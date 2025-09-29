Le SSD de 512 Go vient compléter cette configuration équilibrée, avec des temps de chargement rapides et assez d’espace pour stocker documents, photos et logiciels. Pour la rentrée, c’est une machine taillée pour les étudiants, les télétravailleurs et toute personne cherchant un ordinateur polyvalent sans exploser son budget.

Seule vraie concession à ce tarif, l’écran TN HD+ offre des contrastes limités et des angles de vision restreints. Mais à ce prix, difficile de trouver un PC aussi complet avec un format 17 pouces et 16 Go de mémoire vive. Si vous ajoutez l’installation de Windows 11 Pro à prix réduit (dès 384,99 € avec le code COCORICO15), vous obtenez un PC complet et prêt à l’emploi à un tarif imbattable.