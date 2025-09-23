Un smartphone 5G dernier cri à prix mini ? Grâce à RED by SFR, le Galaxy A26 5G est proposé à moins de 100 € avec un forfait 100 Go à seulement 8,99 €/mois, sans engagement.
La rentrée : l’occasion rêvée pour changer de smartphone et de forfait
La rentrée est le moment idéal pour renouveler son mobile et optimiser son forfait. RED by SFR propose une offre alléchante : le Samsung Galaxy A26 5G à moins de 100 € en souscrivant au forfait 100 Go à 8,99 €/mois, avec la 5G incluse gratuitement. Une double opportunité pour profiter d’un smartphone moderne et d’un abonnement généreux sans se ruiner.
Les 3 points forts du Samsung Galaxy A26 5G
- Un écran immersif et fluide pour profiter du multimédia et des réseaux sociaux.
- La compatibilité 5G, idéale pour naviguer et streamer sans ralentissement.
- Un prix imbattable : moins de 100 € en souscrivant au forfait RED 100 Go à 8,99 €/mois.
Un smartphone pensé pour le quotidien et la fluidité
Le Samsung Galaxy A26 5G coche toutes les cases du smartphone accessible et polyvalent. Son écran lumineux offre une belle expérience pour le streaming, les jeux et la navigation. Grâce à la 5G, vous profitez d’une connexion rapide, que ce soit pour vos vidéos en haute définition ou vos appels visio.
Côté autonomie, la batterie assure une journée complète d’utilisation sans stress, et la recharge rapide permet de repartir en quelques minutes. L’appareil photo, fidèle à la réputation de Samsung, capture des clichés nets et équilibrés, idéaux pour les réseaux sociaux ou les souvenirs du quotidien.
Un bon smartphone c'est bien, avec un bon forfait, c'est mieux !
En plus du Galaxy A26 5G à prix mini, RED by SFR associe son forfait 100 Go à seulement 8,99 €/mois, l’un des plus compétitifs du marché. Pour moins de 10 €, vous bénéficiez de 100 Go de data 5G en France, ainsi que 26 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM, le tout accompagné des appels, SMS et MMS illimités.
Ce qui fait la différence, c’est aussi la souplesse du sans engagement : vous restez libre de résilier ou de changer d’offre à tout moment, sans frais. Un vrai bon plan pour les gros consommateurs de data qui veulent maîtriser leur budget.
Pourquoi profiter de cette offre maintenant ?
Proposé à moins de 100 € avec le forfait RED by SFR 100 Go, le Galaxy A26 5G est l’un des meilleurs rapports qualité/prix du moment. Le forfait associé à 8,99 €/mois, sans engagement, permet de profiter de 100 Go de data en 5G, d’appels, SMS et MMS illimités.
En cette rentrée, c’est l’opportunité parfaite pour changer de mobile et bénéficier d’un abonnement généreux sans exploser son budget.