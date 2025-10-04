Bouygues Telecom casse les codes de la rentrée avec une offre pensée pour les familles connectées : la Kids Watch est disponible à seulement 1€, puis 4€/mois pendant 24 mois, avec un forfait bloqué à 4,99€. Pensée pour rassurer les parents tout en séduisant les enfants, cette montre mise sur la sécurité, la simplicité… et un prix imbattable.
À l’heure où de plus en plus d’enfants demandent un téléphone dès le primaire, Bouygues Telecom propose une alternative intelligente au smartphone : une montre connectée conçue pour rassurer les parents sans exposer les plus jeunes aux réseaux sociaux ou à Internet. Appels, géolocalisation GPS, bouton SOS et mode école sont autant de fonctions qui font de cette Kids Watch un objet à la fois ludique et sérieux. Le tout à un tarif très accessible, sans engagement ni surprise sur la facture. Un bon plan à envisager pour tous les parents qui souhaitent équiper leur enfant de manière encadrée.
Une montre qui veille sur les enfants… et le budget des parents
Une offre simple et accessible
Avec son tarif de lancement à 1€ à l’achat puis 4€/mois pendant 24 mois, la Kids Watch s’impose comme une solution économique et transparente. Pas d’engagement sur le forfait, pas de frais cachés : tout est prévu pour faciliter la gestion du budget familial. Les parents peuvent aussi opter pour un paiement en une seule fois à 97€, selon leurs préférences. En parallèle, l’abonnement Kids Watch est proposé à 4,99€/mois dans le cadre du pack B.iG de Bouygues Telecom (Bbox + forfait mobile), soit une remise de 50%. Cette formule inclut 2 Go de données, des appels illimités et, surtout, un blocage automatique des communications au-delà du forfait. Une sécurité financière appréciable, couplée à une offre technique sérieuse.
Un usage pensé pour les enfants
La Kids Watch est disponible en trois coloris : noir, rose et bleu, et se destine aux enfants à partir de 9 ans. Elle leur permet de communiquer avec leurs parents via appels ou messages vocaux, mais uniquement avec des contacts validés à l’avance par les adultes. La montre devient ainsi un outil de communication rassurant, sans risque d’exposition à des inconnus. Le mode école désactive toutes les notifications pendant les heures de classe, tout en maintenant la géolocalisation et le bouton SOS actifs. Cette fonction garantit à la fois le respect des règles scolaires et la tranquillité d’esprit des parents.
Une alternative intelligente au smartphone
Ni trop intrusive, ni trop permissive, la Kids Watch se place comme un intermédiaire pertinent entre la totale déconnexion et le premier téléphone. Sans accès à Internet, réseaux sociaux ni jeux, elle limite les distractions tout en offrant un niveau d’autonomie adapté à l’âge des enfants. Pensée pour les trajets scolaires, les activités extrascolaires ou les sorties entre amis, elle permet de garder le contact sans créer une dépendance à l’écran. Une vraie réponse aux besoins actuels des familles modernes.
Fonctionnalités et sécurité : la Kids Watch passe le test haut la main
Un suivi GPS fiable et rassurant
L’un des principaux atouts de la Kids Watch réside dans son système de géolocalisation en temps réel. Grâce à l’application TCL Connect, les parents peuvent suivre les déplacements de leur enfant à tout moment. Il est même possible de définir des zones de sécurité, comme le trajet maison-école, pour recevoir une notification dès que la montre sort de ce périmètre. En cas de problème, le bouton SOS déclenche automatiquement un appel vers un contact d’urgence, en transmettant la position GPS. Ces outils de suivi ont été conçus pour rassurer les parents sans envahir la vie quotidienne de l’enfant.
Une communication encadrée et fluide
En plus des appels téléphoniques classiques, la Kids Watch permet l’envoi de messages vocaux et même la visioconférence via une caméra 2 mégapixels. Ces échanges ne sont possibles qu’avec les numéros autorisés dans l’application parentale, garantissant une utilisation totalement encadrée. En prime, la simplicité d’usage de la montre (interface colorée, écran 1,3 pouce tactile) permet aux enfants de s’approprier rapidement leur nouveau gadget.
Un produit robuste et adapté au quotidien
Côté matériel, la Kids Watch n’est pas en reste. Résistante aux éclaboussures et à la poussière (certification IP65), elle accompagne les enfants dans leurs activités quotidiennes sans crainte. Sa batterie de 680 mAh assure une autonomie d’environ deux jours en usage normal. Grâce à sa connectivité 4G et Wi-Fi, la montre assure un suivi GPS fluide, une qualité d’appel correcte et des échanges de données rapides. Le tout, sans sacrifier l’autonomie.
Un écosystème sécurisé, sans mauvaises surprises
Un usage respectueux de la santé
La question de l’exposition aux ondes est toujours sensible lorsqu’il s’agit de dispositifs portés par des enfants. La Kids Watch affiche un DAS de 1,10 W/kg pour la tête et 2,29 W/kg pour les membres, bien en dessous des seuils réglementaires. Et comme elle n’autorise ni navigation web, ni streaming, l’utilisation du réseau est limitée aux appels et à la localisation. Une approche sobre qui limite naturellement l’émission d’ondes au strict nécessaire.
Une solution complète pour les familles
En cumulant une montre robuste, un écosystème logiciel sécurisé et une offre sans engagement à prix plancher, Bouygues Telecom signe ici un produit bien calibré. La garantie de deux ans vient renforcer la promesse de fiabilité sur la durée. Pour les parents comme Thomas, jeune père soucieux de rester connecté avec sa fille sans lui offrir un smartphone trop tôt, la Kids Watch coche toutes les cases : prix, sécurité, simplicité, autonomie.
Une souscription fluide et sans risque
Enfin, la souscription se fait directement en ligne sur le site de Bouygues Telecom. Il suffit de quelques clics pour commander la montre et activer le forfait bloqué. Une livraison rapide, une activation simple et une interface intuitive rendent l’expérience agréable de bout en bout. Le tout, sans aucun engagement ni frais cachés.