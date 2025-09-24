Envie de séries exclusives, de films récents et des plus grandes compétitions sportives ? Avec les offres RAT+ de Canal+, les moins de 26 ans profitent d’un accès premium à prix mini. Découvrez comment suivre Empathie, Alice in Borderland ou encore la Formule 1 pour moins de 20€ par mois.
Envie de sport, de cinéma et de séries sans exploser votre budget ? Canal+ pense aux moins de 26 ans avec deux abonnements RAT+ à seulement 19,99 €/mois au lieu de 34,99 € ou 45,99 €. Deux formules sont disponibles : RAT+ Ciné Séries et RAT+ Sport, chacune taillée pour les amateurs de divertissement et les passionnés de compétitions.
Pourquoi choisir RAT+ Ciné Séries ?
- Un accès à Canal+ et Apple TV+
- Les plus grandes plateformes incluses : HBO Max, Netflix (standard), Paramount+, OCS, Ciné+
- Des créations originales et les films récents sur Canal+ Cinéma
Avec cette formule, vous retrouvez les meilleures fictions du moment comme Empathie (Canal+), Alice in Borderland (Netflix), Task (HBO Max) ou encore Tulsa King (Paramount+). L’abonnement se concentre sur l’essentiel pour celles et ceux qui veulent enchaîner les séries et les films de qualité sans multiplier les abonnements.
Pourquoi choisir RAT+ Sport ?
- Canal+ et Apple TV+ inclus
- Tous les grands diffuseurs sportifs : Canal+ Sport, Canal+ Foot, beIN Sports, Eurosport
- 100 % des grandes compétitions mondiales
Cette formule s’adresse aux passionnés qui ne veulent rien rater : Formule 1, MotoGP, Top 14, Premier League, LaLiga, mais aussi la Champions League et l’Europa League. De quoi suivre ses équipes favorites et vibrer au rythme des plus grands événements sportifs, le tout en direct.
Deux formules pensées pour tous les usages
Canal+ propose avec RAT+ deux offres adaptées selon vos envies : l’une pour les amateurs de séries et de cinéma, l’autre pour les passionnés de sport. C’est l’occasion de retrouver en un seul abonnement les grands catalogues de streaming et toutes les compétitions majeures. À l’image de notre comparatif des meilleurs services de streaming, cette formule séduit par son rapport contenu/prix difficile à égaler.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Ultra HD (4K)
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
La force des offres RAT+ réside dans leur simplicité : deux abonnements clairs, chacun pensé pour un usage précis, sans avoir à multiplier les services. Avec RAT+ Ciné Séries, le consommateur profite d’un accès illimité à Canal+, Apple TV+, Netflix, HBO Max, Paramount+ ou encore OCS. Cela signifie des films récents, des créations originales, mais aussi des séries attendues comme Empathie ou la nouvelle saison de Alice in Borderland. Pour un public jeune, souvent friand de diversité et de nouveautés, l’intérêt est évident : tout est regroupé au même endroit, pour moins de 20 € par mois.
Du côté de RAT+ Sport, l’accent est mis sur la couverture exhaustive des grandes compétitions. Ligue des Champions, Premier League, LaLiga, Top 14, MotoGP ou encore Formule 1 : tout est inclus. C’est un avantage majeur pour celles et ceux qui veulent suivre plusieurs disciplines sans jongler entre différents diffuseurs. En cette période de rentrée 2025, marquée par la reprise des championnats européens et le calendrier chargé des sports mécaniques, cette formule prend encore plus de sens.
Bien sûr, ces offres s’adressent avant tout aux moins de 26 ans, une restriction qui peut limiter leur disponibilité à d’autres publics. Mais pour les étudiants, jeunes actifs ou passionnés de culture et de sport, le rapport qualité/prix reste difficile à battre. On retrouve également un engagement mensuel sans durée imposée, permettant de tester l’abonnement en toute liberté. Le principal bémol reste donc l’âge requis, mais pour les concernés, l’opportunité est à saisir tant qu’elle dure.
French Days 2025 : nos sélections des meilleurs deals
Du 24 au 30 septembre 2025, les meilleures offres des French Days 2025 sont sur Clubic !
Pour l'occasion, toute la team de chasseurs de bons plans vous proposera des bons plans, des sélections thématiques afin de partager les meilleurs deals à saisir chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres !
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des French Days 2025.