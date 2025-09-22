Le Samsung Galaxy A36 5G, habituellement proposé à 329 €, est affiché à un tarif exceptionnel chez Red by SFR. Avec un forfait 100 Go 5G sans engagement à 8,99 €/mois, son prix chute à 109 €, grâce à une remise immédiate de 180 €, un remboursement constructeur de 70 € et un remboursement Red by SFR de 40 €.

Cerise sur le gâteau, l’opérateur ajoute 30 € de bonus reprise pour toute reprise d’un ancien appareil, ce qui permet de réduire encore davantage la facture.