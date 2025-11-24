Amazon frappe fort pendant le Black Friday en affichant le MacBook Air M4 à son prix le plus bas. Une remise rare sur l’ultraportable star d’Apple.
Le MacBook Air M4 tombe à 899 € chez Amazon, soit une réduction de 18 % lors du Black Friday. L'ordinateur portable conjugue autonomie longue durée, écran 13 pouces lumineux et design compact. Il s'adapte facilement au travail mobile ou à un usage domestique polyvalent. Certains diront que c'est un choix sûr pour qui veut éviter les compromis sur la mobilité. On remarque aussi qu'il s'agit du prix le plus bas jamais vu pour cette configuration.
L'ordinateur portable affiche une autonomie solide, suffisante pour couvrir une journée de travail loin d'une prise. L'écran lumineux offre un affichage confortable, même pour des tâches prolongées ou la lecture de vidéos en déplacement.
- Puce Apple M4 : grande rapidité pour le multitâche et les applications créatives
- Écran Liquid Retina 13,6 pouces : affichage lumineux, 1 milliard de couleurs
- Mémoire unifiée 16 Go : passage fluide entre plusieurs applications
- Autonomie jusqu'à 18 heures en usage mixte
- Stockage SSD 256 Go : démarrage rapide, accès instantané aux fichiers
- Connectique limitée à deux ports Thunderbolt 4 et un port casque
- Stockage non évolutif, limité à 256 Go sur ce modèle
- Absence de port HDMI intégré
Une autonomie pensée pour le quotidien mobile
L'ordinateur portable accompagne vos déplacements sans effort grâce à son format compact et léger. Travailler, lire ou regarder une vidéo devient plus simple, même dans un café ou dans le train. Le clavier rétroéclairé facilite la saisie, quelles que soient les conditions de lumière. On peut trouver que la mémoire de 16 Go aide vraiment à jongler entre plusieurs applications, sans ralentissement. Certains diront que la discrétion de la ventilation ajoute au confort, surtout quand l'ordinateur reste sur les genoux pendant un long trajet.
Un positionnement adapté à la mobilité
Amazon affiche le MacBook Air M4 à 899 €. L'ordinateur portable combine légèreté, réactivité et autonomie de 18 heures. Ce positionnement le rend pertinent pour les usages quotidiens, du travail à la détente. La configuration avec 16 Go de mémoire convient à ceux qui cherchent fiabilité et confort, sans sacrifier la simplicité d'usage.
