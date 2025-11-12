Pour qui : Si vous avez un budget limité mais souhaitez débuter dans la projection grand format, ou installer dans une chambre, un jardin (en soirée) ou un coin détente.

À noter : La luminosité reste modérée (700 ANSI) — pour des pièces très lumineuses ou grande diagonale, l’image pourra manquer de punch. Le rendu sera meilleur dans un environnement tamisé.

Astuce : Profitez-en maintenant pour anticiper les soirées d’hiver et envisagez un écran blanc mat / un mur bien préparé pour maximiser l’image.