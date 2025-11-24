Les offres ne vont pas manquer en ce Black Friday 2025, y compris du côté des services en ligne. Alors, pour trouver les solutions les mieux adaptées à votre besoin, et au meilleur prix, voici une brève présentation de Surfshark VPN.
Le Black Friday 2025 est synonyme d'une réduction de -87% sur le plan d'abonnement à long terme pour la solution Surfshark VPN.
Ainsi, au lieu de l'abonnement au mois, de l'ordre de 15,45€, vous obtenez un prix en nette baisse, à partir de 1,99€/mois seulement avec la souscription de 2 ans + 3 mois.
Bonne nouvelle, il est aussi possible d'aller plus loin avec les suites de cybersécurité Surfshark One, comme Surfshark One+, grâce à des réductions consenties pour ce Black Friday 2025.,
Selon où se trouve votre résidence fiscale, il est possible que la TVA s'applique à votre achat. Un service client est disponible pour répondre à vos sollicitations, 24/7, en anglais, chez Surfshark VPN. Et, en cas de besoin, la garantie satisfait ou remboursé de Surfshark est incluse dans les 30 jours qui suivent votre achat.
Les points forts de Surfshark VPN :
- +4500 serveurs dans 100 pays
- Excellent VPN pour le gaming comme le streaming
- Nombre illimité d'appareils simultanément connectés
Voici donc 3 points clés qui font la différence
Un réseau qui ne cesse de croitre et de gagner en qualité
Surfshark n'est vraiment pas un réseau virtuel privé comme les autres. Lancé en 2018, ce qui est relativement jeune sur le marché, Surfshark VPN s'est rapidement fait remarquer pour la qualité de ses innovations et leur vitesse de déploiement. Preuve supplémentaire en est avec l'augmentation significative de son parc de serveurs en 2025.
Avec 3200 serveurs jusqu'alors, Surfshark offrait déjà de belles possibilités. Vous comptez désormais plus de 4500 serveurs, dans 100 pays différents.
Voilà qui est donc vraiment pratique pour mieux répondre à votre besoin, tout en limitant le risque d'encombrement. En effet, les pays les plus sollicités, comme les États-Unis, le Japon ou encore, le Royaume-Uni, sont de mieux en mieux desservis.
Une efficacité décuplée pour vos besoins les plus divers
Si Surfshark VPN obtient la note de 8,9/10 à l'issue de son test indépendant chez Clubic, c'est aussi parce que ce réseau virtuel privé s'adapte à de très nombreux usages.
En effet, Surfshark est, depuis plusieurs années déjà, l'un des meilleurs VPN pour le streaming. Cela, notamment, si vous souhaitez temporairement obtenir un catalogue étranger de votre fournisseur habituel en France.
Bonne nouvelle, Surfshark VPN dispose désormais de débits harmonisés à l'ensemble de son parc. Ils sont de l'ordre de 10Gb/s, contre 1Gb/s, en moyenne, préalablement.
Ainsi, que ce soit pour accélérer les vitesses de chargement de vos contenus en streaming, mais aussi si vous êtes un adepte du clouding, tout comme optimiser votre latence en gaming, Surfshark VPN répond présent.
Un rapport qualité/prix optimisé pour tous
Dans un contexte où le budget est un sujet central et les achats de Noël, en approche, vous apprécierez d'autant plus le rapport qualité/prix de Surfshark.
Et pour cause, avec un seul abonnement, vous pouvez connecter un nombre illimité d'appareils compatibles simultanément. Cela est relativement rare sur le marché des VPN.
Alors, connectez dès à présent votre ordinateur (Linux, macOS, Windows), votre smartphone (Android, iOS), mais aussi votre console de jeu, NAS, Smart TV ou encore routeur à Surfshark VPN.
Surfshark constitue un service de premier plan, presque au niveau des VPN les plus intéressants du marché. Il se démarque en offrant un nombre de connexions simultanées illimité ainsi que des outils de sécurité avancés. C'est l'un des meilleurs choix possibles pour le grand public.
- Vitesses au-dessus de la moyenne
- Nombre illimité d'appareils
- Réseau Nexus
- IP dédiées
- Solution antivirus
- Couverture multiplateforme à améliorer
- Extensions web instables