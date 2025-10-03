Amazon anticipe le Prime Day avec une réduction spectaculaire : l’enceinte connectée Echo Pop tombe à seulement 24,99 € au lieu de 54,99 €. Une offre rare pour ce modèle compact équipé d’Alexa.
Discrète mais performante, l’Echo Pop est l’enceinte connectée idéale pour ajouter facilement Alexa dans n’importe quelle pièce de la maison. Amazon la propose aujourd’hui à 24,99 € au lieu de 54,99 €, soit une remise de 55 % avant même le lancement officiel du Prime Day.
C’est l’occasion parfaite pour s’équiper à moindre coût et profiter de toutes les fonctionnalités de l’assistant vocal d’Amazon, du contrôle musical au pilotage des objets connectés.
Pourquoi choisir l’Echo Pop ?
- Format compact, parfait pour petites pièces
- Alexa intégrée, contrôle vocal pratique
- Son riche et équilibré
Echo Pop : une enceinte compacte avec Alexa à prix mini
L’Echo Pop a été pensée pour se glisser facilement dans un bureau, une chambre ou un salon sans encombrer l’espace. Malgré son format réduit, elle délivre un son riche et agréable, suffisant pour écouter de la musique, des podcasts ou des livres audio au quotidien.
Avec Alexa intégrée, vous pouvez contrôler votre musique par simple commande vocale, programmer des rappels ou obtenir la météo. L’enceinte est compatible avec de nombreux services comme Amazon Music, Spotify, Apple Music ou Deezer, et peut aussi diffuser le son depuis votre smartphone en Bluetooth.
Ce modèle permet également de contrôler vos appareils connectés compatibles (ampoules, prises, volets, etc.) directement avec la voix ou via l’application Alexa. Les fonctionnalités de domotique sont renforcées par des milliers de Skills disponibles, de l’écoute de sons relaxants aux quizz musicaux.
Enfin, l’Echo Pop mise sur la durabilité et la sécurité : son tissu est fabriqué à partir de 100 % de fibres recyclées, et elle dispose d’un bouton physique permettant de couper les micros pour préserver votre vie privée.