Avant de foncer sur la première promotion venue, il est important de vérifier quelques éléments essentiels :

La durée du tarif promo : certaines réductions s'arrêtent après un an.

La quantité de data utile : 100 Go suffisent largement à la majorité des usages (streaming, navigation, visio).

La compatibilité 5G : tous les forfaits à bas prix ne l'incluent pas.

La couverture réseau : privilégiez les opérateurs qui offrent une bonne qualité de service dans votre zone.

L'utilisation à l'étranger : un vrai point de différenciation, surtout si vous voyagez souvent en Europe ou dans les DOM.

On pourrait rajouter à cela la présence des SMS et des appels illimités, mais la quasi-totalité des forfaits l'intègre désormais

Un bon forfait n’est pas forcément le moins cher, mais celui qui reste performant et stable sur la durée.