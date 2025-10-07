Ce SSD rapide optimise la gestion des fichiers volumineux et accélère les transferts, tout en profitant d'une réduction rarement observée.
Le Samsung 990 EVO Plus tombe à 109,99 € avec une baisse de 15 % chez Amazon. Ce SSD NVMe assure des vitesses élevées et une réactivité immédiate pour le gaming ou la bureautique. On retrouve une gestion thermique efficace et un bon compromis entre espace de stockage et performance, ce qui intéresse aussi bien les joueurs que ceux qui manipulent de gros fichiers au quotidien.
Le SSD interne gère les transferts lourds sans ralentir votre PC. Sa conception limite la surchauffe, ce qui donne plus de fiabilité pendant les sessions longues ou les traitements intensifs. Il s'utilise aussi bien pour faire évoluer un ordinateur portable que pour booster une tour vieillissante.
Samsung 990 EVO Plus
Conçu pour le gaming et la bureautique, ce SSD NVMe offre rapidité, fiabilité et gestion thermique avancée.
✅ Les plus
- Vitesse de lecture séquentielle jusqu'à 7 250 Mo/s
- Performance énergétique améliorée de 73 % par rapport à la génération précédente
- Technologie NVMe PCIe 4.0 x4/5.0x2 pour une compatibilité maximale
- Grande capacité de 2 To pour stocker jeux et gros fichiers
- Outils Samsung Magician inclus pour surveiller et optimiser le SSD
❌ Les moins
- Pas le prix le plus bas depuis 3 mois
- Montée en gamme utile surtout pour des usages intensifs, surdimensionnée pour un usage purement bureautique
Pour profiter des Jours Flash Prime, n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.
Une rapidité constante pour les fichiers et les jeux
Le SSD s'intègre facilement dans une configuration existante et accélère le lancement des programmes ou des jeux gourmands. Il réduit l'attente lors des transferts de fichiers volumineux, comme des vidéos ou des bibliothèques photos. La technologie NVMe 2.0 optimise la communication avec la carte mère, ce qui se ressent au quotidien, surtout si vous enchaînez les tâches ou si vous installez régulièrement des applications.
Le contrôleur gère la chaleur pour maintenir des performances stables, même en usage prolongé. Certains diront que ce point fait vraiment la différence quand on travaille sur des projets gourmands ou quand on veut jouer sans craindre de coup de chaud matériel. On peut trouver que la capacité de 2 To ouvre la porte à un usage polyvalent, du stockage professionnel à la bibliothèque de jeux, sans se poser trop de questions sur l'espace disponible.
Un stockage pensé pour la polyvalence
Amazon propose ce Samsung 990 EVO Plus 2 To à 109,99 €. Ce prix positionne le produit comme une solution bien adaptée à ceux qui cherchent un espace conséquent pour du travail, du jeu ou des projets créatifs. L'encombrement reste minime dans un PC portable ou une tour, ce qui simplifie l'installation et l'extension de capacité. Sa compatibilité NVMe 2.0 s'inscrit dans les standards actuels, ce qui garantit de ne pas être rapidement dépassé.
