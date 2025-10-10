Pas besoin de se ruiner pour mettre à niveau son ordinateur, y compris avec des logiciels dernier cri. En effet, vous avez l'opportunité d'obtenir des suites bureautiques, telles que Microsoft 365, ou encore un système d'exploitation comme Windows 11, à des prix défiant la concurrence chez Keysfan.
La combinaison est 100% gagnante. Des logiciels neufs, jamais utilisés et rachetés par Keysfan, vous sont proposés à la vente, à l'unité, comme en plus grand volume.
Ainsi, vous avez tous les avantages à votre main, avec un produit complet, sans en payer le prix fort comme, par exemple, sur la boutique en ligne de Microsoft.
Pour profiter des meilleurs prix possibles chez Keysfan, avec des réductions allant de -52% à -62%, n'oubliez pas de renseigner les codes promos associés aux produits souhaités, rappelés tout au long de cet article.
3 offres à pas manquer cet automne :
Adoptez une suite bureautique digne de ce nom !
Et obtenez Microsoft 365 à moins de 25 euros chez Keysfan !
La rentrée de septembre est passée, et, que ce soit l'entrée, comme le retour à la vie étudiante, comme professionnelle, il n'est, en revanche, jamais trop tard pour s'équiper.
Disposez de votre propre licence Microsoft 365, neuve, et sans limite de temps, à partir de 24 euros seulement sur la boutique en ligne de Keysfan.
Vous y retrouvez, bien évidemment, les logiciels qui font la célébrité mondiale de ce produit, avec Excel, PowerPoint, ou encore Word.
Disposez d'un prix d'autant plus attractif en ajoutant le code promo CLUB62, valable pour toutes les offres en cours sur Microsoft 365 chez Keysfan :
- Licence Microsoft 365 2019 Professional Plus à 24€ (1 clé)
- Licence Microsoft 365 2021 Professional Plus à 32€ (1 clé)
Plus de clé achetés, rapport qualité/prix optimisé
Keysfan a la très bonne idée de vous proposer également des tarifs dégressifs. En bref, plus vous achetez de clés d'un même produit simultanément, et plus le prix à l'unité est réduit.
Vous pouvez donc prendre le temps de questionner vos proches, vos amis de BTS, ou encore, vos collègues de travail, pour savoir si certains peuvent être intéressés par un achat groupé appréciable pour tous.
Pensez bien à vérifier la compatibilité de votre ordinateur avec le logiciel que vous souhaitez installer dessus. Ces préalables vous sont rappelés dans chaque description produit chez Keysfan.
Le code promo CLUB62 s'applique à votre achat :
- Licence Microsoft 365 2021 Professional Plus à 60€ (2 clés)
- Licence Microsoft 365 2021 Professional Plus à 82€ (3 clés)
Microsoft 365 s'invite (également) sur votre Mac !
Pour des raisons plurielles, vous pourriez avoir besoin d'installer Microsoft 365 sur un appareil sous macOS.
Aucun problème, seulement des solutions, voici ce que vous propose la boutique en ligne de Keysfan. Concrètement, deux éditions de la version Home & Business de Microsoft 365 vous sont proposées par Keysfan, 2019, ou 2021.
Comparez les différentes fonctionnalités incluses, tout en adaptant facilement votre achat à votre budget grâce au code promo CLUB62 :
- Licence Microsoft 365 2019 Home & Business à 33€ (1 clé)
- Licence Microsoft 365 2021 Home & Business à 60€ (1 clé)
Vous souhaitez investir dans un nouvel OS ? Voici Windows 11 !
Pratique pour équiper un nouvel ordinateur acheté sans système d'exploitation préalablement installé, ou encore pour mettre à niveau votre appareil actuel, ces clés d'activation pour Windows sont, en plus, peu onéreuses chez Keysfan.
De fait, comparez les prérequis imposés par Microsoft pour permettre l'installation de ces logiciels (mémoire vive, espace disque interne…), avec les capacités de votre machine.
Ensuite, Keysfan vous indique également, dans la description produit, toutes les étapes à suivre pour une installation en bonne et due forme de votre système d'exploitation.
Du côté du prix, il vous suffit de renseigner le code promo CLUB52 pour obtenir ces logiciels à -52% :
- Licence Windows 10 Professional à 8€ (1 clé)
- Licence Windows 11 Professional à 13€ (1 clé)
Un pack pour obtenir une mise à niveau moins chère, c'est disponible chez Keysfan
Et pour cause, Keysfan vous permet également de préparer aussi bien une évolution de votre système d'exploitation, comme de votre suite bureautique.
En fonction de votre besoin, de vorte budget, comme des capacités de votre ordinateur, vous pouvez choisir entre Windows 10 ou Windows 11, en version Professional, côté OS. Pour la suite bureautique, Microsoft 365 Professional Plus, 2019 ou 2021, est à votre main.
Et bien sûr, ne concluez pas votre achat sans avoir préalablement ajouté le code promo CLUB62 :
- Clé Windows 10 Pro + MS 365 Pro Plus 2019 à 30€ (1 clé)
- Clé Windows 10 Pro + MS 365 Pro Plus 2021 à 37€ (1 clé)
- Clé Windows 11 Pro + MS 365 Pro Plus 2019 à 35€ (1 clé)
- Clé Windows 11 Pro + MS 365 Pro Plus 2021 à 42€ (1 clé)
Obtenez aussi de bons prix sur les achats de gros !
Si vous souhaitez équiper votre structure avec des clés 100% neuves à prix bas, vous êtes à la bonne adresse. Keysfan met à votre disposition divers packs comportant 50 clés pour Microsoft 365, comme Windows :
- Pack Microsoft 365 2019 Pro Plus à 950€ (50 clés)
- Pack Microsoft 365 2021 Pro Plus à 1250€ (50 clés)
- Pack Windows 10 Pro à 325€ (50 clés)
- Pack Windows 11 Pro à 400€ (50 clés)
D'autres logiciels, en quantités plurielles, sont également disponibles sur la boutique en ligne de Keysfan.
Comment fonctionne le processus d'achat chez Keysfan ?
Première étape : trouvez le logiciel qu'il vous faut
Keysfan met en vente des logiciels certifiés comme étant neufs. Ainsi, vous pouvez pleinement faire confiance à cette structure, qui obtient d'ailleurs la note de 4,8/5 sur Trustpilot, avec plus de 1000 avis vérifiés au besoin.
Dans la description de chaque produit, Keysfan vous indique la durée estimée de livraison, mais aussi les prérequis nécessaires à vérifier pour permettre la bonne installation du logiciel souhaité.
Il n'est pas possible de transiger avec ces exigences de Microsoft, prenez donc bien les quelques minutes nécessaires pour vérifier la compatibilité avec votre ordinateur.
Deuxième étape : créez-vous un compte chez Keysfan
Si renseignez le code promo associé à votre achat est très important pour l'obtenir au tarif le plus bas chez Keysfan, la création de votre compte client est également une étape clé.
En effet, si elle reste (très) rapide, elle implique notamment le renseignement d'une adresse mail, qui sera également celle sur laquelle vous recevrez votre produit.
Et pour cause, la livraison de votre clé d'activation se fait de manière numérique. Aussi, pensez bien à vous assurer qu'aucune faute de frappe ne se soit glissée lors de votre inscription.
Troisième étape : recevez puis installez votre produit
La réception de votre clé se produit généralement dans l'heure suivant votre achat, sauf mention contraire de la part de Keysfan dans la description du produit.
En conséquence, pensez tout de même à vérifier que le mail de réception n'ait pas atterri dans vos spams.
Sinon, à toutes fins utiles, le service client de Keysfan reste disponible pour vous accompagner, 24h/24, 7j/7, à l'adresse mail support@keysfan.com !
Basé à Hong Kong, KeysFan fait partie des plateformes de revente plébiscitée sur les forums et sites d’avis consommateur. Les rabais pratiqués défient toute concurrence, atteignant jusqu’à -90% sur les logiciels les plus récents de la suite Office. Le choix est vaste et répond à tous les types de profils, personnel, famille et professionnel. La livraison des clés par mail est quasi instantanée, et le service client réactif en cas de problème. On regrette cependant le manque de transparence du revendeur qui ne précise jamais d’où proviennent exactement les clés qu’il fournit. On ajoute également que la grande majorité des produits revendus sont des licences OEM et que la TVA ne s’applique pas aux commandes passées sur le sol européen.
- Fiable
- Service client réactif
- Offres intéressantes
- Paiements PayPal acceptés
- Origine non précisée des licences
- Beaucoup de licences OEM
- N’applique pas la TVA