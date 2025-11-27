En 2025, Qustudio se hisse en tête du comparatif indépendant de la rédaction de Clubic dédié aux meilleurs logiciels de contrôle parental. Et parmi les raisons qui font de cette solution l'une des plus efficaces du marché dans son domaine, il y a notamment la prise en main côté parent.

Nul besoin d'être informaticien pour appliquer vos objectifs avec Qustodio Complète. Définissez clairement les limites que vous souhaitez, en fonction de votre enfant, avec du temps d'écran accordé, des alertes à personnaliser en fonction du contenu visité, ou encore, la possibilité d'accorder une durée supplémentaire en fonction de la circonstance.

En bref, Qustodio est un service vraiment accompagnant et interactif. Vous pouvez définir des limites propres à chaque appareil, notamment sur ordinateur, comme smartphone. Par exemple, vous pouvez opter pour un blocage complet du smartphone (Android, iOS), hors appel et notification, chaque jour de la semaine entre 17h30 et 19h, le temps de faire les devoirs, mais n'imposer aucune limite le weekend si bon vous semble.