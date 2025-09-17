La RED Box est taillée pour les foyers qui veulent une connexion fiable et rapide sans se ruiner. Grâce à des débits atteignant 1 Gb/s en réception et 700 Mb/s en envoi, vous bénéficiez d’une expérience en ligne fluide

La fibre garantit un confort optimal pour suivre des cours en visioconférence, streamer des vidéos en HD ou jouer en ligne sans latence, même lorsque plusieurs appareils sont connectés simultanément. Le tout, sans engagement : vous restez libre de changer d’offre quand vous le souhaitez, sans frais cachés.