La force des offres RAT+ réside dans leur simplicité : deux abonnements clairs, chacun pensé pour un usage précis, sans avoir à multiplier les services. Avec RAT+ Ciné Séries, le consommateur profite d’un accès illimité à Canal+, Apple TV+, Netflix, HBO Max, Paramount+ ou encore OCS. Cela signifie des films récents, des créations originales, mais aussi des séries attendues comme Empathie ou la nouvelle saison de Alice in Borderland. Pour un public jeune, souvent friand de diversité et de nouveautés, l’intérêt est évident : tout est regroupé au même endroit, pour moins de 20 € par mois.

Du côté de RAT+ Sport, l’accent est mis sur la couverture exhaustive des grandes compétitions. Ligue des Champions, Premier League, LaLiga, Top 14, MotoGP ou encore Formule 1 : tout est inclus. C’est un avantage majeur pour celles et ceux qui veulent suivre plusieurs disciplines sans jongler entre différents diffuseurs. En cette période de rentrée 2025, marquée par la reprise des championnats européens et le calendrier chargé des sports mécaniques, cette formule prend encore plus de sens.

Bien sûr, ces offres s’adressent avant tout aux moins de 26 ans, une restriction qui peut limiter leur disponibilité à d’autres publics. Mais pour les étudiants, jeunes actifs ou passionnés de culture et de sport, le rapport qualité/prix reste difficile à battre. On retrouve également un engagement mensuel sans durée imposée, permettant de tester l’abonnement en toute liberté. Le principal bémol reste donc l’âge requis, mais pour les concernés, l’opportunité est à saisir tant qu’elle dure.