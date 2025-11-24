Le traceur Apple se glisse dans un sac, un portefeuille ou s'accroche à un trousseau sans attirer l'attention. Il répond à une préoccupation simple : éviter de perdre ses objets importants, sans avoir à modifier sa routine.

Grâce au réseau Localiser, il devient possible de repérer un objet même loin de chez soi. La configuration rapide sur iPhone ou iPad facilite la prise en main, même pour ceux qui découvrent ce type d'accessoire. La pile reste facile à remplacer et l'AirTag résiste aux aléas du quotidien, comme un sac mouillé ou une chute inopinée. Certains diront que la tranquillité d'esprit, parfois, mérite ce petit investissement.