Le nouvel iPhone 17 fait partie des smartphones les plus attendus de l’année. Tout juste arrivé sur le marché, il bénéficie déjà d’une offre promotionnelle remarquable à l’occasion des French Days 2025.

Proposé au tarif de 864,99 € au lieu de 969,00 € grâce au code RAKUTEN15, le modèle 256 Go devient plus accessible pour celles et ceux qui veulent profiter des dernières avancées signées Apple. Une baisse de prix notable, d’autant plus rare sur une sortie aussi récente, qui permet d’économiser plus de 100 € sur ce smartphone premium.