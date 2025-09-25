Le dernier flagship de Samsung s’affiche déjà en forte baisse à l’occasion des French Days. Grâce à une remise spectaculaire chez Rakuten, le Galaxy S25+ 256 Go Bleu Nuit tombe à seulement 642 €, un prix rarement vu pour un modèle tout juste sorti.
Fraîchement lancé sur le marché, le Samsung Galaxy S25+ fait déjà l’objet d’une remise exceptionnelle à l’occasion des French Days. Ce smartphone premium, proposé habituellement à 999 €, s’affiche en ce moment à 642,70 € seulement chez Rakuten grâce au code promo ROTA. Avec son design raffiné et ses performances de haut niveau, il devient plus accessible que jamais pour celles et ceux qui souhaitent s’équiper du dernier modèle de la marque coréenne.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S25+ ?
- Écran AMOLED lumineux 120 Hz
- Puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3
- Module photo polyvalent 50 MP
Samsung Galaxy S25+ : un smartphone premium déjà en promo
Pensé pour offrir un équilibre entre design, puissance et photo, le Galaxy S25+ se positionne comme un choix de premier plan pour qui cherche un modèle haut de gamme. Dans notre test complet du Galaxy S25+ nous avons souligné ses atouts en matière de performances et d’autonomie, confirmant son statut de smartphone polyvalent. Et si vous hésitez encore, notre comparatif des meilleurs smartphones haut de gamme vous permettra de situer cette offre parmi les références du moment.
Le Samsung Galaxy S25+ mise avant tout sur un grand écran AMOLED 6,7 pouces, capable d’afficher une fluidité exemplaire grâce à un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif. Idéal pour les vidéos, le jeu ou simplement la navigation, il apporte un confort visuel appréciable au quotidien. Son design en Bleu Nuit, sobre et élégant, confirme sa place dans le segment premium.
Sous le capot, le processeur Snapdragon 8 Gen 3 assure une réactivité sans faille, que ce soit pour les applications exigeantes ou le multitâche intensif. Avec ses 256 Go de stockage, il offre suffisamment d’espace pour les photos, les vidéos et les applications, sans compromis. Les amateurs de photographie profitent d’un module principal de 50 mégapixels, épaulé par un ultra grand-angle et un téléobjectif, de quoi capturer aussi bien des portraits détaillés que des paysages immersifs.
Côté autonomie, le S25+ tient largement une journée complète, soutenu par une charge rapide et une compatibilité sans fil qui facilite l’usage au quotidien. On pourra reprocher un gabarit un peu imposant pour les mains les plus petites, mais son confort d’utilisation reste indéniable. En ce 25 septembre 2025, cette remise French Days fait ressortir un rapport qualité/prix rarement observé sur un smartphone tout juste sorti, de quoi séduire celles et ceux qui veulent accéder au haut de gamme sans attendre.
French Days 2025 : nos sélections des meilleurs deals
Du 24 au 30 septembre 2025, les meilleures offres des French Days 2025 sont sur Clubic !
Pour l'occasion, toute la team de chasseurs de bons plans vous proposera des bons plans, des sélections thématiques afin de partager les meilleurs deals à saisir chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres !
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des French Days 2025.