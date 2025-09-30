La série HUAWEI GT 6 est la toute dernière gamme de montres connectées signée par le constructeur chinois. Pour cette nouvelle génération, la marque fait un pas de plus en avant vers les sportifs amateurs comme confirmés, avec de nombreuses innovations pour un suivi plus précis des activités sportives et de la santé. Ces différentes montres, à savoir les HUAWEI Watch GT 6 et HUAWEI Watch GT 6 Pro sont conçues pour offrir des données fiables, une autonomie à toute épreuve et des fonctions adaptées aux sorties sur route comme en ville, elle embarque une série d’outils spécialement conçus pour améliorer ses performances à vélo.

En effet, HUAWEI s'est concentrée cette année sur tous les sports extérieurs, avec de nouvelles fonctions spécialement conçues pour les amateurs d'activités en plein air. Que vous soyez un débutant ou que vous ayez l'habitude de grimper des cols, d'avaler les kilomètres ou de pratiquer d'autres sports en extérieur, la série HUAWEI Watch GT 6 est taillée pour vos besoins.