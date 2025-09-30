Le compte à rebours est lancé : les French Days se terminent ce soir et Boulanger propose encore de belles affaires. Le pack Samsung Galaxy A56 accompagné des écouteurs Buds FE s’affiche avec une remise de 29 % à ne pas laisser passer.
Difficile de faire mieux en termes de rapport qualité-prix pour un smartphone 5G complet. Le Samsung Galaxy A56, ici en finition Graphite, est livré avec les écouteurs sans fil Galaxy Buds FE Noir, le tout au prix de 429,99 € au lieu de 601,98 €. Un pack pensé pour celles et ceux qui recherchent à la fois un mobile performant et un confort audio au quotidien.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy A56 ?
- Bel écran 120 Hz AMOLED
- Bonne autonomie avec 5 000 mAh
- Pack avec écouteurs inclus
Samsung Galaxy A56 : un smartphone équilibré avec un bel écran AMOLED
Le Galaxy A56 séduit d’abord par son grand écran Super AMOLED de 6,7 pouces. Avec une fréquence de 120 Hz, la navigation se fait fluide et agréable, que ce soit pour consulter ses applications, défiler sur les réseaux ou profiter d’un film en streaming. Sa définition Full HD+ assure une belle précision d’image, tandis que la luminosité et les contrastes rendent la lecture confortable en toute situation. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur l’expérience utilisateur, un test complet du Galaxy A56 est disponible sur Clubic.
Côté performances, son processeur Exynos 1580 épaulé par 8 Go de RAM assure une expérience fluide pour un usage quotidien : multitâche, navigation web, photo et vidéo ne posent aucun problème. On apprécie aussi la compatibilité avec la 5G et le Wi-Fi 6E pour rester connecté rapidement, que ce soit en mobilité ou à la maison.
En photographie, le triple capteur mené par un module principal de 50 Mpx offre des clichés nets et colorés, adaptés aux souvenirs comme aux partages sur les réseaux. La caméra frontale de 12 Mpx fait également le travail pour les selfies et les appels vidéo. Les vidéos peuvent être enregistrées en 4K, un vrai plus pour immortaliser ses moments en haute qualité.
Une offre French Days qui ajoute les Galaxy Buds FE
Ce pack a d’autant plus de valeur qu’il inclut les Galaxy Buds FE, parfaits pour profiter de sa musique ou de ses appels en Bluetooth sans se soucier des câbles. L’autonomie du smartphone, avec sa batterie de 5 000 mAh et sa charge rapide, permet de tenir toute une journée intensive sans difficulté. On note en revanche l’absence de recharge sans fil et de port microSD, mais le stockage interne de 128 Go conviendra à la plupart des utilisateurs.
La certification IP67 assure une protection contre l’eau et la poussière, ce qui rassure pour une utilisation quotidienne sans crainte. Avec 7 ans de disponibilité des pièces détachées, Samsung confirme également son engagement sur la durée.
Un pack à saisir avant la fin des French Days
Proposé à 429,99 € au lieu de 601,98 €, ce bundle Galaxy A56 + Buds FE est une occasion rare de s’équiper d’un smartphone équilibré et d’écouteurs sans fil pour moins de 430 €. Attention toutefois : les French Days s’achèvent ce soir, il ne reste donc que quelques heures pour en profiter.
French Days 2025 : nos sélections des meilleurs deals
Du 24 au 30 septembre 2025, les meilleures offres des French Days 2025 sont sur Clubic !
Pour l'occasion, toute la team de chasseurs de bons plans vous proposera des bons plans, des sélections thématiques afin de partager les meilleurs deals à saisir chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres !
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des French Days 2025.