À peine lancé, l’iPhone 17 s’invite déjà dans les French Days avec une remise rare de plus de 100 €. Une opportunité à saisir pour s’équiper du dernier fleuron d’Apple sans attendre.
Le nouvel iPhone 17 fait partie des smartphones les plus attendus de l’année. Tout juste arrivé sur le marché, il bénéficie déjà d’une offre promotionnelle remarquable à l’occasion des French Days 2025.
Proposé au tarif de 864,99 € au lieu de 969,00 € grâce au code RAKUTEN15, le modèle 256 Go devient plus accessible pour celles et ceux qui veulent profiter des dernières avancées signées Apple. Une baisse de prix notable, d’autant plus rare sur une sortie aussi récente, qui permet d’économiser plus de 100 € sur ce smartphone premium.
Pourquoi choisir l'iPhone 17 ?
- Entrée de gamme à 256 Go
- Performances boostées par la puce A18
- Autonomie optimisée pour la journée
iPhone 17 en promo : un smartphone déjà incontournable
L’iPhone 17 reprend les codes qui ont fait le succès d’Apple, avec un design épuré et une finition soignée. Son écran lumineux assure une excellente lisibilité en toute situation, tandis que la fluidité de l’interface iOS facilite chaque action du quotidien.
La puce A18 marque un bond de puissance, idéale aussi bien pour les usages pro que pour le loisir. Multitâche, gaming ou création de contenu : l’appareil gère tout avec rapidité et efficacité. Côté photo, le smartphone profite d’améliorations logicielles et matérielles pour offrir des clichés plus détaillés, même en basse lumière.
Enfin, l’autonomie a été optimisée pour tenir confortablement la journée, même avec une utilisation soutenue. Les fonctionnalités comme la recharge rapide et la compatibilité avec MagSafe renforcent le confort d’usage. Le modèle 256 Go apporte quant à lui un espace de stockage suffisant pour les amateurs de photos, vidéos et applications.
Les French Days marquent une période idéale pour réaliser des économies sur les produits récents. Voir l’iPhone 17, tout juste lancé, déjà en promotion de plus de 100 € est un signal fort. C’est une opportunité pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le Black Friday ou les fêtes de fin d’année pour s’offrir le dernier smartphone Apple.
