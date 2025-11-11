Les promotions du Black Friday se multiplient, mais toutes les offres ne se valent pas. Entre les remises temporaires, les durées limitées et les forfaits “pièges”, difficile de s’y retrouver. Pour vous aider à y voir clair, on fait le point sur les vrais critères à comparer avant de souscrire — et sur les forfaits qui tiennent vraiment leurs promesses dans la durée.
Le Black Friday relance la guerre des forfaits mobiles
Chaque fin d’année, la bataille des prix s’intensifie entre opérateurs. Free, Bouygues, SFR et Orange multiplient les offres à moins de 10 €, avec parfois des volumes de data impressionnants.
Mais derrière les slogans accrocheurs se cachent souvent des conditions temporaires : prix valables “pendant 12 mois”, engagement implicite ou réduction des débits au-delà d’un certain seuil.
Autrement dit, le forfait à 7,99 € peut vite devenir un abonnement à plus de 12 € l’année suivante. Le Black Friday est donc le meilleur moment pour changer de forfait, mais pas sans comparer la stabilité et la flexibilité de chaque offre.
Les critères qui comptent vraiment avant de
changer de forfait
Avant de foncer sur la première promotion venue, il est important de vérifier quelques éléments essentiels :
- La durée du tarif promo : certaines réductions s’arrêtent après un an.
- La quantité de data utile : 100 Go suffisent largement à la majorité des usages (streaming, navigation, visio).
- La compatibilité 5G : tous les forfaits à bas prix ne l’incluent pas.
- La couverture réseau : privilégiez les opérateurs qui offrent une bonne qualité de service dans votre zone.
- L’utilisation à l’étranger : un vrai point de différenciation, surtout si vous voyagez souvent en Europe ou dans les DOM.
- On pourrait rajouter à cela la présence des SMS et des appels illimités, mais la quasi-totalité des forfaits l'intègre désormais
Un bon forfait n’est pas forcément le moins cher, mais celui qui reste performant et stable sur la durée.
L'offre qui coche toutes les cases : RED by SFR
Parmi les offres disponibles cette année, RED by SFR se démarque par sa transparence et son équilibre. Pour 8,99 € par mois, sans engagement, le forfait inclut :
- 120 Go d’internet mobile en France,
- la 5G incluse,
- 30 Go utilisables en Europe et DOM,
- appels et SMS illimités,
- et une option internationale (appels/SMS illimités vers les États-Unis et la Suisse pour 5 € de plus).
Aucune condition cachée, aucun tarif qui augmente après un an. Tout est modifiable depuis l’application RED, ce qui rend le forfait aussi pratique que flexible.
Le forfait RED face à la concurrence
|Opérateur
|Prix mensuel
|Data en France
|5G incluse
|Data UE/DOM
|Engagement
|Particularités
|RED by SFR
|8,99€
|120 Go
|✅ Oui
|30 Go
|Non
|Option appels illimités USA/Suisse (5 €)
|Bouygues B&You
|9,99 € (avec box)
|120 Go
|✅ Oui
|25 Go
|Non
|Offre réservée aux abonnés box + 1 mois Perplexity Pro offert
|Free Mobile
|19,99 € (ou 9,99 € avec Freebox)
|Illimité
|✅ Oui
|35 Go (115 pays)
|Non
|Appels illimités vers USA, Canada, Chine
|Orange Sosh
|9,99 € (12 mois) puis 11,99 €
|80 Go
|⚪ Non
|20 Go
|Non
|Couverture premium, mais prix évolutif
Avec son tarif de 8,99 €, RED by SFR est le forfait le plus abordable, sans conditions ni fausse liberté (pas besoin de prendre une box). La 5G incluse et ses 120 Go de data suffisent largement pour la grande majorité des usages, du streaming à la visio, tout en restant sans engagement.
Changer de forfait : un geste simple pour gagner
sur la durée
Changer d’opérateur est désormais un jeu d’enfant : il suffit de demander la portabilité du numéro (code RIO) pour transférer automatiquement sa ligne, sans coupure de service. En moins de 48 h, vous conservez votre numéro, votre smartphone et vous profitez d’un forfait plus adapté à vos besoins.
Et contrairement à beaucoup d’offres Black Friday temporaires, RED by SFR garde son tarif stable dans le temps. Un choix raisonné, idéal pour ceux qui veulent un forfait solide, sans engagement et sans mauvaise surprise.