L’intérêt principal est bien entendu le prix. Pour moins de 20 € par mois, les jeunes bénéficient d’un accès quasi illimité aux plus grandes plateformes de divertissement et aux compétitions sportives les plus suivies. C’est un gain économique majeur, mais aussi un confort d’utilisation, puisqu’il n’y a plus besoin de gérer plusieurs abonnements ni de multiplier les factures.

En résumé :

Un tarif imbattable : 19,99 € par mois au lieu de plus de 80 € en cumulé

: 19,99 € par mois au lieu de plus de 80 € en cumulé Un accès exclusif réservé aux moins de 26 ans

Cinéma, séries et sport dans un abonnement unique

Avec Rat+, CANAL+ frappe fort en proposant un abonnement pensé pour les jeunes adultes, à la fois complet, flexible et surtout extrêmement avantageux. Si vous avez moins de 26 ans, il est difficile de trouver une meilleure offre sur le marché : cinéma, séries et sport réunis pour moins de 20 € par mois.