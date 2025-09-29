Un PC portable grand format sans casser son budget ? Cdiscount propose un Lenovo IdeaPad 17’’ avec processeur Ryzen et 16 Go de RAM sous la barre symbolique des 400 €.
Le Lenovo IdeaPad 3 17ABA7 est l’une des belles surprises de ces French Days. Avec son large écran 17,3 pouces, son processeur AMD Ryzen 5 5625U, ses 16 Go de RAM et son SSD de 512 Go, il coche toutes les cases d’un PC polyvalent.
Particularité de ce modèle : il est livré sans Windows, ce qui permet de faire tomber son prix à seulement 384,99 € au lieu de 499,99 € sur Cdiscount. Et pour ceux qui souhaitent installer Windows 11 Pro, il est possible de l’obtenir à prix cassé, comme expliqué dans cet article dédié.
Pourquoi choisir le PC Lenovo IdeaPad 3 ?
- Format 17,3 pouces confortable
- 16 Go de RAM
- Moins cher sans Windows
Lenovo IdeaPad 3 : un grand PC à prix réduit
Opter pour un modèle sans Windows peut surprendre, mais c’est aussi un moyen efficace d’abaisser la facture. Ceux qui maîtrisent un minimum l’installation d’un système y trouveront une excellente opportunité. Pour moins de 400 €, vous disposez d’un grand PC Lenovo équipé d’un processeur AMD Ryzen 5 et de 16 Go de RAM, un duo capable d’assurer bureautique, navigation et streaming dans de bonnes conditions.
Le SSD de 512 Go vient compléter cette configuration équilibrée, avec des temps de chargement rapides et assez d’espace pour stocker documents, photos et logiciels. Pour la rentrée, c’est une machine taillée pour les étudiants, les télétravailleurs et toute personne cherchant un ordinateur polyvalent sans exploser son budget.
Seule vraie concession à ce tarif, l’écran TN HD+ offre des contrastes limités et des angles de vision restreints. Mais à ce prix, difficile de trouver un PC aussi complet avec un format 17 pouces et 16 Go de mémoire vive. Si vous ajoutez l’installation de Windows 11 Pro à prix réduit (dès 384,99 € avec le code COCORICO15), vous obtenez un PC complet et prêt à l’emploi à un tarif imbattable.
French Days 2025 : nos sélections des meilleurs deals
Du 24 au 30 septembre 2025, les meilleures offres des French Days 2025 sont sur Clubic !
Pour l'occasion, toute la team de chasseurs de bons plans vous proposera des bons plans, des sélections thématiques afin de partager les meilleurs deals à saisir chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres !
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des French Days 2025.