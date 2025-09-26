RED by SFR frappe fort avec une box fibre affichée à seulement 19,99 €/mois. Une offre sans engagement et ultra compétitive, taillée pour les petits budgets en quête de haut débit.

Bon plan fibre : la RED Box chute à 19,99 €/mois, sans engagement ni hausse de prix ! © clubic
La RED Box Fibre est proposée à 19,99 €/mois sans augmentation de prix au bout d’un an, une rareté dans l’univers des fournisseurs Internet. Sans engagement et avec la mise en service de 39 € offerte, cette offre s’impose comme la plus abordable du moment pour profiter du très haut débit. Avec jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi, elle répond largement aux besoins quotidiens, que ce soit pour le télétravail, le streaming ou le gaming en ligne. Une alternative à saisir pour réduire sa facture Internet sans faire de compromis sur la qualité.

Pourquoi choisir la RED Box Fibre ?

  • Débit fibre jusqu’à 1 Gb/s
  • Offre sans engagement
  • Prix fixe à vie

Une offre fibre imbattable pour petits budgets

Avec son tarif plancher, la RED Box Fibre se démarque de la concurrence. Pour moins de 20 € par mois, elle inclut déjà le très haut débit et les appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, l’option appels illimités vers les mobiles de France est actuellement offerte, ce qui rend l’abonnement encore plus attractif.

Le Wi-Fi est assuré par la Box 7, équipée du Wi-Fi 5, qui garantit une bonne couverture domestique. Si vous souhaitez pousser un cran plus loin, l’option Wi-Fi 6 est disponible pour 3 €/mois, afin de profiter de connexions plus rapides et plus stables sur les appareils compatibles.

RED Box Fibre Wifi 5

RED Box Fibre Wifi 5

sans engagement

En option

Appels vers les fixes

Jusqu'à

1Gb/s

Fibre

19,99€

Mise en service de 39€ offerte !

Offre

Engagement

sans engagement

Opérateur

SFR

Technologie

Fibre

Débit descendant

1Gb/s

Décodeur TV

En option

Appels inclus

Appels vers les fixes

Conditions

Engagement

sans engagement

Internet

Opérateur

SFR

Technologie

Fibre

WiFi

WiFi 5

Débit descendant

1Gb/s

Débit montant

1Gb/s

Télévision

Décodeur TV

En option

Chaînes

35 chaînes

Téléphonie

Appels inclus

Appels vers les fixes

Nombre de destinations

100 pays

Frais de service

Frais d'activation

0€

Frais de résiliation

49€

Côté divertissement, l’offre inclut l’application RED TV, accessible depuis smartphone et tablette, avec un accès de base à 35 chaînes. Pour 2 € de plus par mois, vous pouvez grimper à 100 chaînes, ou ajouter un décodeur Connect TV (+3 €/mois) pour retrouver une expérience plus classique sur grand écran.

Avec les French Days qui battent leur plein en ce 25 septembre 2025, cette promotion tombe à point nommé pour s’équiper d’une box fibre pas chère et profiter d’Internet haut débit sans alourdir son budget.

