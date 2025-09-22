Red by SFR multiplie les promotions sur les smartphones avec une offre imbattable sur le Galaxy A36 5G. Grâce à des remises immédiates, des offres de remboursement et un bonus reprise, ce smartphone Samsung milieu de gamme tombe à un tarif quasi inédit.

Samsung Galaxy A36 5G : la promo Red by SFR qui peut faire descendre son prix sous les 100 € © clubic
Le Samsung Galaxy A36 5G, habituellement proposé à 329 €, est affiché à un tarif exceptionnel chez Red by SFR. Avec un forfait 100 Go 5G sans engagement à 8,99 €/mois, son prix chute à 109 €, grâce à une remise immédiate de 180 €, un remboursement constructeur de 70 € et un remboursement Red by SFR de 40 €.

Cerise sur le gâteau, l’opérateur ajoute 30 € de bonus reprise pour toute reprise d’un ancien appareil, ce qui permet de réduire encore davantage la facture.

Pourquoi choisir le Samsung Galaxy A36 5G avec Red by SFR ?

  • Un prix final de 109 € au lieu de 329 €
  • Jusqu’à 30 € de bonus reprise
  • Un forfait 5G 100 Go à 8,99 €/mois

Galaxy A36 5G en promo : un milieu de gamme plus qu'abordable

Difficile de trouver mieux en ce moment. Le Galaxy A36 5G profite d’un cumul de promotions rare : une remise immédiate de 180 €, un remboursement constructeur de 70 € et un remboursement SFR de 40 €. Résultat : son prix passe de 329 € à seulement 109 € avec souscription au forfait Red 100 Go.

À cela s’ajoute le bonus reprise de 30 €, qui permet de descendre encore la facture. Concrètement, si vous échangez un ancien smartphone d’une valeur de 50 €, vous récupérez 80 € au total (valeur de reprise + bonus). De quoi réduire encore davantage le prix final de ce Galaxy A36 5G déjà très accessible.

Forfait 5G RED by SFR 100Go

Forfait 5G RED by SFR 100Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

100Go

Réseau 5G

8,99€

Sans durée limitée

Voir l'offre
Voir l'offre
Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

SFR

Data (Go)

100Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

RED by SFR

Réseau

SFR

4G/5G

5G

Data (Go)

100Go

Data (Go) à l'étranger

26Go

Liste de destinations

Union Européenne et les DOM.

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Nombre total de destinations

32

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Forfait bloqué

Non

Options

Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE

Forfait international

Non

Frais d'activation carte SIM

Offert

Frais d'activation carte eSIM

Offert

Un smartphone 5G taillé pour le quotidien

Le Samsung Galaxy A36 5G coche les cases essentielles pour un usage polyvalent : un bel écran, une compatibilité 5G pour naviguer sans ralentissements, et une autonomie solide pour tenir la journée. Positionné dans le milieu de gamme, il convient aussi bien aux étudiants qu’aux utilisateurs à la recherche d’un smartphone fiable et abordable.

Avec son forfait Red by SFR 100 Go, proposé à 8,99 €/mois sans engagement, l’offre devient encore plus attractive. Ce duo smartphone + forfait permet de profiter pleinement des usages modernes (streaming, réseaux sociaux, visioconférences) sans se ruiner.

