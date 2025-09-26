RED by SFR frappe fort avec une box fibre affichée à seulement 19,99 €/mois. Une offre sans engagement et ultra compétitive, taillée pour les petits budgets en quête de haut débit.
La RED Box Fibre est proposée à 19,99 €/mois sans augmentation de prix au bout d’un an, une rareté dans l’univers des fournisseurs Internet. Sans engagement et avec la mise en service de 39 € offerte, cette offre s’impose comme la plus abordable du moment pour profiter du très haut débit. Avec jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi, elle répond largement aux besoins quotidiens, que ce soit pour le télétravail, le streaming ou le gaming en ligne. Une alternative à saisir pour réduire sa facture Internet sans faire de compromis sur la qualité.
Pourquoi choisir la RED Box Fibre ?
- Débit fibre jusqu’à 1 Gb/s
- Offre sans engagement
- Prix fixe à vie
Une offre fibre imbattable pour petits budgets
Avec son tarif plancher, la RED Box Fibre se démarque de la concurrence. Pour moins de 20 € par mois, elle inclut déjà le très haut débit et les appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, l’option appels illimités vers les mobiles de France est actuellement offerte, ce qui rend l’abonnement encore plus attractif.
Le Wi-Fi est assuré par la Box 7, équipée du Wi-Fi 5, qui garantit une bonne couverture domestique. Si vous souhaitez pousser un cran plus loin, l’option Wi-Fi 6 est disponible pour 3 €/mois, afin de profiter de connexions plus rapides et plus stables sur les appareils compatibles.
Engagement
sans engagement
Opérateur
SFR
Technologie
Fibre
Débit descendant
1Gb/s
Décodeur TV
En option
Appels inclus
Appels vers les fixes
Engagement
sans engagement
Opérateur
SFR
Technologie
Fibre
WiFi
WiFi 5
Débit descendant
1Gb/s
Débit montant
1Gb/s
Décodeur TV
En option
Chaînes
35 chaînes
Appels inclus
Appels vers les fixes
Nombre de destinations
100 pays
Frais d'activation
0€
Frais de résiliation
49€
Côté divertissement, l’offre inclut l’application RED TV, accessible depuis smartphone et tablette, avec un accès de base à 35 chaînes. Pour 2 € de plus par mois, vous pouvez grimper à 100 chaînes, ou ajouter un décodeur Connect TV (+3 €/mois) pour retrouver une expérience plus classique sur grand écran.
Avec les French Days qui battent leur plein en ce 25 septembre 2025, cette promotion tombe à point nommé pour s’équiper d’une box fibre pas chère et profiter d’Internet haut débit sans alourdir son budget.