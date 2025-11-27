Vous avez besoin d'aider vos enfants à rendre leur quotidien numérique plus sûr mais aussi mieux encadré ? Qustodio vous propose une solution efficace et facile à administrer, en tant que parent, avec Qustodio Complète, disponible à moitié prix en ce Black Friday 2025.
Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, vous bénéficiez, pour le Black Friday, d'une réduction de -50% sur l'offre d'abonnement Qustodio Complète. Cette promotion est valable pour votre première année d'abonnement et vous permet de profiter d'un petit prix, à partir de 3,17€/mois.
Pour pleinement tirer profit de ce Black Friday 2025 avec Qustodio, vous n'avez donc qu'à ajouter le code promo BLASTOFF50 avant de régler votre achat. Cette campagne promotionnelle court du 27 au 30 novembre 2025, et, dans tous les cas, vous pouvez toujours solliciter un essai gratuit de 30 jours chez Qustodio.
Les points forts de Qustodio :
- Une solution facile à administrer pour les parents…
- …tout en étant difficile à contourner pour les enfants
- Service multiplateforme
Découvrez Qustudio pour un quotidien plus serein
Parents, profitez d'une app' aisée à configurer
En 2025, Qustudio se hisse en tête du comparatif indépendant de la rédaction de Clubic dédié aux meilleurs logiciels de contrôle parental. Et parmi les raisons qui font de cette solution l'une des plus efficaces du marché dans son domaine, il y a notamment la prise en main côté parent.
Nul besoin d'être informaticien pour appliquer vos objectifs avec Qustodio Complète. Définissez clairement les limites que vous souhaitez, en fonction de votre enfant, avec du temps d'écran accordé, des alertes à personnaliser en fonction du contenu visité, ou encore, la possibilité d'accorder une durée supplémentaire en fonction de la circonstance.
En bref, Qustodio est un service vraiment accompagnant et interactif. Vous pouvez définir des limites propres à chaque appareil, notamment sur ordinateur, comme smartphone. Par exemple, vous pouvez opter pour un blocage complet du smartphone (Android, iOS), hors appel et notification, chaque jour de la semaine entre 17h30 et 19h, le temps de faire les devoirs, mais n'imposer aucune limite le weekend si bon vous semble.
En tant que parent, vous pouvez donc vraiment affiner votre contrôle, et profiter des rapports détaillés pour constater l'efficacité de Qustodio. C'est aussi l'occasion d'entrevoir une approche pédagogique auprès de votre enfant : le temps consacré à la lecture s'est, par exemple, accru de 12 minutes par jour depuis qu'une limitation d'écran à 2h a été fixée.
Enfants, bénéficiez d'un service interactif
De fait, plutôt qu'opérer à un blocage pur et simple, une notification est envoyée aux parents lorsque la fin du temps d'écran maximal défini approche. Concrètement, si votre enfant a eu une bonne note et que vous voulez le récompensez ce jour en lui offrant 15 minutes de jeu supplémentaires, vous pouvez moduler le paramètre en temps réel selon votre souhait.
Vous pouvez définir des alertes en fonction des sites Web visités, voire des exclusions totales. Cela est par exemple le cas pour les proxy et autres VPN, qui peuvent permettre à votre enfant de contourner des restrictions. Qustodio vous offre donc un haut niveau de cybersécurité, dont la prévention est au premier plan.
Les enfants, sauf sous iOS, bénéficient aussi d'un bouton dit « de panique » qui alerte automatiquement les parents pour les inviter à réagir rapidement en cas de problème rencontré.
Enfin, sous Android, la cybersécurité est d'autant plus renforcée qu'il est possible, avec Qustodio Complète, d'opérer à un filtrage des appels et SMS, ce qui aide considérablement à réduire le risque de prise de contact indésirable à l'égard de votre enfant.
Rendez-vous donc sur Qustodio pour télécharger les app' disponibles sur un nombre illimité d'appareils avec l'abonnement Quostodio Complète, côté enfant comme côté parent, et profitez des nombreux tutoriels disponibles pour aborder ces enjeux de cybersécurité en famille.
