Un vidéoprojecteur portable trouve vite sa place dans un salon, une chambre ou même sur la terrasse pour une soirée entre amis. Sa taille réduite permet de le déplacer sans effort, du salon à une chambre d'enfant ou même chez un proche. La mise au point électrique se règle en quelques secondes, ce qui évite de passer du temps à ajuster l'image à chaque changement d'endroit. La connexion WiFi facilite l'envoi de vidéos ou de photos depuis un téléphone, une tablette ou une console de jeux. On peut trouver que ce genre d'accès direct rend l'appareil plus agréable à utiliser au quotidien, surtout quand on ne veut pas multiplier les câbles ou les réglages compliqués.

La luminosité annoncée permet de regarder un film ou une série en journée, sans avoir à plonger la pièce dans le noir complet. Pour ceux qui vivent en appartement, le faible encombrement compte aussi : le projecteur se range sur une étagère ou dans un placard, prêt à ressortir pour la prochaine séance improvisée. Les ports HDMI et USB accueillent plusieurs sources, ce qui laisse de la souplesse pour brancher une console, un lecteur ou une clé USB selon l'envie du moment.