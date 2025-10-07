Le streaming 4K devient plus accessible grâce à une remise rare sur ce modèle populaire. L'appareil permet de profiter de séries et de films en haute définition sans installer d'équipement encombrant.
Le Fire TV Stick 4K tombe à 35,99 € chez Amazon, soit une baisse de 49 %. Ce stick de streaming s'installe derrière le téléviseur et donne accès à la 4K Ultra HD, aux contenus Dolby Vision ou HDR10+ et à l'audio Dolby Atmos. Une télécommande Alexa accompagne l'ensemble pour lancer un film, une série ou contrôler le volume d'un simple appui. Le modèle prend aussi en charge le Wi-Fi 6, ce qui facilite le streaming même dans un logement connecté. Certains diront que ce n'est pas le prix le plus bas jamais vu, mais c'est bien le tarif plancher sur les trois derniers mois.
Ce stick de streaming diffuse des images en 4K fluide sur la plupart des téléviseurs récents. La télécommande Alexa simplifie la recherche et le contrôle du volume au quotidien.
Amazon Fire TV Stick 4K
Le Lecteur multimédia compact pour streaming 4K, Wi-Fi 6, commandes vocales Alexa, formats Dolby Vision/Atmos et HDR10+.
✅ Les plus
- Streaming Ultra HD 4K avec prise en charge Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos pour une expérience visuelle et sonore immersive
- Connexion Wi-Fi 6 offrant une lecture fluide même avec plusieurs appareils connectés à votre réseau domestique
- Télécommande vocale Alexa permettant de rechercher et contrôler vos contenus à la voix et de gérer des objets connectés compatibles
- Compatibilité avec de nombreux services de streaming populaires (Netflix, Prime Video, Disney+, applications gratuites avec pub)
- Accès rapide aux applications grâce à des boutons dédiés et contrôle du volume/alimentation de la TV avec une seule télécommande
❌ Les moins
- Absence de port Ethernet intégré, nécessite un adaptateur pour une connexion filaire
- Stockage interne limité pouvant restreindre l'installation d'applications volumineuses
- Certains services requièrent un abonnement payant pour profiter de tous les contenus disponibles
Pour profiter des Jours Flash Prime, n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.
Une installation discrète et un contrôle vocal pratique
La clé de streaming s'installe discrètement derrière un téléviseur, limitant l'encombrement dans le salon ou la chambre. Vous profitez d'un accès rapide à vos plateformes préférées, même dans une pièce partagée, tout en gardant une installation sobre. La commande vocale Alexa simplifie la gestion des applications ou des réglages sans chercher la télécommande sous les coussins. Certains diront que l'on s'y habitue vite et que ça évite les menus interminables, surtout en fin de journée.
Un prix accessible pour un usage polyvalent
Amazon propose le Fire TV Stick 4K à 35,99 €. Ce modèle reste bien positionné pour les foyers qui cherchent un accès simple à leurs contenus, sans modifier leur installation. Son format compact et sa compatibilité avec de nombreux services en font une solution pratique pour équiper un téléviseur secondaire ou remplacer un boîtier vieillissant. L'appareil optimise le confort d'usage au quotidien et limite l'encombrement.
Comment profiter des ventes flash du Prime Day ?
Afin de profiter des Jours Flash Amazon Prime, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l'une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69€ par an
- Amazon Prime à 6,99€/mois
- Amazon Prime Student 3,49€/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)
Si vous n'avez jamais été abonné, Amazon vous permet de bénéficier d'un essai gratuit de 30 jours au service Amazon Prime.