d'une pièce à l'autre sans se presser. Le format léger et la station murale permettent de gagner de la place dans l'entrée ou le placard.
Certains diront que c'est plus discret qu'un aspirateur traîneau, surtout quand on manque d'espace. La polyvalence de la brosse Motorbar auto-démêlante limite les arrêts pour enlever les cheveux coincés, un détail qui compte quand on vit avec des animaux ou cheveux longs. En pratique, l'appareil convient aussi bien aux petits appartements qu'aux maisons à étage.
Un tarif accessible chez Amazon pour un usage au quotidien
Amazon affiche aujourd'hui le Dyson V8 Advanced à 234 €. Ce modèle reste simple à utiliser et compact pour le rangement, tout en garantissant des performances constantes sur la durée.
La combinaison entre puissance et maniabilité le rend bien positionné pour un usage quotidien, surtout quand on cherche à gagner du temps sur le ménage. Le prix constaté en fait une solution pratique pour celles et ceux qui veulent un aspirateur fiable sans devoir changer d'appareil tous les deux ans.
