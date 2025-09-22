Red by SFR multiplie les promotions sur les smartphones avec une offre imbattable sur le Galaxy A36 5G. Grâce à des remises immédiates, des offres de remboursement et un bonus reprise, ce smartphone Samsung milieu de gamme tombe à un tarif quasi inédit.
Le Samsung Galaxy A36 5G, habituellement proposé à 329 €, est affiché à un tarif exceptionnel chez Red by SFR. Avec un forfait 100 Go 5G sans engagement à 8,99 €/mois, son prix chute à 109 €, grâce à une remise immédiate de 180 €, un remboursement constructeur de 70 € et un remboursement Red by SFR de 40 €.
Cerise sur le gâteau, l’opérateur ajoute 30 € de bonus reprise pour toute reprise d’un ancien appareil, ce qui permet de réduire encore davantage la facture.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy A36 5G avec Red by SFR ?
- Un prix final de 109 € au lieu de 329 €
- Jusqu’à 30 € de bonus reprise
- Un forfait 5G 100 Go à 8,99 €/mois
Galaxy A36 5G en promo : un milieu de gamme plus qu'abordable
Difficile de trouver mieux en ce moment. Le Galaxy A36 5G profite d’un cumul de promotions rare : une remise immédiate de 180 €, un remboursement constructeur de 70 € et un remboursement SFR de 40 €. Résultat : son prix passe de 329 € à seulement 109 € avec souscription au forfait Red 100 Go.
À cela s’ajoute le bonus reprise de 30 €, qui permet de descendre encore la facture. Concrètement, si vous échangez un ancien smartphone d’une valeur de 50 €, vous récupérez 80 € au total (valeur de reprise + bonus). De quoi réduire encore davantage le prix final de ce Galaxy A36 5G déjà très accessible.
Forfait 5G RED by SFR 100Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
100Go
8,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
100Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
100Go
Data (Go) à l'étranger
26Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
Un smartphone 5G taillé pour le quotidien
Le Samsung Galaxy A36 5G coche les cases essentielles pour un usage polyvalent : un bel écran, une compatibilité 5G pour naviguer sans ralentissements, et une autonomie solide pour tenir la journée. Positionné dans le milieu de gamme, il convient aussi bien aux étudiants qu’aux utilisateurs à la recherche d’un smartphone fiable et abordable.
Avec son forfait Red by SFR 100 Go, proposé à 8,99 €/mois sans engagement, l’offre devient encore plus attractive. Ce duo smartphone + forfait permet de profiter pleinement des usages modernes (streaming, réseaux sociaux, visioconférences) sans se ruiner.