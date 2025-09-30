Un accessoire fiable et bien pensé

La marque mise sur la sécurité et la durabilité, avec une conception robuste et des protections contre la surcharge et la surchauffe. Son design compact facilite le transport, que ce soit dans un sac de travail ou lors d’un voyage. Les deux ports USB-A supplémentaires permettent de recharger simultanément plusieurs appareils, idéal pour ne pas choisir entre smartphone et écouteurs sans fil.

Un bon plan à saisir avant minuit

Les French Days s’achèvent aujourd’hui, et cette remise de 32 % sur la batterie INIU 45W disparaîtra avec eux. À moins de 30 €, c’est une opportunité rare d’acquérir une batterie externe performante et endurante, parfaite pour garder l’esprit tranquille en déplacement.