Les French Days touchent à leur fin et c’est le moment de saisir les toutes dernières offres high-tech. Amazon propose aujourd’hui la batterie externe INIU 45W à prix réduit, une opportunité à ne pas manquer pour rester connecté partout.
À l’occasion du dernier jour des French Days, Amazon met en avant la batterie externe INIU 45W, un modèle polyvalent capable de recharger smartphones, tablettes et même certains PC portables. Habituellement vendue 43,49 €, elle passe aujourd’hui à seulement 29,77 €, soit une remise de 32 %. C’est une belle occasion d’investir dans un accessoire pratique et fiable, surtout si vous voyagez régulièrement ou si vous multipliez les déplacements au quotidien.
Pourquoi choisir la batterie externe INIU 45W ?
- Recharge rapide 45 W
- 25 000 mAh de capacité
- Compatible PC portables & smartphones
Une batterie puissante pour vos déplacements
Pensée pour les utilisateurs intensifs, la batterie externe INIU affiche une capacité de 25 000 mAh, de quoi recharger plusieurs fois un smartphone ou une tablette. Son port USB-C Power Delivery de 45 W la distingue des modèles classiques, puisqu’il permet d’alimenter aussi bien un iPhone qu’un MacBook Air ou un ultrabook Windows. Une polyvalence bienvenue pour qui cherche une solution unique.
Un accessoire fiable et bien pensé
La marque mise sur la sécurité et la durabilité, avec une conception robuste et des protections contre la surcharge et la surchauffe. Son design compact facilite le transport, que ce soit dans un sac de travail ou lors d’un voyage. Les deux ports USB-A supplémentaires permettent de recharger simultanément plusieurs appareils, idéal pour ne pas choisir entre smartphone et écouteurs sans fil.
Un bon plan à saisir avant minuit
Les French Days s’achèvent aujourd’hui, et cette remise de 32 % sur la batterie INIU 45W disparaîtra avec eux. À moins de 30 €, c’est une opportunité rare d’acquérir une batterie externe performante et endurante, parfaite pour garder l’esprit tranquille en déplacement.
French Days 2025 : nos sélections des meilleurs deals
Du 24 au 30 septembre 2025, les meilleures offres des French Days 2025 sont sur Clubic !
Pour l'occasion, toute la team de chasseurs de bons plans vous proposera des bons plans, des sélections thématiques afin de partager les meilleurs deals à saisir chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres !
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des French Days 2025.