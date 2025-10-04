Avec son tarif de lancement à 1€ à l’achat puis 4€/mois pendant 24 mois, la Kids Watch s’impose comme une solution économique et transparente. Pas d’engagement sur le forfait, pas de frais cachés : tout est prévu pour faciliter la gestion du budget familial. Les parents peuvent aussi opter pour un paiement en une seule fois à 97€, selon leurs préférences. En parallèle, l’abonnement Kids Watch est proposé à 4,99€/mois dans le cadre du pack B.iG de Bouygues Telecom (Bbox + forfait mobile), soit une remise de 50%. Cette formule inclut 2 Go de données, des appels illimités et, surtout, un blocage automatique des communications au-delà du forfait. Une sécurité financière appréciable, couplée à une offre technique sérieuse.