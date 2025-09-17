Avec la RED Box à 19,99 €/mois sans engagement, Red by SFR s’impose comme l’une des offres fibre les plus équilibrées du marché, parfaite pour profiter d’une connexion rapide et fiable au quotidien.

La fibre au meilleur rapport qualité-prix

Vous cherchez une connexion rapide et stable sans alourdir votre budget ? La RED Box de Red by SFR se démarque avec son tarif fixe de 19,99 €/mois, sans engagement, et des débits allant jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi. Cette formule combine simplicité, fiabilité et petit prix, ce qui en fait une option idéale pour tous ceux qui veulent profiter du très haut débit sans contrainte.

Pourquoi choisir la fibre de RED By SFR ?

  • 19,99€/mois seulement : prix fixe et transparent.
  • Fibre jusqu’à 1 Gb/s : idéal pour télétravail, streaming et gaming.
  • Sans engagement : liberté totale, résiliation à tout moment.

Les raisons de ne pas passer à côté

La RED Box est taillée pour les foyers qui veulent une connexion fiable et rapide sans se ruiner. Grâce à des débits atteignant 1 Gb/s en réception et 700 Mb/s en envoi, vous bénéficiez d’une expérience en ligne fluide

La fibre garantit un confort optimal pour suivre des cours en visioconférence, streamer des vidéos en HD ou jouer en ligne sans latence, même lorsque plusieurs appareils sont connectés simultanément. Le tout, sans engagement : vous restez libre de changer d’offre quand vous le souhaitez, sans frais cachés.

Voir l'offre
Une offre fibre imbattable au meilleur prix

RED by SFR signe l’une des propositions les plus compétitives du marché. Pas de hausse cachée au bout de quelques mois, pas d’engagement contraignant : le prix reste stable à 19,99 €/mois tout au long de l’abonnement.

En 2025, disposer d’une connexion rapide et fiable est devenu indispensable pour le travail, les études comme les loisirs. Avec la RED Box, vous profitez d’un équilibre parfait entre performance, liberté et budget maîtrisé, sans mauvaise surprise. Une valeur sûre pour tous ceux qui recherchent le meilleur rapport qualité-prix en fibre.

