Le Fire TV Stick 4K tombe à 29,99 € avec une remise de 57 % pour le Black Friday chez Amazon, soit le prix le plus bas jamais vu pour ce modèle. Il permet d'accéder facilement à toutes vos plateformes de streaming en 4K, avec une installation rapide sur n'importe quel téléviseur compatible HDMI.

L'appareil assure aussi une navigation fluide dans les menus, grâce à une connexion Wi-Fi 6 plus stable. C'est simple et pratique, même pour une première installation à la maison, et la période des promotions rend ce positionnement particulièrement intéressant.