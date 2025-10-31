Amazon prépare le Black Friday avec une offre qui fait parler : le mini projecteur WiMiUS tombe à 36 €. Une belle occasion d’équiper son salon sans se ruiner pour profiter de grandes images à la maison.
Le mini projecteur WiMiUS passe à 36,11 € chez Amazon, soit une remise de 54 % et le prix le plus bas jamais vu. Ce modèle portable s'utilise facilement au quotidien pour projeter films, séries ou photos, que ce soit en famille ou entre amis. Sa mise au point électrique et sa connectivité sans fil rendent l'installation rapide. Certains diront que le format compact fait toute la différence, surtout quand on n'a pas beaucoup de place. L'ensemble reste cohérent pour qui cherche à profiter d'une image de grande taille sans complications techniques.
Ce vidéoprojecteur affiche une image lumineuse, même dans une pièce moyennement éclairée. La connexion WiFi simplifie l'envoi de contenus depuis un smartphone ou une console, sans câble encombrant. Le format compact s'adapte bien à une installation nomade ou à un petit espace.
WiMiUS Mini Projecteur Focus électrique
Projecteur portable WiFi/Bluetooth, usage maison ou déplacement, image lumineuse, mise au point électrique, connectivité complète.
✅ Avantages
- Luminosité élevée de 9500 lumens pour une image visible même dans une pièce modérément éclairée
- Résolution native 1280x720p avec prise en charge du Full HD 1080p pour des images plus nettes
- Mise au point électrique simplifiant l'ajustement de la netteté à distance
- Connectivité WiFi 5G et Bluetooth pour relier smartphones, consoles et enceintes sans fil
- Rapport de contraste 15000:1 offrant de meilleurs détails dans les scènes sombres
❌ Inconvénients
- Résolution native limitée à 1280x720p, moins adaptée pour les contenus 4K exigeants
- Niveau sonore du ventilateur perceptible dans les pièces calmes
Une installation simple pour profiter du grand écran partout
Un vidéoprojecteur portable trouve vite sa place dans un salon, une chambre ou même sur la terrasse pour une soirée entre amis. Sa taille réduite permet de le déplacer sans effort, du salon à une chambre d'enfant ou même chez un proche. La mise au point électrique se règle en quelques secondes, ce qui évite de passer du temps à ajuster l'image à chaque changement d'endroit. La connexion WiFi facilite l'envoi de vidéos ou de photos depuis un téléphone, une tablette ou une console de jeux. On peut trouver que ce genre d'accès direct rend l'appareil plus agréable à utiliser au quotidien, surtout quand on ne veut pas multiplier les câbles ou les réglages compliqués.
La luminosité annoncée permet de regarder un film ou une série en journée, sans avoir à plonger la pièce dans le noir complet. Pour ceux qui vivent en appartement, le faible encombrement compte aussi : le projecteur se range sur une étagère ou dans un placard, prêt à ressortir pour la prochaine séance improvisée. Les ports HDMI et USB accueillent plusieurs sources, ce qui laisse de la souplesse pour brancher une console, un lecteur ou une clé USB selon l'envie du moment.
Un prix qui facilite l'accès au home cinéma
Amazon propose le mini projecteur WiMiUS à 36,11 €, soit un tarif rarement observé pour ce type d'appareil. Ce modèle s'adresse à ceux qui veulent profiter d'une image grand format à domicile, sans investissement lourd ni installation compliquée. Son format compact et sa mise au point électrique simplifient les usages du quotidien, qu'il s'agisse de regarder un film en famille ou de partager des photos lors d'un anniversaire. L'appareil s'intègre facilement dans un petit espace et s'adapte à différents contextes d'utilisation, avec des branchements variés et une connectivité sans fil pour plus de souplesse. Pour ce niveau de prix, la simplicité d'installation et la polyvalence restent des arguments solides pour découvrir le home cinéma.