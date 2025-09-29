Moins de 26 ans ? L’offre Rat+ est taillée pour vous : pour seulement 19,99 € par mois, elle réunit le meilleur du cinéma, des séries et du sport. CANAL+, Netflix, HBO Max, Apple TV+, beIN SPORTS, Eurosport… tout est inclus dans un seul abonnement à prix mini.
Les jeunes de moins de 26 ans ont droit à une offre exceptionnelle qui risque de faire beaucoup d’envieux : le pack Rat+, proposé à seulement 19,99 € par mois. À ce tarif, vous accédez non seulement aux meilleures plateformes de streaming, mais aussi à l’intégralité du sport diffusé par CANAL+, beIN SPORTS et Eurosport. En clair, pour le prix d’un seul abonnement Netflix, vous regroupez ici l’équivalent de plusieurs services premium qui, séparément, coûteraient plus de 80 € par mois.
Que contient exactement l'offre Rat+ de Canal+ ?
Avec Rat+, inutile de multiplier les abonnements :
- Cinéma & séries : CANAL+, Netflix, HBO Max, Apple TV+, Paramount+, CINÉ+, OCS…
- Sport : CANAL+, beIN SPORTS, Eurosport.
En additionnant séparément ces abonnements, la facture grimpe facilement à 80 € par mois. Ici, tout est inclus pour moins de 20 €.
Tout le cinéma Canal+ et les séries en illimité
Rat+ inclut un catalogue impressionnant de plateformes : CANAL+, Netflix, HBO Max, Apple TV+, Paramount+, OCS ou encore CINÉ+. De quoi profiter des séries exclusives, des derniers blockbusters, des films primés et des créations originales sans jamais avoir à jongler entre plusieurs abonnements. C’est l’assurance d’avoir toujours quelque chose à regarder, que vous soyez plutôt cinéma indépendant, grandes sagas ou séries addictives.
Le meilleur du sport en direct avec Canal+ Sport
Mais Rat+ ne s’arrête pas aux films et séries. Pour les amateurs de sport, c’est également un véritable jackpot. L’abonnement intègre CANAL+, beIN SPORTS et Eurosport, ce qui signifie que vous pouvez suivre la Ligue 1, la Ligue des Champions, le rugby, le tennis, la Formule 1 et bien plus encore. Là encore, l’intérêt est clair : au lieu de multiplier les abonnements sportifs, vous retrouvez tout dans une seule et même formule.
Pourquoi choisir l'offre Rat+ ?
L’intérêt principal est bien entendu le prix. Pour moins de 20 € par mois, les jeunes bénéficient d’un accès quasi illimité aux plus grandes plateformes de divertissement et aux compétitions sportives les plus suivies. C’est un gain économique majeur, mais aussi un confort d’utilisation, puisqu’il n’y a plus besoin de gérer plusieurs abonnements ni de multiplier les factures.
En résumé :
- Un tarif imbattable : 19,99 € par mois au lieu de plus de 80 € en cumulé
- Un accès exclusif réservé aux moins de 26 ans
- Cinéma, séries et sport dans un abonnement unique
Avec Rat+, CANAL+ frappe fort en proposant un abonnement pensé pour les jeunes adultes, à la fois complet, flexible et surtout extrêmement avantageux. Si vous avez moins de 26 ans, il est difficile de trouver une meilleure offre sur le marché : cinéma, séries et sport réunis pour moins de 20 € par mois.
Comment en profiter de l'offre Rat+ ?
Souscrire à l’offre est très simple. Il suffit de se rendre sur la page Rat+, de vérifier que vous avez moins de 26 ans et de compléter l’inscription en ligne. En quelques minutes, vous aurez accès à l’ensemble des services inclus et pourrez commencer à en profiter immédiatement sur votre smartphone, tablette, ordinateur ou téléviseur connecté.