Le forfait Oxygène couvre tous les usages, en France comme en Europe, sans compromis sur la qualité.

130 Go à 8,99 €/mois

150 Go à 10,99 €/mois

170 Go à 12,99 €/mois

En France métropolitaine, vous profitez d’appels, SMS et MMS illimités, ainsi que d’une connexion 4G/4G+ ou 5G (sans surcoût, si votre téléphone est compatible). Le débit est simplement réduit au-delà du volume inclus, sans coupure.

À l’étranger, 25 Go sont disponibles depuis l’Union européenne et les DOM, avec appels et SMS illimités vers ces zones et vers la France. C’est parfait pour rester connecté en vacances ou en déplacement pro, sans surprise sur la facture.

Le forfait inclut également des options gratuites :

Messagerie vocale visuelle pour iPhone

Appels Wi-Fi (VoWiFi) et 4G (VoLTE)

Blocage des numéros surtaxés

Le tout, sans engagement : vous restez libre de changer d’offre ou d’opérateur à tout moment.