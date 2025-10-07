Le SSD s'intègre facilement dans une configuration existante et accélère le lancement des programmes ou des jeux gourmands. Il réduit l'attente lors des transferts de fichiers volumineux, comme des vidéos ou des bibliothèques photos. La technologie NVMe 2.0 optimise la communication avec la carte mère, ce qui se ressent au quotidien, surtout si vous enchaînez les tâches ou si vous installez régulièrement des applications.

Le contrôleur gère la chaleur pour maintenir des performances stables, même en usage prolongé. Certains diront que ce point fait vraiment la différence quand on travaille sur des projets gourmands ou quand on veut jouer sans craindre de coup de chaud matériel. On peut trouver que la capacité de 2 To ouvre la porte à un usage polyvalent, du stockage professionnel à la bibliothèque de jeux, sans se poser trop de questions sur l'espace disponible.