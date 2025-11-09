RED by SFR, la marque sans engagement du groupe SFR proposait récemment une formule 5G offrant 120 Go de données mobiles à un tarif très compétitif à 8,99 €/mois. Marque d’une tendance forte sur le marché français des forfaits mobiles : des volumes de data en augmentation pour des abonnements plus flexibles.
Cette offre RED by SFR 120 Go à 8,99€/mois s’adresse à ceux qui utilisent intensivement leur smartphone pour le streaming, le jeu en mobilité ou le partage de connexion. Nous allons détailler dans cet article les plus, les limites et les bénéfices de ce forfait mobile.
Analyse détaillée de l'offre de RED by SFR
RED by SFR propose un forfait 5G tout compris, taillé pour les gros consommateurs de données et les utilisateurs exigeants. Voici ce qu’il faut retenir avant de prendre votre décision.
Points forts
- Un volume de données (120 Go) bien supérieur à ce que l’on retrouvait traditionnellement dans les forfaits sans engagement.
- L’inclusion des appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’UE/DOM vers la France.
- L’appui sur le réseau SFR 5G, dont la couverture est la 2ème meilleur de France en zones urbaines et périurbaines comme le souligne l'ARCEP dans son dernier rapport de juillet 2025.
Limites à garder en tête
- Le tarif promotionnel peut être temporaire ou soumis à conditions (nouveau client, etc.). Il est donc prudent de vérifier les modalités exactes.
- Bien qu’un volume comme 120 Go soit important, pour certains usages très intensifs (streaming 4K, gaming en ligne ou partage de connexion multiple), cela pourrait rester une limite.
- Le réseau 5G, même s’il progresse, dépend toujours de la couverture locale : dans certaines zones rurales ou en intérieur, la 4G peut encore être la norme
Le forfait RED by SFR 120 Go face à ses concurrents
Comparé à des offres similaires proposées par d’autres acteurs comme Free ou B&You :
- RED by SFR revendique un meilleur rapport entre volume de données / réseau 5G / flexibilité, dans le segment « sans engagement » entrant.
- Certains concurrents peuvent proposer un tarif initial plus bas ou un volume de données équivalent, mais parfois avec engagement, ou sur un réseau jugé moins performant dans certaines zones.
- Le choix entre opérateurs dépend donc particulièrement de votre zone géographique, de votre usage réel de data, et de la qualité 5G/4G dans votre quotidien.
Pour qui ce forfait RED by SFR est adapté ?
Cet forfait RED by SFR a certes de nombreux atouts mais on peut légitimement se poser la question : à qui s’adresse vraiment cette offre ?
- Aux utilisateurs qui consomment beaucoup : streaming sur mobile ou tablette, téléchargement ou partage de connexion.
- Aux personnes mobiles : voyages fréquents, usage internet en dehors du domicile, connexion via réseau mobile.
- À ceux qui souhaitent rester libres : l’absence d’engagement permet de changer de forfait si vos besoins évoluent ou si une meilleure offre survient.
Notre verdict chez Clubic
L’offre 5G de RED by SFR avec 120 Go constitue un choix cohérent pour un usage intensif et flexible. Elle ne se présente pas comme parfaite pour tous les profils — notamment ceux qui visent du streaming 4K en déplacement ou du gaming très intensif — mais elle représente un compromis solide dans le contexte actuel du marché.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.