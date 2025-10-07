Les Apple AirPods 4 tombent à 169 € avec une baisse de 15 % chez Amazon à l'occasion du Prime Day. Ce prix rare concerne un modèle pensé pour un usage quotidien, avec réduction active du bruit et charge USB-C. Les écouteurs s'adaptent à différents environnements sonores, tout en restant simples à utiliser.

On peut trouver que la promesse d'un confort sans fil, pour la musique ou les appels, prend ici tout son sens. Certains diront que ce type d'offre n'arrive pas si souvent, surtout sur un modèle récent. Bref, il s'agit d'une baisse de prix visible, qui pourrait intéresser autant les habitués d'Apple que ceux qui cherchent des écouteurs fiables.