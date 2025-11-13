Besoin d’un forfait qui s’adapte à vous, et non l’inverse ? Avec le forfait Oxygène, Prixtel propose une facturation juste et évolutive selon votre consommation de data. Une solution simple, éthique et sans engagement.

Prixtel : un opérateur français engagé avec son forfait Oxygène dès 8,99 €/mois © Prixtel

Un forfait mobile éthique et flexible

Depuis plus de 15 ans, Prixtel se démarque par une approche simple : proposer des forfaits mobiles flexibles, sans engagement et respectueux de l’environnement. Avec le forfait Oxygène, vous choisissez une formule qui s’ajuste automatiquement à votre consommation mensuelle.

Si vous utilisez moins de data, vous payez moins, un concept rare et particulièrement pertinent à l’heure où les forfaits classiques vous font payer le même prix même lorsque vous n’utilisez pas tout votre volume de données.

Trois bonnes raisons de choisir le forfait Oxygène

  • 💸 Un tarif flexible et juste : de 8,99 € à 12,99 €/mois selon votre consommation réelle.
  • 🌱 Un opérateur éco-responsable : Prixtel participe à des projets éco-responsables afin de réduire notre empreinte carbone et contribuer à préserver la planète.
  • ⚡ La 5G incluse gratuitement : profitez d’une connexion ultra-rapide sans surcoût.

Un forfait complet qui s’adapte à votre rythme

Le forfait Oxygène couvre tous les usages, en France comme en Europe, sans compromis sur la qualité.

  • 130 Go à 8,99 €/mois
  • 150 Go à 10,99 €/mois
  • 170 Go à 12,99 €/mois

En France métropolitaine, vous profitez d’appels, SMS et MMS illimités, ainsi que d’une connexion 4G/4G+ ou 5G (sans surcoût, si votre téléphone est compatible). Le débit est simplement réduit au-delà du volume inclus, sans coupure.

À l’étranger, 25 Go sont disponibles depuis l’Union européenne et les DOM, avec appels et SMS illimités vers ces zones et vers la France. C’est parfait pour rester connecté en vacances ou en déplacement pro, sans surprise sur la facture.

Le forfait inclut également des options gratuites :

  • Messagerie vocale visuelle pour iPhone
  • Appels Wi-Fi (VoWiFi) et 4G (VoLTE)
  • Blocage des numéros surtaxés

Le tout, sans engagement : vous restez libre de changer d’offre ou d’opérateur à tout moment.

Forfait 5G Prixtel Oxygène 130Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

130Go

Réseau 4G, 5G

8,99€

Sans durée limitée - Option 5G gratuite - flexible jusqu'à 170Go

Un opérateur français engagé pour la planète

Prixtel n’est pas un opérateur comme les autres. Basée à Aix-en-Provence, cette entreprise française à taille humaine place l’éthique et la transparence au cœur de son modèle. Son objectif : permettre à chacun d’utiliser son téléphone de manière plus responsable, sans encourager la surconsommation.

Chaque année, Prixtel réalise des projets certifiés « Bas Carbone » menés exclusivement en France. En 2023, ce sont plus de 10 000 tonnes de CO₂ qui ont été compensées.

Et pour aller plus loin, l’opérateur agit concrètement :

  • 80 % de télétravail pour réduire les déplacements,
  • relocalisation des serveurs en France,
  • arrêt de la vente de smartphones neufs,
  • lancement de l’eSIM et factures digitales.

Prixtel montre qu’il est possible de concilier téléphonie mobile performante et responsabilité environnementale.

Le prix juste, tout simplement

Avec Oxygène, fini les forfaits rigides. Prixtel introduit une approche unique : vous payez selon votre consommation réelle. Si vous n’utilisez pas la totalité de vos gigas, votre facture baisse automatiquement.

Un modèle transparent qui s’adapte aux variations de votre usage : plus besoin de changer de forfait dès que vos besoins évoluent.

✅ Notre avis sur le forfait Oxygène de Prixtel

Le forfait Oxygène incarne à merveille la philosophie de Prixtel : payer juste, consommer mieux. Avec sa flexibilité tarifaire, sa 5G gratuite et son engagement environnemental fort, il s’impose comme l’un des meilleurs choix du moment pour ceux qui recherchent un forfait complet, abordable et responsable.

Un excellent compromis entre performance, prix et éthique.