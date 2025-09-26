Avec son tarif plancher, la RED Box Fibre se démarque de la concurrence. Pour moins de 20 € par mois, elle inclut déjà le très haut débit et les appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, l’option appels illimités vers les mobiles de France est actuellement offerte, ce qui rend l’abonnement encore plus attractif.

Le Wi-Fi est assuré par la Box 7, équipée du Wi-Fi 5, qui garantit une bonne couverture domestique. Si vous souhaitez pousser un cran plus loin, l’option Wi-Fi 6 est disponible pour 3 €/mois, afin de profiter de connexions plus rapides et plus stables sur les appareils compatibles.