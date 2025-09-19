Le lancement d’un nouvel iPhone s’accompagne rarement de réductions, mais Red by SFR fait exception en affichant l’iPhone 17 à 869 € avec souscription à son forfait 100 Go. C’est une économie immédiate de 100 €, sans conditions complexes. L’opérateur ajoute à cela un forfait compétitif, idéal pour profiter de la 5G sans se ruiner.

La cerise sur le gâteau, c’est l’offre de reprise. Red by SFR propose 50 € supplémentaires en plus de la valeur de votre ancien appareil. Par exemple, la reprise d’un iPhone 12 est estimée à 45 €. Dans ce cas, votre nouvel iPhone 17 reviendrait non pas à 869 €, mais à 774 € au total, une réduction très intéressante pour un smartphone fraîchement sorti.