Avec la RED Box à 19,99 €/mois sans engagement, Red by SFR s’impose comme l’une des offres fibre les plus équilibrées du marché, parfaite pour profiter d’une connexion rapide et fiable au quotidien.
La fibre au meilleur rapport qualité-prix
Vous cherchez une connexion rapide et stable sans alourdir votre budget ? La RED Box de Red by SFR se démarque avec son tarif fixe de 19,99 €/mois, sans engagement, et des débits allant jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi. Cette formule combine simplicité, fiabilité et petit prix, ce qui en fait une option idéale pour tous ceux qui veulent profiter du très haut débit sans contrainte.
Pourquoi choisir la fibre de RED By SFR ?
- 19,99€/mois seulement : prix fixe et transparent.
- Fibre jusqu’à 1 Gb/s : idéal pour télétravail, streaming et gaming.
- Sans engagement : liberté totale, résiliation à tout moment.
Les raisons de ne pas passer à côté
La RED Box est taillée pour les foyers qui veulent une connexion fiable et rapide sans se ruiner. Grâce à des débits atteignant 1 Gb/s en réception et 700 Mb/s en envoi, vous bénéficiez d’une expérience en ligne fluide
La fibre garantit un confort optimal pour suivre des cours en visioconférence, streamer des vidéos en HD ou jouer en ligne sans latence, même lorsque plusieurs appareils sont connectés simultanément. Le tout, sans engagement : vous restez libre de changer d’offre quand vous le souhaitez, sans frais cachés.
RED Box Fibre Wifi 5
sans engagement
En option
Appels vers les fixes
1Gb/s
19,99€
Mise en service de 39€ offerte !
Engagement
sans engagement
Opérateur
SFR
Technologie
Fibre
Débit descendant
1Gb/s
Décodeur TV
En option
Appels inclus
Appels vers les fixes
Engagement
sans engagement
Opérateur
SFR
Technologie
Fibre
WiFi
WiFi 5
Débit descendant
1Gb/s
Débit montant
1Gb/s
Décodeur TV
En option
Chaînes
35 chaînes
Appels inclus
Appels vers les fixes
Nombre de destinations
100 pays
Frais d'activation
0€
Frais de résiliation
49€
Une offre fibre imbattable au meilleur prix
RED by SFR signe l’une des propositions les plus compétitives du marché. Pas de hausse cachée au bout de quelques mois, pas d’engagement contraignant : le prix reste stable à 19,99 €/mois tout au long de l’abonnement.
En 2025, disposer d’une connexion rapide et fiable est devenu indispensable pour le travail, les études comme les loisirs. Avec la RED Box, vous profitez d’un équilibre parfait entre performance, liberté et budget maîtrisé, sans mauvaise surprise. Une valeur sûre pour tous ceux qui recherchent le meilleur rapport qualité-prix en fibre.