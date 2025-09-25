Le Samsung Galaxy S25+ mise avant tout sur un grand écran AMOLED 6,7 pouces, capable d’afficher une fluidité exemplaire grâce à un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif. Idéal pour les vidéos, le jeu ou simplement la navigation, il apporte un confort visuel appréciable au quotidien. Son design en Bleu Nuit, sobre et élégant, confirme sa place dans le segment premium.

Sous le capot, le processeur Snapdragon 8 Gen 3 assure une réactivité sans faille, que ce soit pour les applications exigeantes ou le multitâche intensif. Avec ses 256 Go de stockage, il offre suffisamment d’espace pour les photos, les vidéos et les applications, sans compromis. Les amateurs de photographie profitent d’un module principal de 50 mégapixels, épaulé par un ultra grand-angle et un téléobjectif, de quoi capturer aussi bien des portraits détaillés que des paysages immersifs.

Côté autonomie, le S25+ tient largement une journée complète, soutenu par une charge rapide et une compatibilité sans fil qui facilite l’usage au quotidien. On pourra reprocher un gabarit un peu imposant pour les mains les plus petites, mais son confort d’utilisation reste indéniable. En ce 25 septembre 2025, cette remise French Days fait ressortir un rapport qualité/prix rarement observé sur un smartphone tout juste sorti, de quoi séduire celles et ceux qui veulent accéder au haut de gamme sans attendre.