Le Galaxy A56 séduit d’abord par son grand écran Super AMOLED de 6,7 pouces. Avec une fréquence de 120 Hz, la navigation se fait fluide et agréable, que ce soit pour consulter ses applications, défiler sur les réseaux ou profiter d’un film en streaming. Sa définition Full HD+ assure une belle précision d’image, tandis que la luminosité et les contrastes rendent la lecture confortable en toute situation. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur l’expérience utilisateur, un test complet du Galaxy A56 est disponible sur Clubic.

Côté performances, son processeur Exynos 1580 épaulé par 8 Go de RAM assure une expérience fluide pour un usage quotidien : multitâche, navigation web, photo et vidéo ne posent aucun problème. On apprécie aussi la compatibilité avec la 5G et le Wi-Fi 6E pour rester connecté rapidement, que ce soit en mobilité ou à la maison.

En photographie, le triple capteur mené par un module principal de 50 Mpx offre des clichés nets et colorés, adaptés aux souvenirs comme aux partages sur les réseaux. La caméra frontale de 12 Mpx fait également le travail pour les selfies et les appels vidéo. Les vidéos peuvent être enregistrées en 4K, un vrai plus pour immortaliser ses moments en haute qualité.